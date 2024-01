win2 day Ice Hockey League: Red Bulls gewinnen Krimi gegen KAC, 99ers schlagen Linz, Bozen ohne Tor in Ljubljana

Artikel anhören Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg setzte sich im Spitzenspiel der win2day ICE Hockey League gegen den EC-KAC zuhause...

Artikel anhören Artikel anhören

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg setzte sich im Spitzenspiel der win2day ICE Hockey League gegen den EC-KAC zuhause in einem wahren Krimi mit 4:1 durch und zeigte dabei eine starke kämpferische Mannschaftsleistung.

In einem emotionalen und teilweise überhart geführten Spiel übernahmen die Hausherren in einem wilden Startdrittel eine 2:0-Führung, die Gäste verkürzten im Mitteldrittel. Im Schlussdrittel gab es in der jetzt offenen Partie Chancen auf beiden Seiten, ehe die Red Bulls gegen am Ende sehr druckvolle Klagenfurter gleich mit zwei Empty-Net-Treffern den 4:1-Erfolg besiegelten.

Spielverlauf

2. Minute Chance für Benjamin Nissner aus dem Slot, 3. Minute One-timer von Klagenfurts Finn van Ee aus kurzer Distanz; die Partie war sofort eröffnet. In der 7. Minute traf Ryan Murphy bei 5:3-Powerplay in die Maschen, das Tor wurde aberkannt. Aber eine Minute später, mittlerweile bei einfacher Überzahl, netzte Troy Bourke ein (8.) und diesmal zählte das Tor. Dann wurde es hektisch. In der 10. Minute mussten zwei Salzburger Verteidiger wegen unkorrekter Ausrüstung 10 Minuten auf die Strafbank, kurz darauf spielten die Red Bulls 3:5-Unterzahl mit drei Verteidigern (ab 13.), weil noch einer auf die Strafbank musste. Sie überstanden diese Phase mit einem starken Atte Tolvanen im Tor und viel Einsatz schadlos. In den letzten fünf Minuten wurde wieder 5 vs. 5 gespielt und jetzt erhöhten die Red Bulls glatt noch aufs 2:0. Benjamin Nissner verlängerte die Scheibe nach einem Thomas Raffl-Schuss in der Luft und Klagenfurts Rückhalt Sebastian Dahm musste sie über die Schulter passieren lassen. So ging es auch in die erste Pause, nach einem schon sehr emotionalen Anfangsdrittel.

Im zweiten Abschnitt wurde das Spiel mit harten Zweikämpfen und viel Tempo fortgesetzt. Beide Teams arbeiteten vehement zum Tor, ließen aber umgekehrt anfangs kaum gute Schüsse zu. Thomas Raffl hatte eine der seltenen Möglichkeiten nach einem 3-auf-2-Angriff auf der rechten Seite (50.). Aber die Salzburger Schüsse wurden besser, in der zweiten Hälfte des zweiten, weiterhin emotionsgeladenen Abschnitts erarbeiteten sich die Red Bulls optische Vorteile und bessere Schusspositionen. Kurz vor der zweiten Pause aber nutzten die Gäste ein weiteres Powerplay zum Anschlusstreffer, Johannes Bischofberger setzte den verdeckten Schuss aus Halbdistanz genau ins Kreuzeck und brachte den KAC auf 1:2 heran.

Im dritten Abschnitt beherrschten die Red Bulls die Anfangsphase mit viel Offensivzeit, aber es blieb ein zähes Ringen um jeden Zentimeter Eis. Paul Huber bekam den Pass auf den linken Pfosten, konnte aber mit Rückhand abschließen (47.). Mittlerweile war es wieder ein Auf und Ab und immer wieder kam es zu überharten Aktionen in den Zweikämpfen. Aber auch die Angriffe waren jetzt auf beiden Seiten brandgefährlich, jetzt gab es Playoff-Eishockey, es brannte abwechselnd vor beiden Toren. Der Druck der Klagenfurter wurde in den Schlussminuten immer größer, aber Atte Tolvanen war nicht mehr zu bezwingen. Thomas Raffl und Tim Harnisch trafen schließlich beide noch in der Schlussminute ins leere Klagenfurter Tor und stellten damit auf den hart erkämpften 4:1-Heimsieg gegen den Tabellenführer.

Statement Tim Harnisch „Ein Sieg gegen den KAC ist immer etwas Tolles. Nach der letzten Niederlage heute so einen Sieg einzufahren ist natürlich umso besser. Gegen den KAC ist es auch immer sehr emotional, beide Mannschaften wollen immer unbedingt den Erfolg und da ist umso schöner, wenn man dann als Sieger vom Eis geht.“

win2day ICE Hockey League

EC Red Bull Salzburg – EC-KAC 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)

Tore:

1:0 | 07:50 | Troy Bourke | PP

2:0 | 18:01 | Benjamin Nissner

2:1 | 38:12 | Johannes Bischofberger | PP

3:1 | 59:20 | Thomas Raffl | EN

4:1 | 59:51 | Tim Harnisch | EN

Zuschauer: 3.241

Black Wings in Graz um Sieg gebracht

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings kämpfen sich in Graz, vor 300 Fans aus der Stahlstadt, nach zweimaligem Rückstand zurück.

Kurz vor Ende erzielen die Linzer zweimal den vermeintlichen Siegtreffer, bekamen das 3:2 aber beide Male wegen eines verschobenen Tores aberkannt. In der Verlängerung holt Graz den Extrapunkt.

Graz99ers – Steinbach Black Wings Linz 3:2 n.V. (1:1, 1:0, 0:1)

Tore: 1:0 Ken Ograjensek (10. Min / SH1), 2:1 Renars Krastenbergs (38. Min / PP1), 3:2 Renars Krastenbergs (62. Min) bzw. 1:1 Andreas Kristler (18. Min), 2:2 Jakob Mitsch (47. Min)

Die Liste der fehlenden Stammkräfte wurde für die Steinbach Black Wings in Graz ein weiteres Mal länger. Rasmus Tirronen musste krankheitsbedingt daheim bleiben, womit Thomas Höneckl gemeinsam mit Benedikt Oschgan das Duo im Tor der Stahlstädter bildete. Mit der ohnehin geschwächten Personaldecke ging es für die Gäste dann auch im Spiel selbst mit einer numerischen Unterlegenheit los. Bereits nach wenigen Sekunden wurden die Stahlstädter für ein Vergehen bestraft und mussten damit von der Sirene weg ordentlich rackern. Bei einem ersten Versuch der 99ers packte Thomas Höneckl sicher zu und auch die restlichen Angriffe konnten die Oberösterreicher entschärfen. Im fünf gegen fünf angekommen machten die Steinbach Black Wings dann selbst das Spiel und kamen in der vierten Minute zu den ersten guten Möglichkeiten. Zunächst verpasste der aufgerückte Söllinger in der Mitte einen Querpass um wenige Millimeter. Kurz darauf prüften Brian Lebler und Emilio Romig mit gefährlichen Schüssen aus der Mitte Torhüter Lars Volden. Während die Linzer langsam Schwung aufnehmen konnten, nahmen sich diesen die Gäste kurz darauf wieder mit einem weiteren Foulspiel. Auch die zweite Unterzahl überstand die Mannschaft von Head Coach Philipp Lukas aber souverän und durfte daraufhin selbst mit einem Mann mehr aufbauen.

Der vermeintliche Vorteil erwies sich für die Steinbach Black Wings jedoch genau als Gegenteil. Michael Schiechl fing einen Pass im eigenen Drittel ab und zündete sofort den Konter. Im Alleingang konnte Thomas Höneckl zwar mit der Fußspitze noch retten, doch der heran rauschende Ken Ograjensek hatte mit dem Rebound leichte Beute und drückte diesen zum 1:0 über die Linie. Mit dem Rückschlag für Brian Lebler und Co. flachten die Angriffe der Gäste ab und das Spiel wurde härter. Immer wieder wurden die Linzer hart in die Bande gedrückt und mussten sich einen geordneten Spielzug hart erkämpfen.

Nachdem Thomas Höenckl bei einigen Gegenzügen der Hausherren eingreifen musste, wurde die erste Linie erst zur 18. Minute wieder gefährlich vor dem gegnerischen Tor. Sean Collins bediente in einem Konter Andreas Kristler, der auf der rechten Seite jedoch einen Moment zu lange zögerte und Volden so die Zeit zur Abwehr ließ. Allerdings eroberte der Stürmer damit ein Anspiel im Angriffsdrittel, welches für ihn selbst prompt zum Erfolg führen sollte. Brian Lebler behauptete sich im Slot gegen zwei Gegenspieler und sah Platz für Andreas Kristler. Dieser übernahm aus zentraler Position die Scheibe und hämmerte sie mit einem gezielten Schuss ins Kreuzeck zum 1:1 Ausgleich. Ein wichtiger Treffer noch vor der ersten Pause, doch praktisch mit der Sirene war es Thomas Höneckl, der die Steinbach Black Wings neuerlich in höchster Not rettete. Dominik Grafenthin entwischte der Verteidigung und tauchte ganz alleine vor dem Goalie auf, fand in diesem jedoch seinen Meister.

Black Wings kassieren erneut Rückstand

Mit dem Unentschieden gingen beide Teams in den zweiten Abschnitt. In diesem war es die zweite Formation der Linzer, die in der 24. Minute für eine Druckphase sorgte. Zweimal scheiterte Shawn St-Amant jedoch, zuerst vom Bullyweg und dann aus der Mitte im hohen Slot. Einen Wechsel später war es dann die erste Linie, die sich festsetzen konnte. Brian Lebler und Patrick Söllinger verzogen aus guten Positionen aber jeweils ihre Schüsse. Kurz vor Halbzeit des Spiels bekamen die Steinbach Black Wings ein zweites Mal die Chance im Powerplay. In diesem machten die Gäste Druck, doch verfehlten erneut ihr Ziel. Graham Knott mit einem Onetimer und Shawn St-Amant zielten mit ihren Abschlüssen nicht genau genug.

Ohne Erfolg lieferten sich beide Teams im Anschluss mehr Zweikämpfe, als dass sie vor einem der beiden Schlussmänner gefährlich wurden. In der 35. Minute fuhren die Steirer einen Konter, Höneckl packte bei einem Schuss von der Seite aber sicher zu. Der Ex-Grazer rückte daraufhin wieder vermehrt in den Fokus, als Graham Knott nach einem Halten in die Kühlbox musste. Rettete Höneckl in der 37. Minute zunächst noch sehenswert bei einem Querpass, war er kurz darauf ein zweites Mal machtlos. Krastenbergs bekam auf der linken Seite zu viel Raum und Zeit und versenkte einen ansatzlosen Schuss zum 2:1 für die Gastgeber (38. Minute).

Linzer Führung doppelt annulliert

Den Rückschlag kurz vor der Pause sollten die Steinbach Black Wings zum Beginn des Schlussdrittels für einige Zeit verdauen müssen. Etwas verzweifelt glitten die Linzer über das Eis, während die Gastgeber auf den Konter warteten. In der 47. Minute weckte dann aber Jakob Mitsch seine Teamkollegen auf und glich aus dem Nichts zum 2:2 aus. Der Burgenländer setzte im Forecheck gut nach und arbeitete sich mit dem Puck vor das Tor. Auf der linken Seite hob er das Spielgerät aus spitzem Winkel über die Schulter und zum Ausgleich in die Maschen. Mit dem wichtigen Schub für das Selbstvertrauen ging ein Ruck durch die Linzer, die über Emilio Romig zur nächsten Möglichkeit im Konter kamen. Volden hatte beim Abschluss aber freie Sicht und griff ohne Probleme zu. Dennoch legte das Spiel der Gäste wieder an Tempo zu, denn auch Collins und Feldner rauschten mit Speed in den Angriff. Beide verzogen ihre Schüsse jedoch knapp. Das Match bog ein in die Schlussphase, in welcher die Steinbach Black Wings vehement auf die Entscheidung drückten.

Diese sollten die Gäste fünf Minuten vor Ende vermeintlich gleich doppelt erzielen. Zuerst hämmerte Logan Roe einen Schuss zum 4:3 ins Kreuzeck, wurde von den Schiedsrichtern aber ebenso wenig anerkannt, wie gut eine Minute später Niklas Bretschneider, der den Puck per Rebound über die Linie drückte. Beide Male nahmen die Offiziellen den Treffer aufgrund eines verschobenen Tores zurück. Mit Wut im Bauch belagerten die Steinbach Black Wings daraufhin das Tor der Hausherren, mussten aber zum zweiten Mal in Folge in die Verlängerung. Auch in dieser wurde das Spiel bei einem Konter der Linzer durch das Herausrutschen des Torgestänges unterbrochen. Im Gegenzug nahm Renars Krastenbergs vom Anspiel im Drittel der Gäste Maß und erzielte den 3:2 Gamewinner. Die Steinbach Black Wings schrammen damit erneut hauchdünn am Sieg vorbei.

Am kommenden Freitag sind die Oberösterreicher spielfrei und steigen am nächsten Sonntag wieder in den Playoff-Kampf ein. Das nächste Heimspiel steigt dann am Dienstag, den 23. Jänner, gegen Red Bull Salzburg. Tickets für das Schlagerduell sind online unter tickets.blackwings.at erhältlich.

Bozen lässt in Ljubljana drei wichtige Punkte liegen – Olimpija gewinnt mit 3:0

Bozen. (PM HCB) Nach dem Lichtblick von Fehervar ist der HCB Südtirol Alperia in der Hala Tivoli gegen HK SZ Olimpija in eine weitere Niederlage geschlittert.

Mit einer durchwachsenen Vorstellung kassierten die Foxes gegen einen gut eingestellten Gegner eine indiskutable 3:0 Schlappe, die direkte Qualifikation für die Playoff wird dadurch nicht einfacher.

Das Match. Coach Glen Hanlon stand der gesamte Kader zur Verfügung, im Tor gab Sam Harvey sein Debüt.

Sam Harvey war zu Beginn der Begegnung gleich im Mittelpunkt, zuerst bei einem Wraparound von Leskinen und anschließend bei einem Schuss aus dem hohen Slot von Gooch. Beim ersten Powerplay des Matches zugunsten von Olimpija hatten die Weißroten zwei lupenreine Chancen zur Führung: bei der ersten setzte Mantenuto nach Doppelpass mit Frigo die Scheibe neben das Gehäuse, bei der zweiten scheiterte Gazley allein vor Horak. Bozen konnte seinerseits bei einer Überzahl keine Bäume ausreißen, kurz darauf scheiterte Frank mit einer Direktabnahme am slowenischen Goalie. Nach einer ruhigeren Phase bediente Magovac von hinter dem Tor seinen Linienpartner Zajc im Slot, der unbehindert einnetzten konnte, Bozen antwortete mit einem Onetimer von Ford, der durch einen Rückpass von Frigo freigespielt wurde, die Scheibe ging am Tor vorbei. In der letzten Minute des Startdrittels legten die Hausherren eine Schippe zu: Querpass von Pance zur Mitte, Mehle übernahm direkt und brachte die Scheibe im zweiten Versuch an Harvey vorbei.

Torloses zweites Drittel, aber wie viele Chancen ließen die Foxes ungenutzt! Frigo, Thomas, Mantenuto, Valentine, Gazley, Alberga, abermals Thomas, alle Abschlüsse waren entweder zu ungenau, zu hastig oder scheiterten an einem starken Horak, auch ein weiteres Powerplay konnten Frank & Co. nicht nutzen. Allerdings riskierten die Weißroten mehrmals bei pfeilschnellen Kontern der Hausherren, zum dritten Mal zu kapitulieren: Harvey holte mehrmals die Kastanien gegen Pance, Zajc, Mehle und Predan aus dem Feuer.

Nach einer Einzelaktion von Gooch, der an Harvey scheiterte, vergaben die Gäste durch Ford, der aus aussichtsreicher Position daneben zielte, und Miceli, der an Horak scheiterte, die nächsten Möglichkeiten. Harvey hielt seine Mannen bei einem Powerplay durch eine Rettungstat gegen Gooch im Spiel, dann überstanden die Foxes eine doppelte Überzahl von Olimpija schadlos. Im Anschluss war auch etwas Pech im Spiel, denn Parlett traf nur die Stange. Fünf Minuten vor Spielende besiegelte Pance mit dem dritten Treffer für die Hausherren die Bozner Niederlage.

Frank & Co. kehren zum kommenden Wochenende wieder in die heimische Sparkasse Arena zurück: am Freitag, 19. Jänner, ist Fehervar zu Gast, während am Samstag Red Bull Salzburg Gegner der Weißroten ist.

HK SZ Olimpija – HCB Südtirol Alperia 3:0 (2:0 – 0:0 – 1:0)

Die Tore: 14:06 Miha Zajc (1:0) – 19:26 Ziga Mehle (2:0) – 55:27 Ziga Pance (3:0)

Schiedsrichter: Smetana/Trilar – Bärnthaler/Gatol

PIM: 4:8

Torschüsse: 28:39

Zuschauer: 1430