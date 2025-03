„Wir mÃ¼ssen auf uns schauenâ€œ – Iserlohn Roosters wollen gegen hochmotivierte Augsburger Panther noch einmal alles abrufen

Iserlohn. (MK) Am Freitagabend erwarten die Iserlohn Roosters die Augsburger Panther in der seit Wochen ausverkauften Balver-Zinn-Arena.

Augsburg kann in Iserlohn den Klassenerhalt perfekt machen, Roosters wollen dagegenhalten

Im Gegensatz zu den Iserlohn Roosters geht es für die Augsburger Panther auch am letzten Spieltag noch einmal um Alles oder Nichts. Mit einem Sieg am Seilersee wären die Panther definitiv gerettet. Auch deshalb, weil ihr Torverhältnis deutlich besser ist, als das des Letzten Düsseldorfer EG. Die DEG empfängt zeitgleich die noch um Platz zehn kämpfenden Grizzlys Wolfsburg.

Die Roosters bleiben unabhängig vom Spielausgang auf dem zwölften Tabellenplatz. Dennoch gibt es mit der heimischen Kulisse im Rücken keinen Grund sich zurückzulehnen. Nach dem erreichten Klassenerhalt betonten alle Iserlohner immer wieder, dass sie im Sinne des Sports noch einmal alles gegen die Panther geben wollen. „Es ist immer wichtig, wie Du eine Saison beendest“, weiß auch Iserlohns Headcoach und Sportdirektor in Personalunion Franz-David Fritzmeier um die Wirkung des letzten Auftritts in der Saison. An allen zum Teil auch von außen herangetragenen Rechenspielchen und Spekulationen will er sich nicht beteiligen. „Wir müssen auf uns schauen“, richtet er den Fokus klar auf sein eigenes Team.

Taro Jentzsch und Tyler Boland fallen aus

Personell muss er allerdings zwei Rückschläge verkraften. Bei Taro Jentzsch ist die am Dienstag in Köln erlittene Verletzung zum Glück nicht so schlimm. Dennoch wird er gegen die Panther definitiv ausfallen und muss sich rund vier bis fünf Wochen entsprechend schonen. Wie schon in Köln wird auch Stürmer Tyler Boland aufgrund seiner wieder aufgebrochenen Oberkörperverletzung aussetzen. Torhüter Andreas Jenike wird wieder zur Verfügung stehen. Am Dienstag hatte Hendrik Hane das Tor gehütet und Finn Becker auf der Bank Platz genommen. Damit wollte man dem 21- jährigen Becker, der in dieser Saison hauptsächlich per Förderlizenz beim Oberligisten Herner EV zum Einsatz kam, ein kleines Dankeschön geben. Ansonsten werden, wie zuletzt Burke und Troock verletzt fehlen.

Fairplay kann sich für den Nachwuchs auszahlen

Gute Karten haben die Iserlohn Roosters aktuell in der DEL-Fairplay-Wertung. Sollten sie auch nach dem letzten Spieltag hier als fairstes Team die Saison beenden, dann würde als angenehmer Nebeneffekt für den Gewinn der Robert Müller Fairplay Trophy ein Preisgeld von 10.000 Euro in die Nachwuchsarbeit fließen.

Nur 240 Tickets gingen nach Augsburg

Die Augsburger Panther werden nach dem Sieg im Abstiegs-Duell gegen Düsseldorf sicherlich mit breiter Brust in Iserlohn antreten. Nach dem freien Tag am Mittwoch haben die Panther nach dem heutigen Training die Reise ins 560 Kilometer entfernte Iserlohn angetreten.

In der Waldstadt werden sie allerdings keine riesengroße Unterstützung haben. Die offiziell verfügbaren 240 Tickets gingen an die Panther. In Iserlohn war das letzte Saisonspiel schon vor einigen Wochen ausverkauft. Eventuell hat sich der eine oder andere Augsburger Fan in weiser Voraussicht frühzeitig mit Tickets versorgt.

Saisonausklang am Samstag vor dem DNL-Playoff-Match gegen die Eisbären Juniors

Auch wenn nach dem insgesamt nicht zufriedenstellenden Saisonverlauf keine echte Partystimmung aufkommen kann, so ist der am viertletzten Spieltag eingetütete Klassenerhalt für den kleinen Standort doch ein Beleg dafür, dass man nicht alles falsch gemacht hat. Zugleich ist es aber auch Ansporn in Zukunft unter Federführung von Sportdirektor Franz-David Fritzmeier einen Kader aufzustellen, der die Sehnsucht nach einer sportlich sorgenfreieren Saison erfüllen kann.

Zu ihrem traditionellen Saisonausklang bei voraussichtlich bestem Wetter laden die Iserlohn Roosters am Samstag, den 8. März ab 16 Uhr hinter die Balver Zinn Arena ein.

Dabei gibt es noch einmal die letzten Autogramme und Fotos und die Möglichkeit sich von der Mannschaft zu verabschieden.

Im Anschluss an die Veranstaltung empfängt die U20 im Rahmen der Viertelfinalserie der DNL-Playoffs die Eisbären Juniors Berlin zum vorentscheidenden Spiel 3. Die ersten beiden Spiele gingen mit 8:4 und 9:3 an die Eisbären.

Der Eintritt zur Partie kostet 5€, der Eintritt zum vorherigen Saisonabschluss ist frei. Wer für das U20-Spiel bleiben möchte, kann den Eintrittspreis bereits während der vorherigen Veranstaltung am Fanshop in der Halle oder auch bei den fleißigen Helferinnen und Helfern der Young Roosters begleichen und erhält eine Zugangsberechtigung (nur Barzahlung möglich).

Der Fanshop in der Halle ist ab 17 Uhr geöffnet, dort sind für die Fanartikel wie gewohnt Karten- und Barzahlung möglich.

Hinter der Halle kann für Speisen und Getränke mit EC-Karte und IEC-Karte gezahlt werden. Zudem steht der Stand seitlich des Grillgutverkaufs zur Aufladung der IEC-Karte mit Bargeld zur Verfügung.

So sieht das Tagesprogramm aus:

Ab 16 Uhr:

Einlass

Ab 16:30 Uhr:

Start Bühnenprogramm mit Danksagungen und Verabschiedung der Mannschaft

Ab 18:15 Uhr bzw. nach Ende des Bühnenprogramms:

Autogrammstunde mit der kompletten Mannschaft auf der mittleren Ebene der Sitzplatztribüne

19:15 Uhr:

Start Einlauf Young Roosters zum Spiel 3 im Playoff-Viertelfinale der DNL-Meisterrunde

