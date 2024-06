„Wir forcieren einen Kern an deutschen Nationalspielern in unserem Team“ – EisbÃ¤ren verlÃ¤ngern mit zwei deutschen NationalstÃ¼rmern vorzeitig verlÃ¤ngern

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin festigen weiter ihren deutschen Spielerkern. Der Hauptstadtclub kann die vorzeitigen Vertragsverlängerungen mit den beiden deutschen Nationalspielern Tobias Eder...

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin festigen weiter ihren deutschen Spielerkern.

Der Hauptstadtclub kann die vorzeitigen Vertragsverlängerungen mit den beiden deutschen Nationalspielern Tobias Eder und Lean Bergmann bekanntgeben. Die beiden Angreifer bleiben somit jeweils bis mindestens 2026 im Team des amtierenden Deutschen Meisters.

Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer sagt: „Wir forcieren einen Kern an deutschen Nationalspielern in unserem Team. Daher freue ich mich sehr darüber, dass wir uns mit Lean Bergmann und Tobias Eder jeweils auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung einigen konnten. Beide sind direkt von Anfang ihrer Zeit bei uns enorm wichtige Mitglieder unserer Mannschaft und stärken unser Offensivspiel sehr. Wir sind glücklich, auch in den kommenden Jahren auf sie bauen zu können.“

Lean Bergmann wechselte letzten Sommer von Mannheim nach Berlin. Zuvor schaffte er es ungedraftet in die NHL und lief für die San Jose Sharks in der besten Eishockey Liga der Welt auf. Seit 2021 ist der gebürtige Sauerländer zurück in Deutschland. In der PENNY DEL spielte er für die Adler Mannheim sowie Iserlohn Roosters. Zwei Weltmeisterschaften sowie die Teilnahme an den Olympischen Spielen stehen in der Vita des Angreifers. In der kürzlich abgelaufenen Saison konnte Bergmann für die Eisbären in der Hauptrunde verletzungsbedingt nur 15 Spiele bestreiten. In den Playoffs überzeugte er dann durch seine kämpferische Spielweise und gewann seine erste Deutsche Meisterschaft mit den Berlinern. In insgesamt 29 DEL-Partien für den Hauptstadtclub sammelte der Stürmer zehn Scorerpunkte (fünf Tore, fünf Assists).

„Ich freue mich sehr über meine Vertragsverlängerung. Ich fühle mich in Berlin sehr wohl. Die Organisation des Clubs ist toll. Das ganze Team auf und neben dem Eis arbeitet sehr gut zusammen. Da war die Entscheidung leicht, länger zu bleiben. Ich freue mich auf die kommenden Jahre. Ich denke, dass wir eine gute Mannschaft haben, mit der wir an den Erfolg aus der letzten Saison anknüpfen können“, kommentiert Lean Bergmann.

Tobias Eder schloss sich den Eisbären Berlin ebenfalls zur abgelaufenen Saison 2023/24 an. In der PENNY DEL ging der 26-Jährige zuvor für die Düsseldorfer EG und den EHC Red Bull München auf Torejagd. In der vergangenen Spielzeit schoss er für den Rekordmeister insgesamt 25 Treffer und bereitete weitere zwölf Tore seiner Mitspieler vor. Diese Torausbeute ist seine bisher erfolgreichste im Ligabetrieb. Die starke Debütsaison im Eisbären-Trikot krönte er mit dem Deutschen Meistertitel. Bei der diesjährigen Weltmeisterschaft gehörte der Rechtsschütze erstmals zum deutschen Aufgebot. Im ersten WM-Spiel erzielte Eder auch direkt sein erstes Tor.

Tobias Eder erklärt: „Wir haben eine fantastische Mannschaft mit super Charakteren und unsere Fans sind eine Klasse für sich. Meine Freundin und ich fühlen uns unglaublich wohl in Berlin. All das hat mir die Entscheidung, vorzeitig zu verlängern, sehr leicht gemacht. Ich kann es kaum erwarten, die nächsten Jahre das Eisbären-Trikot zu tragen. Die Meisterschaft in der letzten Saison war dabei hoffentlich erst der Anfang einer grandiosen Zeit.“

Der aktuelle Eisbären-Kader für die Saison 2024/25

Eisbären Berlin 24/25 Stürmer Gabriel Fontaine (links), hier noch im Trikot von Lukko Rauma und Veit Oswald von Red Bull im Zweikampf - © City-Press