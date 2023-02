win2 day Ice Hockey League: AuswÃ¤rtssieg fÃ¼r die Haie – Bozen die Regular Season auf Platz eins, Salzburg qualifiziert sich fÃ¼r die CHL

Heißer Tanz und zwei Punkte! Innsbruck. (PM HCI) Der HC TIWAG Innsbruck gewinnt nach engem Spiel in Fehérvár mit 5:4 in der Overtime. Brady...

Heißer Tanz und zwei Punkte!

Innsbruck. (PM HCI) Der HC TIWAG Innsbruck gewinnt nach engem Spiel in Fehérvár mit 5:4 in der Overtime. Brady Shaw sorgt gegen seinen Ex-Verein für den Siegestreffer.

Die Fans in Szekesfehérvár sehen ein schnelles erstes Drittel, in dem die Haie zwar die erste Chance, die Ungarn aber die bessere Anfangsphase haben. Die Tiroler überstehen diese Drangperiode aber, kommen dann durch Shaw und Mackin zu guten Chancen, und in Minute 14 durch Senna Peeters zur Führung. Adam Helewka hatte Peeters mit einem schönen Pass bedient. Fehérvár kommt gegen Ende des ersten Abschnitts wieder mehr auf, die Haie bringen die knappe Führung aber in die Drittelpause.

Die Ungarn kommen druckvoll aus der Kabine, und durch Brett Findlay auch nach wenigen Minuten zum Ausgleich. Fehérvár wenige Sekunden später dann auch noch im Powerplay, doch anstatt der ersten Führung des Abends für die Hausherren beißen die Haie in Unterzahl zu. Jamal Watson zieht auf und davon und lässt Goalie Roy keine Chance. Die roten Teufel haben dann mehr vom Spiel, auch die etwas besseren Chancen, und beim neuerlichen Ausgleich in der 34. Minute etwas Mithilfe der Tiroler. Die Haie können die Scheibe nicht aus dem eigenen Drittel klären, Magosi nützt die Chance und trifft zum 2:2 genau ins Kreuzeck. Ein schöner Angriff des HCI sorgt aber noch vor der Pausensirene für die abermalige Führung. Leavens auf Helewka, der wie in Drittel eins auf Peeters, und die #82 erzielt sein zweites Tor an diesem Abend. 3:2 aus Haie-Sicht nach 40 Minuten.

Im Schlussdrittel zunächst doppeltes Pech für die Tiroler. Zuerst trifft Watson nur die Stange, dann landet ein harmloser Schuss von Fehérvar-Kapitän Hari irgendwie zum 3:3 im Haie-Tor. Die Ungarn legen daraufhin eine härtere Gangart ein, die Tiroler verabsäumen es aber, aus zwei Powerplays Kapital zu schlagen. Und so ist es in Minute 49 wieder Janos Hari, der Fehérvár zum ersten Mal an diesem Abend in Führung bringt. Doch auch die Haie zeigen Nehmerqualitäten, und schlagen in Person von Daniel Leavens (nach schönem Zuspiel von Jakubitzka) sechs Minuten vor dem Ende zurück. Wilde Schlussminuten mit Chancen auf beiden Seiten folgen, es geht aber mit 4:4 in die Overtime. Da ist es dann Topscorer Brady Shaw, der mit dem Gamewinner den Tirolern den Extrapunkt sichert.

Weil Salzburg zu Hause gegen Wien ebenfalls in der Overtime gewinnt, ist Platz zwei für die Haie nicht mehr zu erreichen. Der HCI steht vor der letzten Partie am Sonntag in Wien als Grunddurchgangsdritter fest.

Hydro Fehérvár AV19 – HC TIWAG Innsbruck-Die Haie 4:5/OT (0:1,2:2,2:1,0:1)

Torfolge: 0:1 Peeters (14.), 1:1 Findlay (23.), 1:2 Watson (24./SH1), 2:2 Magosi (34.), 2:3 Peeters (38.), 3:3 Hari (44.), 4:3 Hari (49.), 4:4 Leavens (54.), Shaw (64./GWG

Bozen gewinnt Regular Season – 6:1 Auswärtssieg gegen Olimpija

Bozen. (PM HCB) Mit je zwei Toren pro Drittel besiegte der HCB Südtirol Alperia den HK SZ Olimpija in der Hala Tivoli von Ljubljana mit einem klaren 6:1 und beendet somit die Regular Season auf Platz eins.

Dadurch können sich die Foxes im „Pick“ als erste den Viertelfinalgegner aussuchen.

Das Match. Coach Glen Hanlon verzichtete aufgrund des Turnover auf Amorosa, Glück, Frattin und Kasslatter, Debüt für Matus, Starting Goalie war Sam Harvey.

Guter Start für die Foxes, die sofort auf Angriff schalteten und nach drei Minuten durch einen Treffer von Mike Halmo, der durch einen Aufbaufehler der Slowenen in Scheibenbesitz kam, in Führung gingen: den ersten Abschluss konnte Us noch abwehren, den Rebound setzte der Kanadier in die Maschen. Olimpija steckte aber nicht zurück und drängte auf den Ausgleich, wobei sich Harvey gegen Magovac, Zezelj und Kalan auszeichnen musste. Dann flaute das Match zusehends ab, bis die Foxes durch einem Konter der zweite Treffer glückte: Mitch Hults unterband einen Angriff der Hausherren, schickte Gazley auf die Reise, der Us elegant austrickste. Buchstäblich in der letzten Sekunde hatte Mitch Hults den dritten Treffer auf der Schaufel, scheiterte jedoch am slowenischen Goalie.

Die Gäste schraubten das Ergebnis nach einer Minute im zweiten Abschnitt auf 3:0: McClure vollendete eine Kombination mit Gazley und Hults. Im Anschluss ließen die Weißroten die Zügel etwas schleifen und gewährten den Slowenen eine kurze Druckphase, die Podrekar mit einem Diastanzschuss erfolgreich abschloss. Bon witterte nun die Gefahr und schaltete wieder auf Angriff: für Gazley war nach einem schnellen Antritt bei Us Endstation, McClure scheiterte nach einem Duett mit demselben Gazley und Miceli wurde von einem Big Save von Us bei einem Powerplay gestoppt, dazwischen musste Harvey gegen Vodlan sein ganzes Können aufbieten. Der vierte Bozner Treffer gelang dann Frigo im zweiten Versuch kurz vor Ende einer Überzahl, Halmo hatte ihn mit einem herrlichen Zuspiel erreicht. Fast hätte Matus nach Rckpass von Feicetti seinen ersten Treffer im weißroten Trikot erzielt, der slowenische Goalie vermasselte ihm den Torjubel.

Nach einer kurzen Druckperiode der Hausherren im Schlussabschnitt erzielten die Talferstädter den fünften Treffer: Cole Hults fischte mit einem herrlichen Querpass auf der Gegenseite Dustin Gazley, der mit einem Onetimer vollendete. Das Match war vorzeitig entschieden und hatte nichts mehr Nennenswertes zu bieten außer dem sechsten Treffer von Mitch Hults, der einem Gegner die Scheibe abluchste und diese in die Kreuzecke beförderte.

Am Sonntag mit Spielbeginn um 17:30 Uhr steigt in der Sparkasse Arena das Big Match gegen Red Bull Salzburg. Für beide Tams hat das Ergebnis dieser Begegnung keinen Einfluss mehr auf die Tabelle, da die Positionen bereits fix bezogen sind, trotzdem können sich die Zuschauer aufgrund der Rivalität auf ein spannendes Match freuen.

HK SZ Olimpija – HCB Südtirol Alperia – 1:6 (0:2 – 1:2 – 0:2)

Die Tore: 03:01 Mike Halmo (0:1) – 17:06 Dustin Gazley (0:2) – 21:15 Brad McClure (0:3) – 24:09 Urban Podrekar (1:3) – 30:56 PP1 Luca Frigo (1:4) – 43:58 Dustin Gazley (1:5) – 48:49 Mitch Hults (1:6)

Schiedsrichter: Rencz/Trilar – Hribar/ MIiklic

PIM: 4:0

Torschüsse: 18:35

Zuschauer: 1051

Red Bulls gewinnen Krimi gegen Wien und holen CHL-Qualifikation

3:2-Sieg nach Overtime sichert zweiten Tabellenplatz

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg gewann das letztes Heimspiel im Grunddurchgang der win2day ICE Hockey League gegen die spusu Vienna Capitals mit 3:2 nach Overtime und ist damit für die Champions Hockey League 2023/24 qualifiziert.

3.150 Zuschauer in der Salzburger Eisarena sahen einen attraktiven Schlagabtausch, in dem beide Teams im Startdrittel jeweils zweimal trafen. Die Entscheidung fiel aber erst nach 40 weiteren torlosen Minuten 5 Sekunden (!) vor Ende der Verlängerung, Ali Wukovits stocherte die Scheibe über die Linie und sicherte den Red Bulls damit den 2. Tabellenplatz.

Die Partie hielt von Beginn an, was sie versprochen hatte; es ging gleich hart in die Zweikämpfe, das Spiel nahm sofort Fahrt auf. Lange Zeit ging es hin und her, beide Teams ließen gut die Scheibe laufen, aber die großen Chancen stellten sich noch nicht ein. Bis zur 17. Minute, da schlugen die Red Bulls (ohne Troy Bourke und Ty Loney, Nicolai Meyer und Lucas Thaler waren wieder zurück) gleich doppelt zu und fixierten die vielleicht schnellste 2:0-Führung der Saison. Zuerst verlängerte Mario Huber am linken Pfosten den Schuss von Nicolai Meyer über Benjamin Nissner ins Tor – es war der 200. Liga-Punkt des Tirolers –, und nur 9 Sekunden später traf Paul Huber aus einem Rebound zum zweiten Mal in die Maschen hinter Bernhard Starkbaum. Doch die Führung hielt nicht lange, noch vor der ersten Pause netzten auch die Gäste zweimal ein und glichen damit wieder aus. Bernhard Posch (18.) traf zunächst aus kurzer Distanz zum Anschluss und Matt Bradley traf nur 11 Sekunden vor der Pausensirene aus dem halbhohen Slot zum 2:2.

Zu Beginn des zweiten Abschnitts bekam Salzburgs Torhüter Atte Tolvanen noch mehr zu tun, die Vienna Capitals drückten und kamen zu guten Chancen. Die erste Top-Möglichkeit der Red Bulls hatte Chay Genoway nach schnellem Pass von Thomas Raffl in den Slot (25.). Ab diesem Zeitpunkt ging es wieder auf und ab mit wechselnden guten Möglichkeiten auf beiden Seiten. Die beste hatte Mario Huber, der plötzlich allein vorm Tor knapp vorbeischoss (34.). Im ersten Powerplay des Spiels (38.) erspielten sich die Red Bulls weitere Hochkaräter, kamen aber am starken Gäste-Goalie mit Schüssen von Mario Huber, Chay Genoway oder Peter Schneider nicht vorbei. Nach weiteren 20 spannenden Minuten blieb es ausgeglichen beim 2:2.

Auch nach der zweiten Pause waren die Wiener zunächst wieder am Drücker und zwangen die Red Bulls zur Defensivarbeit. Atte Tolvanen hielt sein Team mit einigen starken Saves im Spiel. Erst ab der ca. 46. Minute öffneten die Hausherren das Spiel wieder und wurden sofort gefährlich. Wieder ging es hin und her, die schnellen Angriffe wechselten fast im Sekundentakt. In der 51. Minute verfehlte ein abgefälschter Dominique Heinrich-Blueliner nur knapp das Gehäuse. Erbittert wurde jetzt um jeden Zentimeter Eis gekämpft. Dann hatte Florian Baltram die nächste Groß-Chance aus kurzer Distanz, zog aber übers Tor (55.). Es ging schließlich in die Verlängerung, und die hätte spannender nicht verlaufen können. Insgesamt spielten die Red Bulls zweieinhalb Minuten in Unterzahl, davon 50 Sekunden 3 vs. 5, überstanden das aber und fixierten schließlich nach starker Vorarbeit von Mario Huber – Ali Wukovits musste die Scheibe nur noch reinstochern – den 3:2-Heimsieg, der schon einen echten Playoff-Vorgeschmack bot.

Torschütze Ali Wukovits „Das war von Beginn an eine hart umkämpfte Partie. Nach jeweils zwei schnellen Toren im Startdrittel hatten wir dann mit einem super Penalty Killing in der Verlängerung das Momentum auf unserer Seite und haben den Sack noch zugemacht. Wir freuen uns natürlich, dass wir damit auch die CHL-Teilnahme in der nächsten Saison fixiert haben, das war ein erklärtes Ziel von uns.“

win2day ICE Hockey League

EC Red Bull Salzburg – spusu Vienna Capitals 3:2 (2:2, 0:0, 0:0) OT

Tore:

1:0 | 16:51 | Mario Huber

2:0 | 17:00 | Paul Huber

2:1 | 17:51 | Bernhard Posch

2:2 | 19:49 | Matt Bradley

3:2 | 64:55 | Ali Wukovits

Zuschauer: 3.150

