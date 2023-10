„Wir gehen unseren Weg weiter und stehen in dieser Phase zu dieser Konstellation“ – DEG stÃ¤rkt sportlicher FÃ¼hrung und dem Team den RÃ¼cken

Artikel anhören Düsseldorf. (EM/PM DEG) Mit lediglich sechs Punkten aus den ersten neun Partien steht die Düsseldorfer EG aktuell auf dem letzten Tabellenplatz in...

Düsseldorf. (EM/PM DEG) Mit lediglich sechs Punkten aus den ersten neun Partien steht die Düsseldorfer EG aktuell auf dem letzten Tabellenplatz in der Deutschen Eishockey Liga.

Am Sonntag feierte das Team von Trainer Thomas Dolak mit 2:1 nach Verlängerung einen wichtigen Sieg in Iserlohn.

Am heutigen Montag meldet sich Harald Wirtz, geschäftsführender Gesellschafter der DEG Eishockey GmbH, zur aktuellen sportlichen Situation zu Wort.

Statement von Harald Wirtz, geschäftsführender Gesellschafter der DEG Eishockey GmbH, zur aktuellen sportlichen Situation

Die Düsseldorfer EG ist enttäuschend in die Saison 2023/24 gestartet. Nach neun Spieltagen ist das Team Tabellenletzter, letzte Plätze gibt es auch in nahezu allen relevanten Eishockey-Statistiken. Außerdem gingen alle vier bisherigen Heimspiele verloren. Das entspricht nicht unseren Zielen und Ansprüchen. Meine Mit-Gesellschafter und ich sind – wie alle Fans und Freunde des Clubs – mit der aktuellen sportlichen Situation absolut unzufrieden. Wir können daher die vielen negativen Reaktionen im Umfeld gut verstehen.

Dennoch: Wir stehen hinter Sportdirektor Niki Mondt, hinter dem Trainer-Team um Thomas Dolak und hinter der Mannschaft. Dies ist die gemeinsame Einschätzung aller Gesellschafter. Wir sind von den vorhandenen Qualitäten überzeugt. Alle Beteiligten haben die Situation auf dem Eis grundlegend analysiert. Dabei hat sich gezeigt, dass es einen großen Schulterschluss zwischen Sportlicher Leitung, Trainern, den Spielern, dem Umfeld und auch den Gesellschaftern gibt. Die Gespräche waren positiv und zielführend. Alle sind gewillt, gemeinsam bessere Ergebnisse zu erzielen. Wir wollen deshalb in den kommenden Spielen aber auch ein klares positives Zeichen der Mannschaft sehen. Wir erwarten Entwicklungen und dass Spiele gewonnen werden.

In der jüngeren Vergangenheit der DEG hat sich oft gezeigt, dass Vertrauen und eine ruhige Hand die besten Ratgeber in der Teamführung sind. Wir setzen zu diesem Zeitpunkt deshalb auf klare Kontinuität und wollen den stringenten Aufbau, den wir in den vergangenen Jahren begonnen haben, nicht überhastet gefährden. Wir gehen unseren Weg weiter und stehen in dieser Phase zu dieser Konstellation.

Ich appelliere deshalb an alle, denen die DEG am Herzen liegt, unsere Entscheidung mitzutragen, weiter geduldig zu sein, den handelnden Personen zu vertrauen und das Team zu unterstützen.

Wir müssen zusammenhalten, dann kommen wir gemeinsam da raus.

