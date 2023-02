„Wir haben Bokk“ â€“ Frankfurts Top-Scorer bleibt am Main

Frankfurt. (PM Löwen) Der 23-jährige Stürmer wird auch 2023/2024 wieder ein wichtiger Bestandteil der Frankfurter Offensive sein. Tolle Neuigkeiten gab es heute direkt zu...

Frankfurt. (PM Löwen) Der 23-jährige Stürmer wird auch 2023/2024 wieder ein wichtiger Bestandteil der Frankfurter Offensive sein.

Tolle Neuigkeiten gab es heute direkt zu Beginn des Fan-Talks von Franz-David Fritzmeier – alle anwesenden Löwen-Fans wurden überrascht, als Dominik Bokk unverhofft in die TECHEM Löwen Lounge geschlendert kam. Hoffnungsvolle Gesichter wandelten sich schnell in strahlende, denn niemand wurde lange auf die Folter gespannt: Dominik bleibt ein Löwe!

Sportdirektor Franz-David Fritzmeier: „Wir freuen uns sehr, dass Dominik sich entschieden hat, weiter für die Löwen Frankfurt zu stürmen. Dominik hat gemeinsam mit uns einen sehr guten Schritt, in seiner immer noch jungen Karriere, nach vorne gemacht und sein überragendes Potenzial immer wieder unter Beweis gestellt. Jetzt gilt es, gemeinsam in der bisher sehr erfolgreichen Kombination Dominik Bokk und Löwen Frankfurt, weiter hart zu arbeiten, um uns in unseren Leistungen zu stabilisieren sowie den nächsten Schritt in unserer Entwicklung nach vorne einzuläuten.“

Dominik Bokk: „Ich freue mich natürlich sehr über diese Vertragsverlängerung, aber es fiel mir auch, so wie ich hier aufgenommen wurde und die Saison bisher gelaufen ist, sehr leicht, diese Entscheidung zu treffen. Mein Team, der Staff und das Umfeld sind mega, ich verstehe mich mit allen sehr gut, daher fühle ich mich in Frankfurt wohl. Insgesamt haben wir jeden Tag viel Spaß zusammen, was für mich wichtig und motivierend ist. Über unsere Fans brauche ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Meiner Meinung nach haben wir die besten der Liga, die Stimmung ist einfach unbeschreiblich! Ich glaube, ich habe noch nie in einer so lauten Halle gespielt – das ist ein weiterer Grund, warum es wirklich Spaß macht, auch in der nächsten Saison wieder für die Löwen zu spielen.“

Dominik Bokk wurde vom hessischen DEL-Aufsteiger aus Frankfurt für die Saison 2022/2023 von den Chicago Wolves, dem AHL-Farmteam aus der Organisation des NHL-Clubs Carolina Hurricanes, verpflichtet.

Im Löwen-Trikot zeigte der 1,87m große und schnelle Flügelstürmer dann nicht nur ein gutes Auge für seine Mitspieler, sondern ebenfalls einen ausgeprägten Torhunger, sodass er derzeit mit starken 49 Punkten in 43 Spielen die Topscorerposition innerhalb seines Teams sowie den dritten Platz in der DEL-Top Scorer-Wertung (punktgleich mit Spencer Machacek, Grizzlys Wolfsburg, 2. Platz) einnimmt. Bokk wurde von seinem Head-Coach während der laufenden PENNY DEL-Saison bisher durchschnittlich fast 19 Minuten pro Spiel aufs Eis geschickt und ergänzte sich dabei hervorragend mit seinen Team-Kollegen Carter Rowney sowie Brendan Ranford in der ersten Löwen-Angriffsreihe. Daher ist es nicht verwunderlich, dass sich beide Seiten auf eine weitere Zusammenarbeit geeinigt haben. Der versierte Angreifer, der in seiner jungen Karriere schon einiges von der Welt gesehen hat, findet damit seine „neue Heimat“ erneut in der Mainmetropole.

3976 Deutschland bewirbt sich um die Ausrichtung der WM 2027. Welche Spielorte wünschen Sie sich? PSD Bank Dome Düsseldorf LanxessArena Köln SAP-Arena Mannheim SAP-Garden München