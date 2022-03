“Wir glauben, dass er die nÃ¤chsten Jahre noch besser wird” – Towerstars vermelden die nÃ¤chste VertragsverlÃ¤ngerung

Ravensburg. (PM Towerstars) Während die Spannung im Vorfeld der DEL2-Halbfinalserie immer weiter ansteigt, widmen sich die Ravensburg Towerstars parallel auch weiter der Zusammenstellung des...

Ravensburg. (PM Towerstars) Während die Spannung im Vorfeld der DEL2-Halbfinalserie immer weiter ansteigt, widmen sich die Ravensburg Towerstars parallel auch weiter der Zusammenstellung des Kaders für die Saison 2022/23.

So wurde jetzt auch der Vertrag mit Stürmer Fabian Dietz längerfristig verlängert.

Fabian Dietz kam zur laufenden Spielzeit vom amtierenden deutschen Meister Eisbären Berlin nach Ravensburg und wurde seinen angekündigten Spiel-Charakteristiken prompt gerecht. Der 23-jährige Rechtsaußen überzeugt mit physischer Härte im Spiel, scheut nicht die unangenehmen Aufgaben vor dem gegnerischen Tor und beweist einen ausgeprägten Scorer-Instinkt. In der Hauptrunde war er mit 18 Toren drittbester Torschütze des Towerstars Teams, weitere 15 Treffer bereitete der gebürtige Weilheimer den Kollegen vor.

Daniel Heinrizi Geschäftsführer Sport sagt zur Vertragsverlängerung: „Fabian hat sich super ins Team integriert, er ist ein harter Arbeiter, der immer alles fürs Team gibt und in jeder Spielsituation einsetzbar ist. Er blockt Schüsse, er scort und er ist immer für seine Mitspieler da. Wir freuen uns, dass er sich länger an uns gebunden hat und ein gemeinsames Ziel mit uns verfolgt.“

Cheftrainer Peter Russell sagt: „Dietzi ist ein toller Typ für die Kabine, er hat seine Rolle angenommen und füllt sie super aus. Wir glauben, dass er die nächsten Jahre noch besser wird. Er ist ein super Schlittschuhläufer, war unser drittbester Torjäger, ist noch jung und will immer besser werden.“

„Es macht mir sehr viel Spaß in Ravensburg und wir haben eine tolle Mannschaft. Ich bekomme viel Verantwortung, auch in Über- und Unterzahl. Auch ein Punkt für mich war und ist, dass die Towerstars den Anspruch haben, um die Meisterschaft mitspielen zu wollen“, sagt Fabian Dietz zu den Entscheidungskriterien der Vertragsverlängerung und ergänzt: „Ich fühle mich im Umfeld hier auch sehr wohl und habe es auch nicht allzu weit in meine Heimat.“