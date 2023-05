„Wir haben noch eine Rechnung offen“ – Scott Valentine voller Tatendrang in Bozen

Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtriol Alperia gibt bekannt, mit Scott Valentine auch für die Saison 2023/24 eine Einigung getroffen zu haben. Der kanadische...

Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtriol Alperia gibt bekannt, mit Scott Valentine auch für die Saison 2023/24 eine Einigung getroffen zu haben.

Der kanadische Defensivmann wird somit seine zweite Saison im Trikot der Foxes bestreiten, nachdem er zuvor 7 Jahre lang in Deutschland tätig war, eines in Krefeld und sechs in Augsburg. Vor seinem Engagement in Europa hat es der 32-jährige auf 243 Einsätze in der American Hockey League im Trikot der Milwaukee Admirals und der Texas Stars gebracht.

In seiner ersten Saison in Bozen hat er 18 Punkte aus 67 Spielen gesammelt, besonders geschätzt bei den Fans waren seine defensive Verlässlichkeit und der körperliche Einsatz. Diese letzte Eigenschaft hat ihm den Spitznamen „Valentrain”, der ihm bereits während seiner Erfahrung in Deutschland verpasst wurde, eingebracht. Vor allem in den Playoff ist der kanadische Verteidiger zu seiner Bestform aufgelaufen und hat sich auch als Assist-Geber ausgezeichnet (entscheidend waren seine Vorlagen für die beiden Siegestreffer in Finalspiel 5 und 6).

„Ich bin überglücklich, nach Bozen zurückzukehren”, so Valentine, „die Mannschaft, das Publikum und das ganze Umfeld haben mich in der abgelaufenen Saison mit offenen Armen aufgenommen und mir war sofort klar, dass es eine große Ehre bedeutet, für den HCB zu spielen. Ich bin mir absolut sicher, dass uns die kommende Saison schöne Momente bringen wird: die Champions Hockey League wird eine fantastische Erfahrung sein und ich freue mich jetzt schon auf die Unterstützung unserer Fans, wenn wir gegen die besten europäischen Mannschaften antreten werden. So können wir zeigen, aus welchem Holz wir geschnitzt sind, und bereits von den ersten Wochen an Zeichen setzten. Ich erwarte es kaum, die siegreiche Tradition von Bozen fortzusetzen und uns auf die Jagd nach einem Erfolg in der Meisterschaft zu begeben, den wir im letzten Jahr nur um Haaresbreite verfehlt haben. Wir haben noch eine Rechnung offen, eine Arbeit zu erledigen und ich bin jetzt schon auf Touren, wenn ich denke, dass wir uns als Gruppe wiederfinden und zu arbeiten beginnen werden, um unsere Ziele zu erreichen“.

