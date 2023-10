win2day ICE Hockey League: Stellungnahme zu den nicht durchgefÃ¼hrten Matches gegen Graz

Artikel anhören Linz / Bruneck. (PM Black Wings / PM Wölfe) Die Steinbach Black Wings geben gemeinsam mit dem HC Pustertal die nachfolgende Stellungnahme...

Linz / Bruneck. (PM Black Wings / PM Wölfe) Die Steinbach Black Wings geben gemeinsam mit dem HC Pustertal die nachfolgende Stellungnahme zu den nicht durchgeführten Spielen #53 und #56 gegen die Graz99ers ab.

Die win2day ICE Hockey League war am Freitag darüber informiert worden, dass die Moser Medical Graz99ers ihre beiden an diesem Wochenende angesetzten Spiele aufgrund von krankheitsbedingten Ausfällen im Kader nicht bestreiten können. Die Begegnungen #53 beim HC Pustertal Wölfe und #56 gegen die Steinbach Black Wings Linz sind dadurch aus dem Kalender genommen worden. Beiden gegnerischen Teams lag zum Zeitpunkt der Absage die Information vor, dass die Steirer nach Gamebook-Bestimmungen nicht die erforderliche Anzahl an spielfähigem Personal zur Verfügung stehen würde. Im Sinne der sportlichen Fairness und auf Nachfrage der win2day ICE Hockey League, willigten der HC Pustertal und die Steinbach Black Wings deshalb einer möglichen Neuansetzung der Spiele #53 und #56 grundsätzlich ein. Der dadurch entstandene finanzielle Schaden für den HC Pustertal, der kurzfristig ein Heimspiel absagen musste und für die Steinbach Black Wings, die eine durchorganisierte Auswärtsreise kostenpflichtig stornierten, wurde dabei in keiner Weise thematisiert.

Zum Zeitpunkt der mündlichen Zusage an die win2day ICE Hockey League wurden beide Teams jedoch nicht darüber informiert, dass den Graz99ers sehr wohl Athleten ihrer Partnervereine zur Verfügung gestanden und diese somit spielfähig gewesen wären. Nach intensiver Prüfung des Regulativs sind sowohl die Steinbach Black Wings als auch der HC Pustertal deshalb gemeinsam zur Auffassung gelangt, dass eine Neuansetzung der nicht durchgeführten Spiele dem Gamebook nicht entsprechen. Die Tatsache, dass erst am Montagnachmittag eine erste direkte Kontaktaufnahme aus Graz erfolgte, der einzig eingebrachte Terminvorschlag inakzeptabel war und kein Zeichen der Wertschätzung für ein mögliches Entgegenkommen gezeigt wurde, führte zu einem Umdenken bei den Entscheidungsträgern beider Vereine. Diese Umstände wurden der win2day ICE Hockey League UND den Graz99ers schriftlich mitgeteilt. Wie die Entscheidung der

Rechtskommission im Anschluss darlegte, entzog sich eine mögliche Neuansetzung aufgrund des nachträglich festgestellten Sachverhalts jeglicher Grundlage.

Die Steinbach Black Wings und der HC Pustertal möchten betonen, dass beide Vereine eine Lösung im Sinne des sportlichen Wettkampfs sehr wohl angestrebt haben, weshalb die erste Reaktion in diese Richtung ausfiel. Beide Vereine sind aber auch der Überzeugung, dass eine solche Entscheidung auf sportlicher Ebene mit dem von allen dreizehn Vereinen unterzeichneten Regelwerk vereinbar sein muss, um keinen Präzedenzfall für nachfolgende Urteile zu schaffen.

Die Steinbach Black Wings und der HC Pustertal halten des Weiteren fest, dass sie sich von einer derartigen öffentlichen Denunzierung, auf Grundlage eines falsch dargelegten Sachverhaltes, auf das Schärfste distanzieren. Zudem sind beide Vereinen über die unglückliche Vorgehensweise der Urteilsverkündung enttäuscht, denn beide Teams erfuhren die endgültige Entscheidung der Strafverifizierung von der einseitigen Berichterstattung aus den Medien. Durch die nicht erhaltene Chance in angemessener Zeit auf die Anschuldigungen reagieren zu können, erlitten beide Teams eine enorme Rufschädigung. Von Seiten der win2day ICE Hockey League wurde sich dafür am heutigen Vormittag entschuldigt.

Eine mediale Auseinandersetzung lag zu keinem Zeitpunkt im Interesse der Steinbach Black Wings und dem HC Pustertal, jedoch lassen sich beide Organisationen den bestrittenen Weg nicht kommentarlos gefallen.

Steinbach Black Wings Linz & HC Pustertal Wölfe

