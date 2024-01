„Wir haben gemeinsam noch eine Menge vor“ – KontinuitÃ¤t auf dem GeschÃ¤ftsfÃ¼hrerposten beim EV Landshut

Artikel anhören Landshut. (PM EVL) Ralf Hantschke leitet auch zukünftig die Geschicke der EVL Spielbetrieb-GmbH. Der 58- Jährige hat seinen Vertrag als Geschäftsführer bei...

Der 58- Jährige hat seinen Vertrag als Geschäftsführer bei den Rot-Weißen bis zum Sommer 2026 verlängert. Damit setzen die Rot-Weißen ein weiteres Zeichen für Kontinuität und Nachhaltigkeit in der Führung des DEL2-Vertreters.

„Wir sind komplett überzeugt von der Arbeit, die Ralf Hantschke abliefert und vor allem von der Art und Weise, wie er mit Sponsoren und Partnern arbeitet und diese Beziehungen pflegt. Was das Akquirieren von Sponsorengelder angeht, so hatten wir in den letzten 40 Jahren niemanden, der das so erfolgreich gearbeitet hat, wie Ralf. Er lebt diesen Beruf von früh bis spät. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, den Vertrag mit ihm zu verlängern“, erläutert der Beiratsvorsitzende Michael Imhoff die Entscheidung.

„Wir haben hier in den letzten Jahren sehr viel bewegt und die gesamte Organisation weiterentwickelt. Mittlerweile haben wir uns in der DEL2 etabliert. Aber dieser Prozess ist niemals abgeschlossen und stellt uns regelmäßig vor neue Herausforderungen. Zum Beispiel wird es darum gehen, auch das Team in der Geschäftsstelle weiter zu verstärken, um den an uns bzw. den Anforderungen, die wir an uns selbst stellen, auch in Zukunft gerecht werden zu können. Ich freue mich sehr darauf, diesen Prozess in den kommenden Jahren weiter mitzugestalten. Wir haben gemeinsam noch eine Menge vor“, blickt Hantschke voraus.