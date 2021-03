Winterthur: VertragsauflÃ¶sung mit Marco Mathis

Winterthur. (PM EHC) Torhüter Marco Mathis tritt per sofort vom Profisport zurück. Als Stammgoalie der Winterthurer wurde er anfangs Saison zum erhofften starken Rückhalt...

Winterthur. (PM EHC) Torhüter Marco Mathis tritt per sofort vom Profisport zurück.

Als Stammgoalie der Winterthurer wurde er anfangs Saison zum erhofften starken Rückhalt für die junge Winterthurer Verteidigung. Leider konnte Marco Mathis nur acht Partien der Saison 20/21 für die Löwen bestreiten.

Die Spätfolgen einer Infektion und Marco Mathis‘ Bedürfnis nach einer Neuorientierung bewogen beide Parteien dazu, den laufenden Vertrag per 30. April 2021 aufzulösen. Während seiner Zeit in Winterthur konnte Marco Mathis erste Erfahrungen als Goalietrainer beim Nachwuchs sammeln. Nun wechselt er in dieser Funktion in die Organisation des EV Zug.

Mathis: „Ich danke dem EHC Winterthur herzlich für die Unterstützung in allen Bereichen und das Entgegenkommen, welches mir nun ermöglicht, eine neue Herausforderung anzunehmen.“

Wir danken Marco herzlich für sein vorbildliches Engagement und wünschen ihm für die Zukunft nur das Beste