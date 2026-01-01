win2 day Ice Hockey League an Neujahr: Salzburg feiert neunten Sieg in Serie – Innsbruck in Villach nur zwei Drittel auf Augenhöhe

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg gewann das Neujahrsspiel der win2day ICE Hockey League gegen die Steinbach Black Wings Linz mit 5:1 und fixierte damit den neunten Sieg in Serie.

In der mit 3.400 Zuschauern ausverkauften Salzburger Eisarena legten die Red Bulls schon im ersten Abschnitt mit 3:1 vor und gaben die rassige Partie nicht mehr aus der Hand. Zwei weitere Tore im zweiten Abschnitt besiegelten den in allen Belangen verdienten Heimsieg der Red Bulls, die sich weiterhin sehr Zweikampf- und spielstark präsentieren. Die Salzburger Tore erzielten heute Florian Baltram, Lukas Hörl, Brandon Coe, Benjamin Nissner und Travis St. Denis.

Spielverlauf

Am Anfang hatte man den Eindruck, dass sich beide Teams erst noch beäugen. Aber dann ging es plötzlich Schlag auf Schlag. Die Red Bulls legten mit zwei Toren vor. Florian Baltram war nach einem Mario Huber-Schuss beim Rebound zur Stelle und stocherte die Scheibe an Rasmus Tirronen vorbei ins Netz (7.). Keine Minute später legte Lukas Schreier mit einem Bilderbuchpass für Lukas Hörl auf, der das Ding per Direktabnahme im Tor versenkte (8.). Die Antwort kam prompt. Noch in der derselben Minute (8.) verwertete Travis Barron einen Querpass direkt vor Salzburgs Rückhalt David Kickert und traf zum 1:2-Anschluss der Gäste. Es ging weiter hin und her, in der jetzt schon rassigen Partie gab es Chancen auf beiden Seiten. Die Red Bulls waren aber einen Tick druckvoller und Brandon Coe traf dann aus dem linken Bullykreis zur 3:1-Pausenführung (18.).

Die Gäste starteten mit mehreren brandgefährlichen Schüssen sehr druckvoll ins zweite Drittel. Kickert parierte glänzend und packte seine Fangkünste auch beim ersten Unterzahlspiel aus. Die Red Bulls kämpften sich dann in die Partie zurück und konnten neuerlich erhöhen. Benjamin Nissner fälschte bei viel Verkehr vorm Tor den Schuss von Peter Schneider ab, keine Chance ohne Sicht für Goalie Tirronen (32.). Das brachte die Salzburger Offensive wieder dauerhaft auf den Plan, und das erfolgreich. Michael Raffl leistete starke Vorarbeit, bevor Travis St Denis aus spitzem Winkel per Rückhand unter die Querstange schoss (36.). In der Schlussphase wurde es teilweise hitzig, aber die Red Bulls kontrollierten jetzt das Spiel und nahmen das 5:1 in die zweite Pause mit.

Die Linzer versuchten im Schlussdrittel neuerlich, ihren Angriff zu intensivieren und sorgten weiter für Spannung. Die Red Bulls waren in der Abwehr aber richtig gut aufgestellt und ließen kaum noch nennenswerte Schüsse zu. Und blieben nach vorn bissig. In der 51. Minute hatten die Linzer Glück, als ein Feldspieler die Scheibe hinter Torhüter Martin Reder, der Rasmus Tirronen ab der 36. Minute ersetzte, von der Linie fischte. Ein paar schöne Gelegenheiten gab es für die Red Bulls noch, die im Schlussabschnitt nicht mehr anschrieben, aber einen deutlichen 5:1-Erfolg gegen Linz sauber nach Hause spielten.

win2day ICE Hockey League

EC Red Bull Salzburg – Steinbach Black Wings Linz 5:1 (3:1, 2:0, 0:0)

Tore:

1:0 | 06:50 | Florian Baltram

2:0 | 07:26 | Lukas Hörl

2:1 | 07:54 | Travis Barron

3:1 | 17:23 | Brandon Coe

4:1 | 31:12 | Benjamin Nissner

5:1 | 35:54 | Travis St. Denis

Zuschauer: 3.400

Pleite zum Jahresbeginn für die Haie in Villach

Innsbruck. (PM HCI) Der HCI verliert in Villach mit 2:6. Ex-Hai Adam Helewka ist mit drei Toren und einem Assist der Mann des Spiels.

Beide Teams wollen im ersten Spiel 2026 ihre Negativserie beenden. Der HCI wartet seit drei Spielen, der VSV sogar seit sieben Spielen auf einen vollen Erfolg. Dementsprechend verunsichert beginnen beide Teams die Partie. In den ersten zehn Minuten ergeben sich gute Chancen meist nach Fehlern der Defensive, Tore fallen aber keine. Danach erarbeiten sich die Hausherren ein leichtes Übergewicht, Villach ist das gefährlichere Team. Die Haie Defensive arbeitet allerdings konzentriert, Goalie Jakob Brandner macht zudem einen sicheren Eindruck. Wie aus dem Nichts gehen die Haie in der 17. Minute in Führung. Marcel Witting fährt, von der Bank kommend, einem Befreiungsschlag nach, überläuft einen VSV-Verteidiger, und schließt zum 0:1 ab. Das ist auch der Stand nach 20 Minuten.

Die Haie liefern dann ein mäßiges zweites Drittel ab. Villach kommt besser aus der Kabine, und dreht die Partie mit einem Doppelschlag innerhalb einer Minute. Die Adler brauchen zunächst im Powerplay nur vier Sekunden, um durch Adam Helewka auszugleichen, Dylan MacPherson stellt 51 Sekunden später mit einem Weitschuss auf 2:1. Der VSV ist im zweiten Drittel das deutlich aktivere Team, gewinnt mehr Zweikämpfe und hat die besseren Chancen. Die Haie kommen nur zu sporadischen Angriffen, ist meist im eigenen Drittel beschäftigt.

Mit der Pausensirene kommt es noch zu einer kleineren Auseinandersetzung am Eis, aus der für Villach zwei Strafen resultieren. Die Haie starten das Schlussdrittel also mit zwei Minuten in doppelter Überzahl.

Die Tiroler können dieses Powerplay zum Ausgleich nutzen. Benjamin Corbeil stellt mit einem Schuss ins kurze Kreuzeck auf 2:2 (42.). Die Adler schlagen eineinhalb Minuten später zurück. Adam Helewka schließt eine schöne Kombination der Villacher Einser-Linie ab. Danach geht die Partie hin und her, zahlreiche Puckverluste prägen das Spiel, große Chancen sind Mangelware. Zehn Minuten vor dem Ende sorgt Helewka mit seinem dritten Tor für die Vorentscheidung. Der Ex-Hai bezwingt Goalie Brandner nach einem schnellen Angriff durch die Beine. Die Haie können sich nicht mehr aufbäumen. Villach legt sogar durch Nick Hutchison (PP) und John Hughes noch zwei Tore nach.

Der HC TIWAG Innsbruck verliert zum Jahresbeginn in Villach mit 2:6. Der Sieg für die Adler war auch angesichts des Schussverhältnisses von 57:27 für den VSV verdient.

EC iDM Wärmepumpen VSV – HC TIWAG Innsbruck-Die Haie 6:2 (0:1,2:0,4:1)

Torfolge: 0:1 Witting /17./EQ), 1:1 Helewka (24./PP1), 2:1 MacPherson (25./EQ), 2:2 Corbeil (42./PP2), 3:2 Helewka (44./EQ/GWG), 4:2 Helewka (50./EQ), 5:2 Hutchison (58./PP1), 6:2 Hughes (59./EQ);

