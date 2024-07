„Wir als DEG mÃ¼ssen uns breiter aufstellen“ – Neues Arbeitsfeld fÃ¼r Alex Barta in DÃ¼sseldorf

Düsseldorf. (PM DEG) Alexander Barta bleibt der Düsseldorfer EG erhalten und wird neuer „Sportmanager“ beim achtmaligen Deutschen Eishockey-Meister. Er unterstützt in dieser Funktion Sportdirektor...

Düsseldorf. (PM DEG) Alexander Barta bleibt der Düsseldorfer EG erhalten und wird neuer „Sportmanager“ beim achtmaligen Deutschen Eishockey-Meister.

Er unterstützt in dieser Funktion Sportdirektor Niki Mondt. Sein Vertrag gilt zunächst für ein Jahr.

Harald Wirtz, Geschäftsführer DEG Eishockey GmbH: „Wir als DEG müssen uns in einer immer enger werdenden Liga breiter aufstellen, um allen Anforderungen besser gerecht zu werden. Mit Alex Barta in der neu geschaffenen Position ‚Sportmanager‘ schaffen wir mehr Breite und Möglichkeiten. Ich freue mich sehr über die professionelle Unterstützung für Niki Mondt.“

Mondt: „Ich bin sehr froh, dass Alex Barta uns mit seiner Erfahrung und seinem Knowhow weiterhin erhalten bleibt. Alex kennt die Liga und das Eishockey-Tagesgeschäft seit über 20 Jahren und wird mich in meinen vielfältigen Aufgabenbereichen optimal unterstützen. Er kennt alle Abläufe und Gegebenheiten und weiß, worauf es bei den organisatorischen Aufgaben rund um eine Mannschaft ankommt. Ebenso wird Alex beim Scouting, bzw. der Spielerbeobachtung eine wichtige Rolle einnehmen und mir beratend zur Seite stehen.“

Alex Barta (41) hat insgesamt 1010 Spiele (605 Punkte) in der DEL bestritten, davon 367 für die DEG, viele Jahre als Kapitän. Nach dem Abschluss seiner aktiven Karriere im Jahr 2023 stand er für ein Jahr als Co-Trainer an der rot-gelben Bande. Nun also der Wechsel in den administrativen Bereich, bzw. ins Management.