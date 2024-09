„Wir haben ein bisschen was geÃ¤ndert und speziell trainiert“ – Starbulls Rosenheim am Freitag zum Aufsteiger, am Sonntag gegen den Meister

Rosenheim. (PM Starbulls) Das zweite DEL2-Saisonwochenende sieht für die Starbulls Rosenheim zwei Duelle gegen oberpfälzische Liga-Rivalen vor. Am Freitag geht die Reise zu den...

Am Freitag geht die Reise zu den Blue Devils nach Weiden (Spielbeginn um 20 Uhr). Der Aufsteiger aus der Oberliga Süd ist trotz zweier starker Auftritte noch ohne Punkt. Am Sonntag ist mit einer großen Kulisse im ROFA-Stadion zu rechnen, wenn die Starbulls mit den Eisbären Regensburg den amtierenden DEL2-Meister zu Gast haben. Spielbeginn ist um 17 Uhr.

Wie schon am Auftaktwochenende in Dresden, wiill das Rosenheimer Eishockeyteam mit Auswärtspunkten am Freitag die Werbetrommel für das Heimspiel zwei Tage später rühren, diesmal am Sonntag vor den eigenen Fans dann aber auch mit weiteren Punkten und mehr als nur einem Tor nachlegen. Allerdings erwartet die Grün-Weißen eine ähnliche Herausforderung wie eine Woche zuvor gegen die Lausitzer Füchse: „Wir werden auf einen Top-Torhüter treffen und auf eine sehr gute Defensive“, weiß Starbulls-Headcoach Jari Pasanen nach intensivem Studium der bisherigen beiden Punktspiel-Auftritte des zweiten Rosenheimer Heimspielgegners.

Der Überraschungsmeister der Vorsaison hat mehrere Schlüsselspieler und mit Andrew Yogan, Abbott Girduckis und David Booth vor allem gewaltige Offensivqualität verloren. Erfolgscoach Max Kaltenhauser heuerte eine Liga-Etage höher beim EHC München als Assistenz-Trainer an, Sein Nachfolger als Eisbären-Cheftrainer ist der 43-jährige Ville Härmäläinen, der zuvor – mit Ausnahme einer knappen Saison 2016/17 als Stürmer in Dresden – ausschließlich in Finnland spielte und coachte. Allen Unkenrufen von Experten zum Trotz, starteten die Regensburger überaus erfolgreich in die neue DEL2-Spielzeit, besiegten den hochdotierten EV Landshut mit 3:2 im Shoot-Out und gewannen auswärts gegen den ESV Kaufbeuren 3:0. Matchwinner waren dabei Doppeltorschütze Marvin Schmid und Torwart Jonas Neffin, der für seinen Shutout 40 Schüsse abwehren musste. Im Heimspiel gegen Landshut zwei Tage zuvor glänzte im Regensburger Gehäuse der neuverpflichtete Finne Eetu Laurikainen mit einer Fangquote von über 95 Prozent.

Am Freitagabend gastieren die Starbulls Rosenheim zum ersten Teil ihres „Oberpfalz-Wochenendes“ beim Aufsteiger Blue Devils Weiden – nur zwei Wochen nach einem Vorbereitungsspiel an gleicher Stelle, das die Grün-Weißen 3:5 verloren haben. „Aber weder das Spiel, noch das Ergebnis, spielen für das nun anstehende Punktspiel irgendeine Rolle“, wiegelt Jari Pasanen ab, der den Leistungen des Aufsteigers am ersten DEL2-Wochenende großen Respekt zollt: „Die sind hungrig und richtig gut, vor allem schlittschuhläuferisch – Hut ab! Sie hätten sich bereits Punkte verdient gehabt und werden gegen uns jetzt noch hungriger sein.“

Der zweite Auswärtsgegner der Starbulls in der noch jungen DEL2-Saison setzt in der Offensive weitgehend auf das Personal, das das Team souverän zur Oberliga-Meisterschaft führte. In der Weidener Verteidigung tat sich dagegen einiges. Neben Niklas Länger, der in der vergangenen Saison noch das Augsburger Trikot in der DEL und das Starbulls-Dress in der DEL2 trug, wurden für die Defensive mit US-Boy Tommy Muck und dem Dänen Mads Larsen zwei Importspieler verpflichtet. Letzterer fiel zum Saisonstart verletzungsbedingt noch aus, soll aber bald eingreifen können. Im Sturm setzen die Devils mit dem Kanadier Tyler Ward und dem Tschechen Tomas Rubes weiterhin auf ihre Topscorer aus der letzten Oberliga-Saison. Rubes erhielt nun vor Kurzem den deutschen Pass, sodass aktuell nur drei Importspieler im Weidener Kader stehen.

Am vergangenen Wochenende präsentierten sich die Blue Devils, bei denen weiterhin Aufstiegscoach Sebastian Buchwieser das Zepter schwingt, sehr couragiert, aber noch nicht effektiv genug für Punkte. Zur Premiere in der DEL2 stand gegen Kaufbeuren trotz 48:23 Torschüssen eine 1:4-Heimniederlage zu Buche, auswärts mussten sich die Oberpfälzer gegen Topfavorit Kassel hauchdünn mit 2:3 geschlagen geben.

Die Starbulls haben bisher zwei Punkte aus den ersten beiden Spielen auf dem Konto – am anstehenden Wochenende soll das unbedingt getoppt werden. Am Rosenheimer Line-up wird sich aller Voraussicht nach nichts ändern, Umstellungen sind aber im Überzahlspiel geplant: „Wir haben ein bisschen was geändert und speziell trainiert. Wir müssen mehr Leute vor das Tor bekommen und bei den Rebounds die Schläger dahaben, um im Powerplay effektiver zu sein“, hofft Jari Pasanen auf erfolgreichere Spielfilme als am vergangenen Sonntag im ROFA-Stadion. „Man braucht für Siege in dieser engen Liga fast immer ein Überzahltor. Hätte wir gegen die Lausitzer eines gemacht, hätten wir nicht verloren“, ist sich der Rosenheimer Cheftrainer sicher.

Liveübertragungen der anstehenden DEL2-Partien der Starbulls Rosenheim am Freitag in Weiden (20 Uhr) und am Sonntag gegen Regensburg (17 Uhr, ROFA-Stadion) werden auf sportdeutschland.tv angeboten.

Beim Heimspiel gegen Regensburg wird Starbulls-Maskottchen „Wacki“ am Sonntag von „Manni Ballnane“, dem Maskottchen des Teams Bananenflanke Rosenheim e.V. begleitet. Das innovative Fußballprojekt speziell für Kinder mit geistigen Beeinträchtigungen wird auch von den Starbulls unterstützt und wird sich im Stadion mit einigen Aktionen präsentieren.

Es werden über 4.000 Zuschauer erwartet. Für die Gästefans wird ein eigener Eingang hinter dem Gästeblock über die Außentreppe eingerichtet. Stadion-Einlass ist um 16 Uhr, die Tageskasse öffnet um 15 Uhr. Online sind Eintrittskarten unter www.starbulls.de/tickets buchbar.