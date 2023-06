„Wir glauben daran, dass er in der kommenden Saison den nächsten Schritt machen wird“ – Ravensburg Towerstars setzen weiter auf Tim Gorgenländer

Ravensburg. (PM Towerstars) Der Towerstars Kader zur neuen Saison ist um eine weitere Position angewachsen. Youngster Tim Gorgenländer, der im vergangenen Jahr seine erste...

Ravensburg. (PM Towerstars) Der Towerstars Kader zur neuen Saison ist um eine weitere Position angewachsen.

Youngster Tim Gorgenländer, der im vergangenen Jahr seine erste volle Profisaison bestritt, wird im Team bleiben.

Nachdem es im Kreise der U-21 Fördervertragsspieler der vergangenen Saison den einen oder anderen Abgang gegeben hatte, folgt jetzt eine Vertragsverlängerung. Tim Gorgenländer wird auch in der kommenden Saison im Towerstars Kader stehen. Der 19-jährige Sohn des früheren EVR-Verteidigers Rudi Gorgenländer wechselte zur abgelaufenen Meistersaison aus dem DNL-Team der Jungadler Mannheim nach Ravensburg und sammelte seine ersten Erfahrungen als Eishockeyprofi auf vielfache Weise. Neben den 19 DEL2-Einsätzen bei den Towerstars stand er auch in 28 Pflichtspielen für den Oberliga-Kooperationspartner ECDC Memmingen Indians im Kader. Dort verbuchte er zwei Tore und einen Assist.

„Ich habe sehr viel aus meiner ersten Profisaison in Ravensburg mitgenommen“, blickt Tim Gorgenländer auf die Erfahrungen im Trainings- und Spielbetrieb zurück und betont weiter: „Ich freue mich schon jetzt riesig auf die nächste Saison und die Fans in der CHG Arena.“

Towerstars Geschäftsführer Sport, Daniel Heinrizi sagt zum Verbleib des jungen Stürmers: „Tim hatte in seinem ersten Jahr als Profi seine Rolle immer mit Fleiß und Willen angenommen und wird im Sommer an noch vorhandenen Defiziten arbeiten. Wir glauben daran, dass er in der kommenden Saison den nächsten Schritt machen wird und freuen uns, den Weg mit ihm gemeinsam weiterzugehen.“

1636 WM-Eröffnung 2027 in einem Fußballstadion? Deutschland hat den Zuschlag für die Austragung der Eishockey Weltmeisterschaft 2027 erhalten. Die Arenen in Mannheim und Düsseldorf sind die Spielorte. Sollte der DEB versuchen, ähnlich wie 2010 auf Schalke, ein "Outdoor-Eröffnungsspiel", in einer großen Fußball-Arena zu organisieren? Ja unbedingt, die Zeit ist reif dafür. Nein, das Spiel in der Schalker Arena war ein einmaliges Ereignis und sollte es auch bleiben. Mir egal, ist nicht so wichtig.