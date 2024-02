win2day Icehockey League: Spannender Kampf um die Playoffs, Vienna Capitals sind schon raus

Anzeige Wien. (EM) Es geht auf die Zielgerade in der win2day Icehockey League. Vier Runden vor dem Ende der Hauptrunde zeichnen sich schon die...

Anzeige

Wien. (EM) Es geht auf die Zielgerade in der win2day Icehockey League.

Vier Runden vor dem Ende der Hauptrunde zeichnen sich schon die ersten (Vor)Entscheidungen ab. Der EC KAC hat die Vorrunden so gut wie sicher als Tabellenerster abgeschlossen. Mit elf Punkten Vorsprung auf Fehervar sollte da nichts mehr anbrennen für den KAC. Fehervar und Salzburg stehen relativ sicher auch direkt in den Playoffs. Spannender ist der Kampf am Strich und die Plätze vier bis neun. Zwischen dem Vierten aus Bozen und dem Neunten aus Ljubljana stehen nur acht Punkte Differenz. Vorarlberg hat mit sechzig Punkten den zehnten Platz auf jeden Fall schon sicher. Enttäuschung pur dagegen bei den Vienna Capitals, die aktuell auf Rang elf die Playoffs völlig enttäuschend verpasst haben. Ebenso nicht dabei sind die Graz 99ers und Asiago als Vorletzter.

Wie so oft gab es auch in dieser Saison positive und negative Überraschungen, mit denen niemand gerechnet hätte. Seine Tipps kann man zum Beispiel auch unter sportwetten prognose abgeben.

So kurz vor dem Ende der Hauptrunde haben sich einige Klubs noch einmal versucht zu verstärken. Wie in anderen europäischen Ligen gestaltete sich auch hier die Suche als nicht so einfach.

So teilt der HCB Südtirol Alperia offiziell mit, den schwedischen Verteidiger Andreas Söderberg unter Vertrag genommen zu haben. Der neuverpflichtete Spieler wird in den nächsten Tagen in Bozen eintreffen.

Söderberg (194 cm x 95 kg) ist ein körperlich robuster Spieler, der durch seine große Erfahrung und Beständigkeit besticht. Durch seine Fähigkeiten wird er der Mannschaft sicherlich behilflich sein, vor allem auch, was die Tiefe des Kaders in Hinsicht auf das intensive Saisonfinale betrifft.

„Ich freue mich, meine erste Erfahrung außerhalb von Schweden gerade in Bozen zu erleben”, erklärt er, „ich weiß, dass es sich um eine Mannschaft mit einer siegreichen Mentalität handelt und die von einem fantastischen Publikum unterstützt wird, auch das Umfeld soll schön sein: die ICE Hockey League ist eine Meisterschaft von Niveau, es wird mit Sicherheit spannend sein. Ich bin ein robuster Verteidiger, beschränke mich auf das Wesentliche und unterstütze den Torhüter: meine Aufgabe ist es zu verhindern, dass der Gegner Tore schießt“.

Und auch der EC VSV hat noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Der Kanadier Tyler Steenbergen soll helfen die direkte Playoff-Qualifikation zu schaffen. Steenbergen kommt von HK Poprad aus der Slowakei.

EC iDM Wärmepumpen VSV-Geschäftsführer Martin Winkler: „Tyler ist ein sehr beweglicher und vor allem torgefährlicher Spieler. Wir wollen damit in der entscheidenden Phase der Meisterschaft für mehr Kadertiefe und bei unseren Imports gleichzeitig für zusätzliche Konkurrenz sorgen. Außerdem möchte Tyler die Chance nutzen, um sich bei uns mit ausgezeichneten Leistungen für einen Vertrag in der kommenden Saison zu empfehlen.“ Tyler Steenbergen hat in Villach einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison unterschrieben.

Gespannt sein darf man auch, wer sich die Topscorerkrone am Ende aufsetzen darf. Aktuell liegt der Vorarlberger Steve Owre (57 Punkte) vor Innsbrucks Kevin Roy und Ljubljanas Trevor Gooch (beide 54 Punkte).

Top-Goalie ist Klagenfurts Sebastian Dahm, der sowohl den besten Gegentorschnitt wie auch die beste Fangquote aufweist.

Schon am Freitag geht es weiter. Unter anderem mit den Klassikern Villach gegen Bozen und Wien gegen den KAC. Die Hauptrunde endet am 23. Februar. Danach geht es direkt in die Playoffs.







3044 Bei Sprade-TV werden die Spiele der DEL2, aus den Oberligen Nord -und Süd, sowie ausgewählte Spiele der Bayernliga und Regionalliga live übertragen. Wie beurteilen Sie die Übertragungen von Sprade-TV nach Schulnoten? 1 - sehr gut 2 - gut 3 - befriedigend 4 - ausrechend 5- mangelhaft 6 - ungenügend Keine Meinung, habe ich noch nie gesehen oder gehört.

Anzeige

+18 Glücksspiel kann süchtig machen.

Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe

Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung“.

Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!

*Werbehinweis – Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.