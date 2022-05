„Wir haben GroÃŸes vor“ – Jonas Siegenthaler, der Schweizer Defensivspezialist von den New Jersey Devils im Interview

Helsinki. (MR) In der Deutschen Gruppe in Helsinki konnten die Schweizer Eidgenossen ihr Auftaktspiel gegen Iatien mit 5:2 gewinnen. Verteidiger Jonas Siegenthaler legte seinen...

Helsinki. (MR) In der Deutschen Gruppe in Helsinki konnten die Schweizer Eidgenossen ihr Auftaktspiel gegen Iatien mit 5:2 gewinnen.

Verteidiger Jonas Siegenthaler legte seinen Nationalmannschaftskollegen die ersten drei Treffer auf.

Der 25-jährige Siegenthaler schnürt im normalen Leben seine Schlittschuhe für die New Jersey Devils in der NHL, nachdem er 2015 in zweiter Runde gedraftet worden war.

Jonas Siegenthaler im Interview