„Wir mÃ¶chten in der kommenden Saison auf ein starkes TorhÃ¼ter-Duo setzen“ – ERC verpflichtet TorhÃ¼ter Brett Brochu

Ingolstadt. (PM ERC) Der ERC hat sein Torhütergespann komplettiert.

Aus der ECHL wechselt Brett Brochu an die Donau. Der 22-Jährige unterschreibt bei den Ingolstädtern einen Einjahresvertrag.

Der Kanadier wurde zweimal ins Allstar-Team der kanadischen Nachwuchsliga OHL gewählt und 2022 zum ligaweiten Torhüter des Jahres ausgezeichnet. Für die kanadische Eishockey-Nationalmannschaft nahm er 2022 an der U20-WM teil und gewann die Goldmedaille.

In der vergangenen Spielzeit war der Linksfänger für die Fort Wayne Komets in der ECHL aktiv und wies in 36 Spielen eine Fangquote von 92,3% auf. Bei den Blau-Weißen wird er mit der #36 auflaufen.

„Wir möchten in der kommenden Saison auf ein starkes Torhüter-Duo setzen“, sagt Sportdirektor Tim Regan. „Wir haben uns intensiv mit Brochu beschäftigt und sind sehr glücklich darüber, mit ihm einen jungen und hungrigen Torhüter gewinnen zu können, der aufgrund seiner Leistungen auch Begehrlichkeiten in NHL-Organisationen weckte.“

„Ich wollte den Schritt nach Europa wagen und freue mich daher umso mehr auf die Möglichkeit, für Ingolstadt zu spielen. Ich hatte viele Gespräche mit Tim und Ilpo und bin überzeugt, dass dies für mich, meine Karriere und meine Familie zu diesem Zeitpunkt die richtige Entscheidung ist“, sagt Brett Brochu.

Brett Brochus Karriere in Zahlen

