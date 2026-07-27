win2 day Ice Hockey League: Spielplan ist da! Final-Neuauflage direkt am ersten Spieltag

Wien. (ICEHL) Der Spielplan für den Grunddurchgang der Saison 2026/27 in der win2day ICE Hockey League steht fest.

Die 14 an der multinationalen Meisterschaft teilnehmenden Teams starten am Freitag, den 18. September, in die neue Spielzeit.

Durch die Aufnahme des Milano Hockey Club nehmen 14 Teams an der bevorstehendehttps://ice.hockey/saison/spielplann Meisterschaft teil. Der Grunddurchgang umfasst zwei Hin- und Rückrunden mit insgesamt 52 Spielen pro Team. Insgesamt stehen damit 364 Partien am Programm, in denen jede Mannschaft viermal auf jede andere trifft. Der letzte Spieltag der Regular Season findet am Mittwoch, den 24. Februar 2027, statt.

Die Teams auf den Rängen eins bis sechs qualifizieren sich direkt für das Viertelfinale. Die Mannschaften auf den Plätzen sieben bis zehn bestreiten die Pre-Playoffs im Modus „best of 3“. Die beiden Sieger komplettieren das Viertelfinalfeld. Viertelfinale, Halbfinale und Finale werden wie gewohnt im Modus „best of 7“ ausgetragen. Der Champion der win2day ICE Hockey League steht spätestens am Freitag, den 23. April 2027, fest.

Final-Neuauflage zum Auftakt

Gleich am ersten Spieltag kommt es zu einer vollen Runde mit sieben Partien, darunter auch die Neuauflage des Finales zwischen dem HC Falkensteiner Pustertal und dem amtierenden Meister Moser Medical Graz99ers. Das Auftaktwochenende wird mit jeweils drei Spielen am Samstag und Sonntag komplettiert.

Am letzten Jänner-Wochenende ist ein Open-Air-Event an der Skisprungschanze in Bischofshofen im Spielplan eingetragen. Dabei sind das Kärntner Derby sowie das Duell zwischen dem EC Red Bull Salzburg und den Steinbach Black Wings Linz vorgesehen.

Alle Spiele live

In der kommenden Saison werden acht Begegnungen live auf ORF 1 sowie weitere 22 Partien auf ORF Sport+ übertragen. Sämtliche Spiele werden zudem erneut beim Streaming-Partner Sporteurope.tv zu sehen sein.

Die ersten Spiele

Fri 18. 9. 2026 18:30 1 2 FTC-Telekom -:- Olimpija Ljubljana 19:15 1 1 EC Red Bull Salzburg -:- EC-KAC 19:15 1 4 HC TIWAG Innsbruck – Die Haie -:- Milano HC 19:15 1 6 Hydro Fehervar AV 19 -:- Steinbach Black Wings Linz 19:30 1 7 Pioneers Vorarlberg -:- EC iDM Wärmepumpen VSV 19:45 1 3 HC Falkensteiner Pustertal -:- Moser Medical Graz99ers 19:45 1 5 HCB Südtirol Alperia -:- Vienna Capitals Sat 19. 9. 2026 16:00 2 9 Hydro Fehervar AV 19 -:- Olimpija Ljubljana 17:30 2 8 HC TIWAG Innsbruck – Die Haie -:- Vienna Capitals 19:30 2 10 Pioneers Vorarlberg -:- Moser Medical Graz99ers Sun 20. 9. 2026 16:00 2 11 Steinbach Black Wings Linz -:- Milano HC 17:30 2 12 EC-KAC -:- HC Falkensteiner Pustertal 18:00 2 14 HCB Südtirol Alperia -:- EC Red Bull Salzburg

Salzburgs Mario Huber zum Ligastart: „Es passt perfekt zu uns, dass wir gleich gegen zwei so harte Brocken starten. Auch mit der Champions Hockey League betrachtet, wo wir schon stark gefordert sind. Da sehen wir gleich zu Beginn der Saison, wo wir stehen. Und wir können gleich von Beginn an viel lernen.“