Winston Frimmel erhÃ¤lt Vertrag beim HCI!

Innsbruck. (PM HCI) Der HC TIWAG Innsbruck kann eine weitere wichtige Personalentscheidung vermelden: Winston Frimmel hat das Trainerteam während seines Tryouts überzeugt und erhält einen Vertrag für die kommende Saison.

Der 1,99 Meter große Verteidiger, der trotz einer Verletzung früh sein Potenzial unter Beweis stellen konnte, wird in der kommenden Spielzeit die Defensive der Haie verstärken.

Headcoach Jordan Smotherman: „Winston hat in den wenigen Tagen, in denen er auf dem Eis stand, gezeigt, dass er genau das mitbringt, was wir in unserer Defensive brauchen. Er ist groß, spielt körperbetont und hat ein gutes Gefühl für das Spiel. Was uns besonders beeindruckt hat, ist seine professionelle Einstellung. Trotz seiner Verletzung war er immer präsent, hat mit dem Team gearbeitet und sich ins System integriert. Wir hatten keine Zweifel daran, dass er unser Team verstärken kann. Um ein noch besseres Bild von ihm zu bekommen, haben wir uns auch mit seinem Coach aus dem U20-Nationalteam ausgetauscht. Die Rückmeldungen waren durchweg positiv – besonders in Bezug auf seinen Charakter, seine Arbeitsmoral und seine Entwicklungsmöglichkeiten. Mit seiner Erfahrung aus der Red Bull Academy, dem KAC, seinen Stationen in Nordamerika und Schweden sowie seinen Einsätzen im österreichischen U20-Nationalteam bringt er eine starke Basis mit, auf die wir aufbauen können. Ich bin überzeugt, dass er in Innsbruck den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen wird.“

Frimmel selbst freut sich auf die Herausforderung

Winston Frimmel: „Von der ersten Minute an habe ich mich hier in Innsbruck wohlgefühlt. Die Atmosphäre im Team, die Art und Weise, wie hier gearbeitet wird – das hat mich sofort überzeugt. Natürlich war es unglücklich, dass ich mich gleich im ersten Spiel verletzt habe, aber das Trainerteam hat mir das Vertrauen geschenkt, das ich gebraucht habe. Ich möchte mich mit harter Arbeit und Einsatz dafür revanchieren. Mein Ziel ist es, die Mannschaft bestmöglich zu unterstützen und meinen Beitrag zu leisten, damit wir als Team erfolgreich sind. Ich freue mich auf die kommende Saison und darauf, vor unseren großartigen Fans aufzulaufen, welche den Verein in dieser schwierigen Zeit, lautstark und mit voller Hingabe unterstützt haben!“

Mit Winston Frimmel bekommt der HC TIWAG Innsbruck einen Verteidiger, der physische Präsenz mitbringt und bereits in jungen Jahren wertvolle internationale Erfahrung sammeln konnte. Die Haie freuen sich, ihn in Innsbruck wieder willkommen zu heißen.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV