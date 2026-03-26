„Wir hätten gerne weiter mit Marc zusammengearbeitet “ – Marc Schmidpeter verlässt die Gladiators

Erding. (PM Gladiators) Die Erding Gladiators und Stürmer Marc Schmidpeter gehen zur kommenden Saison getrennte Wege.

Der 31-Jährige, der in der Spielzeit 2025/26 mit 18 Toren und 20 Vorlagen in 42 Einsätzen zu den offensiven Leistungsträgern der Herzogstädter zählte, wird nicht mehr im Trikot der Gladiators auflaufen.

„Wir hätten gerne weiter mit Marc zusammengearbeitet und ihm ein sehr gutes Angebot unterbreitet“, erklärt die sportliche Leitung der Erding Gladiators. „Am Ende hat er sich jedoch gegen einen Verbleib entschieden. Das respektieren wir – gleichzeitig können und wollen wir keine unvernünftigen Dinge tun, die finanziell nicht darstellbar sind oder unseren Gehaltsrahmen sprengen würden. Wir bedanken uns bei Marc für seinen Einsatz und wünschen ihm für seine sportliche und private Zukunft alles Gute und viel Erfolg.”