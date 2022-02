â€žWir haben viel investiert und hÃ¤rter gearbeitet” – Sechs-Punkte-Wochenende fÃ¼r die Iserlohn Roosters

Iserlohn. (MK) „Wir haben viel investiert und härter gearbeitet, als der Gegner“, so ein zufriedener Iserlohner Trainer Jamie Bartman nach dem überraschend deutlichen 5:1...

Iserlohn. (MK) „Wir haben viel investiert und härter gearbeitet, als der Gegner“, so ein zufriedener Iserlohner Trainer Jamie Bartman nach dem überraschend deutlichen 5:1 Sieg der Iserlohn Roosters gegen die Grizzlys Wolfsburg.

Die Roosters traten, wie in Mannheim, erneut mit einer „kurzen“ Bank an. Kapitän Ankert, Foucault, Raedeke, Schymainski und der gesperrte Labrie (Kniecheck in Mannheim) fehlten den Iserlohnern, die auch weiterhin auf ihren Cheftrainer Kurt Kleinendorst verzichten mussten. Wolfsburgs Headcoach Mike Stewart konnte hingegen vier Formationen aufbieten. Darunter aber noch nicht Neuzugang Alex Mallet.

Iserlohn startete engagiert ins erste Drittel und ging in der 15. Minute durch Alanovs sehenswerten Rückhandtreffer mit 1:0 in Führung. Noch vor der Pause erhöhte Whitney im Powerplay auf 2:0 für die Hausherren. Die Gäste kamen gut aus der Kabine ins zweite Drittel und verkürzten aus dem Slot durch Archibald (25.) zum 2:1 Anschlusstreffer. Danach schlugen die Roosters in Überzahl zurück: Furchners Strafe nutzte erneut Whitney mit seinem zweiten Tor des Abends zum 3:1 (28.). Pfohl (33.) verpasste aus der halblinken Position den Wolfsburger Anschlusstreffer, da Jenike im Iserlohner Tor glänzend reagierte. Und als Wurm für die Grizzlys auf der Strafbank saß, traf Sezemsky (39.) per Onetimer von der blauen Linie für die Roosters zum 4:1 Pausenstand nach vierzig Minuten. Fast eine Kopie des vierten Treffers war das 5:1 der Iserlohner in der 46. Minute. Acolatse legte in Überzahl quer zu Sezemsky, der erneut die Scheibe ins Tor hämmerte. Das Spiel war damit entschieden und letztendlich brachten die Gastgeber den Vorsprung auch sicher ins Ziel. Nach dem Überraschungscoup in Mannheim war damit das Sechs-Punkte-Wochenende der Iserlohner perfekt.

Bereits am Dienstag geht es für die Roosters weiter. Dann treten die Sauerländer neun Tage nach der 4:3 Niederlage in Köln erneut in der Domstadt an. Wolfsburg ist ebenfalls am Dienstag wieder auswärts gefordert. Düsseldorf heißt dann das Reiseziel der Grizzlys.

In der Tabelle bleiben die Grizzlys auf Rang zwei. Iserlohn bleibt Vorletzter, konnte den Abstand zu Schlusslicht Krefeld (1,122 Pkt.) aufgrund der Krefelder Niederlage in Berlin zumindest etwas ausbauen. 1,244 lautet nun der Punktequotient der Sauerländer. Es bleibt spannend.

Stimmen zum Spiel

Fotostrecke zum Spiel