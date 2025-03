„Wir leben gerne hier und haben dieses erste Jahr wirklich genossen“ – Michael Bitzer bleibt und ist der neunte Spieler im Kader der Wild Wings 25/26

Schwenningen. (PM Wild Wings) Auch in der kommenden Spielzeit bilden Joacim Eriksson und Michael Bitzer das Torhütergespann am Neckar.

Der Schwede hatte ohnehin einen Vertrag bis ins Jahr 2026, nun zog der Deutschamerikaner nach.

Michael Bitzer wechselte vor dieser Saison aus Selb nach Schwenningen und kam in seiner ersten DEL-Hauptrunde auf 14 Einsätze, zwölf davon als Starter. Dabei verbuchte er fünf Siege sowie einen Shutout.

Der 31-jährige Linksfänger freut sich darauf mit seiner Familie an den Neckarursprung zurückzukehren: „Wir leben gerne hier und haben dieses erste Jahr wirklich genossen. Und was das Eishockey angeht, so denke ich, dass ich mehr zu beweisen habe. Wir haben einfach eine tolle Gruppe von Jungs, die sich sehr gut verstehen und es jeden Tag angenehm machen, in die Eishalle zu kommen. Deshalb bin ich begeistert, dass ich für eine weitere Saison zurückkommen kann.“

Neben den beiden genannten Goalies stehen aktuell die Verteidiger Arkadiusz Dziambor, Thomas Larkin und Alex Trivellato für Saison 25|26 unter Vertrag. Außerdem haben die Stürmer Boaz Bassen, Philip Feist, Mirko Höfflin, Phil Hungerecker und Zach Senyshyn ein gültiges Arbeitspapier.

„Wir haben absolutes Vertrauen in unsere beiden Torhüter und sind davon überzeugt, dass sie auch zukünftig gut harmonieren sowie ihren Beitrag zum Teamerfolg leisten wollen“, führt Wild Qings Geschäftsführer Stefan Wagner aus.

