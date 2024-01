win2 day Ice Hockey League: Capitals punkten im Vorarlberg, Haie schlagen Salzburg

Vienna Capitals holen in Vorarlberg einen Punkt Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals verlieren am Freitagabend nach Overtime mit 2:3 bei den Pioneers...

Vienna Capitals holen in Vorarlberg einen Punkt

Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals verlieren am Freitagabend nach Overtime mit 2:3 bei den Pioneers Vorarlberg.

Joonas Oden (6.) und Clayton Kirichenko (40./PP1) holen einen Zwei-Tore-Vorsprung für die Hausherren heraus. Diesen egalisieren Evan Wardley (47.) und Seamus Donohue (47.) im Schlussdrittel innerhalb von 20 Sekunden voneinander. In der Overtime schießt Liga-Topscorer Steven Owre die Hausherren zum allerersten Sieg über die Capitals. Die Wiener haben nun bei einem Spiel weniger acht Punkte Rückstand auf die Vorarlberger. Schon am morgigen Samstag sind die Capitals beim HC Pustertal zu Gast. Spielbeginn ist um 19:45 Uhr.

Head-Coach Christian Dolezal konnte in der Vorarlberghalle auf den zuletzt erkrankten Christof Kromp zurückgreifen. Die verletzten Nico Brunner, Hampus Eriksson, Leon Wallner und Zintis Zusevics fehlten. Im Tor begann Sebastian Wraneschitz, der zuletzt am vergangenen Samstag gegen Innsbruck nach dem ersten Drittel eingewechselt wurde. Die Pioneers kamen druckvoll aus der Kabine und fanden die ersten Torchancen vor, doch Wraneschitz parierte unter anderem gegen Alexander Pallestrang. Auf der anderen Seite probierte es Evan Wardley, doch Pioneers-Goalie Alex Caffi blieb Sieger. Kurz darauf blieb Wraneschitz gegen Luca Erne am kurzen Eck siegreich. In der vierten Minute wurde ein von Dominic Hackl abgegebener Schuss abgefälscht. Eine Minute später tauchte Michael Pastujov vor Wraneschitz auf, konnte aber nicht abschließen. Eine Minute später erzielte Joonas Oden nach Pass von Nick Pastujov den Führungstreffer für die Hausherren (6.). In Minute acht spielte Rok Ticar einen Pass in den Lauf des losfahrenden Evan Weinger, der vor Caffi aber nicht zum Abschluss kam. Der US-Amerikaner spielte auf Trevor Cheek zurück, doch der Schuss des Caps-Toptorjägers landete abgefälscht im Fangnetz. Eine Minute später profitierte Liga-Topscorer Steven Owre von einem Abwehrfehler der Capitals, doch Wraneschitz konnte einen weiteren Gegentreffer verhindern. In Minute zwölf brachte sich der Caps-Goalie durch einen Stockfehler selbst in die Bredouille, doch Luka Maver, Julian Metzler und Kevin Macierzynski konnten das nicht bestrafen. Kurz darauf scheitere Weinger ein weiteres Mal an Caffi. In der 17. Minute parierte der Pioneers-Goalie auch einen Schuss von Armin Preiser. Auf der anderen Seite war Wraneschitz gegen Maver wieder zur Stelle.

Den ersten Abschluss des Mitteldrittels finden die Hausherren vor, der Schuss von Owre blieb aber im Verkehr vor Wraneschitz stecken. Seamus Donohue zog in der 22. Minute ab, der Schuss des US-Amerikaners wurde aber neben das Tor der Vorarlberger abgefälscht. Nach Zuspiel von Patrick Antal versuchte es Wardley mit einem Hammer, wieder war Caffi zur Stelle. In der 26. Minute kam Michael Pastujov vor Wraneschitz an die Scheibe, wieder stoppte der Caps-Goalie seinen Gegenspieler. Zwei Minuten später musste der 21-Jährige einen Abpraller von Donohues Schläger bändigen. Mathias Böhm probierte es in der 30. Minute, fand aber ebenfalls kein Vorbeikommen an Caffi. Eine Minute später vergab Maver aus aussichtsreicher Position. Wraneschitz blieb in der 35. Minute bei einem verdeckten Schuss von Pallestrang Sieger. Auch bei einem Schuss von Clayton Kirichenko, den Michael Pastujov abfälschte, behielt der Wiener das bessere Ende für sich. In der 38. Minute fuhr Daniel Woger auf Wraneschitz zu. Der Caps-Goalie packte aber einen weiteren Save aus, um sein Team im Spiel zu halten. Auf der anderen Seite krachten Cheek und Weinger in Pioneers-Goalie Caffi, nachdem zuvor die beiden Caps-Angreifer abgeräumt wurden. Alle drei Akteure konnten weiterspielen. In der 39. Minute gab es die erste Strafe des Spiels. Diese fasste Donohue für einen Crosscheck aus. Die Pioneers, die über das beste Powerplay der win2day ICE Hockey League verfügen, nutzten diese Chance 22 Sekunden vor Drittelende. Wraneschitz war beim Treffer von Kirichenko ohne Abwehrmöglichkeit, da Maver dem Caps-Goalie die Sicht verstellte (40.). Die Caps ließen den Treffer vom Schiedsrichterteam überprüfen, das Tor wurde aber prompt bestätigt.

Nach einem langsamen Start ins Schlussdrittel verhinderte Wardley in der 44. Minute eine Zwei-gegen-eins-Möglichkeit der Gastgeber mit geschicktem Stellungsspiel. Zwei Minuten später zog Dominique Heinrich ab, sein Schuss gefährdete Caffi aber nicht. In der 47. Minute feuerte Wardley den Puck zum Anschlusstreffer ins Kreuzeck. Die Pioneers revanchierten sich für die Challenge der Wiener mit ihrer eigenen Überprüfung des Treffers. Auch diesmal blieb den Refs nur, das Tor zu bestätigen. Die Caps ließen sich von dieser kurzen Unterbrechung nicht beirren. Nach einem sehenswerten Doppelpass mit Reid Stefanson feuerte Donohue die Scheibe ins Pioneers-Gehäuse (47.). Zwischen beiden Toren der Wiener lagen exakt 20 gespielte Sekunden. Neuzugang Stefanson hat damit nach drei Spielen bereits vier Assists auf dem Konto. In der 48. Minute musste Torschütze Donohue wegen Beinstellens gegen Metzler erneut auf die Strafbank. Diesmal verteidigten die Capitals in Unterzahl besser und verhinderten einen weiteren Gegentreffer. In der 51. Minute fanden die Caps eine weitere Topchance vor. Kromp brachte vor Caffi einen Querpass an, die Anspielstation legte statt eines Abschlusses aber noch einmal quer, wodurch die Scheibe verloren ging. In der 52. Minute hielt Ivan Korecky den Schläger von Zane Franklin fest, was den Pioneers die erste Strafe des Spiels einhandelte. Das einzige Powerplay der Capitals dauerte aber nur 27 Sekunden, da die Unparteiischen eine harte Strafe gegen Franklin aussprachen. Der US-Amerikaner wollte nach einem Ticar-Schuss die hochgesprungene Scheibe aus der Luft spielen und wurde wegen hohen Stocks aus dem Verkehr gezogen. Beide Teams agierten fortan mit vier Feldspielern. Lukas Kainz fand in der 53. Minute wieder eine gute Möglichkeit vor, Caffi machte aber beim kurzen Eck zu. Nach der Rückkehr von Korecky gelang den Hausherren im 27-sekündigen Powerplay aber nichts. In den letzten fünf Minuten der regulären Spielzeit agierten beide Teams vorsichtiger, keine der herausgespielten Tormöglichkeiten brachten die jeweiligen Torhüter wirklich in Verlegenheit.

Daher musste die Overtime für die Entscheidungsfindung herhalten. Im fünfminütigen Extraabschnitt machten die Pioneers kurzen Prozess. Nach 72 gespielten Sekunden traf Owre nach Vorlage durch van Nes zum Sieg. Die Capitals holten durch den Punktgewinn zum vierten Mal in Folge Zählbares, allerdings endete nun das dritte Spiel in Serie mit einer Niederlage nach Overtime bzw. Shootout. Die Pioneers konnten den Vorsprung auf die spusu Vienna Capitals leicht auf acht Punkte ausbauen.

Pioneers Vorarlberg – spusu Vienna Capitals 3:2 n. OT. (1:0, 1:0, 0:2, 1:0)

Tore PIV: Joonas Oden (6.), Clayton Kirichenko (40./PP1), Steven Owre (62.)

Tore CAPS: Evan Wardley (47.), Seamus Donohue (47.)

Statement Christian Dolezal, Head-Coach der spusu Vienna Capitals „Das erste Drittel war eine Katastrophe. Wir sind überhaupt nicht in die Gänge gekommen, da waren die Pioneers in allen Belangen besser. Spielerisch kann es passieren, dass es einmal nicht läuft. Mich macht nur extrem wütend, dass wir nicht eisgelaufen sind und unser Wettkampflevel überhaupt nicht vorhanden war. Wir waren weit weg vom Mann und haben Zweikämpfe verloren, in allen drei Zonen. Die Führung für die Pioneers war verdient. Ab dem zweiten Drittel war das Spiel ausgeglichen, dann bekommst du nach einem kleinen Stellungsfehler in Unterzahl das nächste Gegentor. Im dritten Drittel haben wir voll gepusht, sind hart eisgelaufen und haben Torchancen kreiert. Nach dem Ausgleich hatten wir Chancen auf den Siegtreffer, verwerten sie aber nicht. In der Overtime haben wir, glaube ich, nicht einmal die Scheibe berührt und die Pioneers machen so den Siegtreffer. Morgen ist wieder ein neuer Tag, wo wir definitiv angreifen müssen. Wir müssen die Punkte auf die Pioneers aufholen! Wir erwarten mit dem HC Pustertal einen harten Gegner, eine Mannschaft, die wenig hergibt. Da müssen wir unsere Energie von Anfang an finden. Das ist die Grundvoraussetzung, um ein Spiel erfolgreich bestreiten zu können.“

Bozen gewinnt wieder – 4:2 Erfolg gegen Fehervar

Bozen. (PM HCB) Mit einer Steigerung im Schlussabschnitt wies der HCB Südtirol Alperia den Tabellendritten Hydro Fehervar AV19 mit einem 4:2 Sieg in die Schranken.

Matchwinner waren Doppeltorschütze Connor Ford (MVP der Begegnung) und ein starker Sam Harvey im weißroten Kasten. Spielerisch müssen die Foxes allerdings einiges zulegen, wollen sie im morgigen Match auch gegen den Tabellenzweiten und Dauerrivalen aus Salzburg bestehen. Frank & Co. sind nun wieder unter den Top Six angelangt, allerdings sind dort die Abstände weiterhin sehr knapp.

Das Match. Coach Glen Hanlon stand der gesamte Kader zur Verfügung, der Bozner Übungsleiter schraubte an der Zusammenstellung der Angriffslinien, wie folgt: Halmo-Ford-Gazley, Frigo-Mantenuto-Frank, Miceli-McClure-Thomas, die vierte Linie blieb unverändert. Goalie Harvey gab sein Saisondebüt in der Sparkasse Arena.

Druckvoller Beginn der Gäste, die nach fünf Minuten mit einem Rebound von Hari nur die Torstange trafen, die Hausherren versuchten es mit einem Onetimer von Ford, der in der Fanghand von Roy landete. In der achten Minute hatten die Weißroten das erste Powerplay der Begegnung zur Verfügung, den Treffer erzielten jedoch die Gäste: eine Unachtsamkeit im Angriff von Thomas löste einen 2:1 Konter der Ungarn aus, den Magosi erfolgreich abschloss. Die Antwort der Talferstädter kam postwendend eine Minute später, als Ford eine Kombination zwischen Vandane und Gazley Volley veredelte. Kurz darauf verhinderte Harvey mit einem Save auf den im Slot vergessenen Fournier die abermalige Führung der Gäste, zwei Minuten später rettete der Bozner Torhüter mit tollen Reflexen zweimal in derselben Aktion gegen Robertson und Atkinson. Nach zwei Chancen für die Weißroten von Mantento und Miceli gingen die Ungarn zum zweiten Mal in Führung: Schlenzer vor das Tor von Atkinson, Stipsicz stand frei im Slot und lenkte unbehindert ins Bozner Gehäuse ab.

Relativ unspektakulärer zweiter Abschnitt, wo Frank gleich zu Beginn bei einem scharfen Querpass von Mantenuto einen Tick zu spät kam, dann konnten die Hausherren bei zwei Überzahlsituationen keine Nadelstiche setzten, genauso wenig wie die Ungarn ihrerseits. Pech für die Foxes nach zwölf Minuten, als ein knallharter Blueliner von Miglioranzi von der Stange abprallte und frei vor dem Tor liegen blieb. Drei Minuten vor Drittelende gelang Bozen der vielumjubelte Ausgleich: Sprint von Halmo über die linke Seite, Querpass über das ganze Feld zum heranstürmenden Ford, der zum zweiten Mal erfolgreich war.

Nach drei Minuten im Schlussabschnitt wurde Frigo bei einem Konter regelwidrig gestoppt, das anschließende Powerplay führte zur erstmaligen Bozner Führung: Miceli stand bei einem Rebound nach Teves Schuss goldrichtig und staubte ab. Die Foxes hatten zweimal durch Thomas die Doppelführung auf dem Schläger, beide Male hatte Roy etwas dagegen. Gegen Mitte des Drittels erhöhten die Gäste die Schlagzahl und bissen sich mehrmals an einem bombensicheren Harvey die Zähne aus: der Bozner Goalie fischte einen Schuss von Kiss aus dem hohen Slot mit der Fanghand, verhinderte mit einer Großtat gegen Mihaly den Ausgleich und behielt auch bei den Distanzschüssen von Kiss und Fournier die Übersicht. In den letzten Minuten hielten die Hausherren die Scheibe geschickt vom eigenen Drittel fern, sodass Fehervar erst eine Minute vor dem Schlusspfiff den sechsten Feldspieler bringen konnte: dies ohne Erfolg, im Gegenteil, Gazley gelang in letzter Sekunde noch ein Empty Net Goal.

Für Frank & Co. geht es bereits in 24 Stunden wieder weiter: morgen Samstag, 20. Jänner, wieder mit Spielbeginn um 19:45 Uhr, steigt in der Sparkasse Arena das Big Match gegen den Dauerrivalen EC Red Bull Salzburg. Eintrittskarten für diese Begegnung gibt es natürlich online, der Kartenverkauf an den Stadionkassen findet morgen von 13:00 bis 14:30 und ab 17:45 Uhr statt.

HCB Südtirol Alperia – Hydro Fehervar AV19 4:2 (1:2 – 1:0 – 2:0)

Die Tore: 07:56 SH1 Balint Magosi (0:1) – 08:34 PP1 Connor Ford (1:1) – 17:48 Bence Stipsicz (1:2) – 36:54 Connor Ford (2:2) – 44:32 PP1 Angelo Miceli (3:2) – 59:53 EN Dustin Gazley (4:2)

Schiedsrichter: Berneker/Zrnic – Snoj/Zgonc

PIM: 2:10

Torschüsse: 31:26

Zuschauer: 3513

Roy-ale Festspiele in Innsbruck

Innsbruck. (PM Haie) Der HCI schlägt Meister Salzburg in einem packenden Spiel mit 4:3. Kevin Roy erzielt dabei alle 4 Haie-Treffer.

Die Fans in der ausverkauften TIWAG Arena (erstmals in dieser Saison) erleben eine Partie der Marke Spitzenspiel. Wunderschöne Tore, Chancen, Stangenschüsse, Härte – es ist alles dabei was das Eishockeyherz begehrt. Und sie sehen einen Kevin Roy, der dem Spiel seinen Stempel aufdrückt. Bereits nach 45 Sekunden zieht er alleine auf Bullen-Goalie Tolvanen und stellt elegant auf 1:0, in Minute 9 erhöht er im Powerplay sehenswert auf 2:0, und kurz vor Drittelende lässt er, wieder alleine auf Tolvanen, seinen dritten Treffer folgen. Ein lupenreiner Hattrick! Die Haie führen gegen Salzburg nach 20 Minuten 3:0, doch es hätte gut und gerne auch 6:3 stehen können. Denn auch die Salzburger haben ihre Chancen (z.B. Nissner Stange, 15.), die Haie finden ebenfalls weitere dicke Möglichkeiten vor (z.B. Mackin, Stange in Unterzahl).

Drittel zwei beginnt auch mit einem Stangenschuss, und wieder haben die Bullen Pech. Ex-Hai Mario Huber scheitert aus aussichtsreicher Position am Pfosten. Kevin Roy auf der anderen Seite hat sein Visier heute besser eingestellt. Der Kanadier stellt in Minute 23 wieder im Powerplay mit seinem vierten Treffer des Abends auf 4:0. Spätestens jetzt hat der Meister den Ernst der Lage erkannt, die Bullen schalten noch einen Gang höher. Und die Salzburger machen die Partie noch im Mittelabschnitt wieder spannend. Thomas Raffl bei doppelter Überzahl (28.) und Benjamin Nissner nach schöner Kombination (31.) verkürzen auf 2:4 aus Sicht der Gäste, die danach auch auf den Anschlusstreffer drücken. Die Haie bringen aber, auch dank Evan Buitenhuis, das 4:2 in die Pause.

Im Schlussabschnitt überstehen die Haie eine erste Druckphase der Bullen, und haben dann selbst Riesenchancen auf das 5:2, scheitern aber an der Präzision oder an Atte Tolvanen. Und so wird es zum Ende hin noch einmal richtig eng, vor Allem nachdem Florian Baltram drei Minuten vor Schluss im Powerplay auf 4:3 stellt. Das sollte es aber gewesen sein, die Haie bringen die drei Punkte ins Trockene.

Der HCI schlägt dank einer starken Teamleistung und eines überragenden Kevin Roy Meister Salzburg vor ausverkauftem Haus mit 4:3, springt in der Tabelle auf Platz 4 und empfängt am Sonntag im nächsten Schlager Linz.

HC TIWAG Innsbruck-Die Haie – EC Red Bull Salzburg 4:3 (3:0,1:2,0:1)

Tore: Roy (1., 9./PP1, 19., 25./PP1) bzw. Raffl (28./PP2), Nissner (31.), Baltram (57./PP1);