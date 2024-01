win2 day Ice Hockey League am Mittwoch: Capitals schlagen TabellenfÃ¼hrer FehÃ©rvÃ¡r nach Shootout – Haie siegen gegen Villach

Artikel anhören Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals besiegen Tabellenführer Hydro Fehérvár AV19 mit 4:3 nach Shootout. Die Gäste gehen in der 17....

Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals besiegen Tabellenführer Hydro Fehérvár AV19 mit 4:3 nach Shootout.

Die Gäste gehen in der 17. Minute durch Markus Phillips in Führung. Im Mitteldrittel sorgt erst Evan Weinger für den Ausgleich (22.), ehe Tim Campbell 72 Sekunden später die Ungarn wieder in Führung bringt (23.). Im Schlussdrittel baut Pascal Laberge den Vorsprung des Tabellenführers im Powerplay weiter aus (43./PP1). Fünf Minuten vor Spielende erzielt Neuzugang Zane Franklin bei seinem Debüt im Powerplay den Anschlusstreffer, Dominique Heinrich bringt das Spiel durch sein Tor in der 59. Minute in die Overtime. Nach einer torlosen Verlängerung befördert Weinger als einziger Spieler im Shootout den Puck ins Tor. Für die spusu Vienna Capitals geht es am Samstag mit einem Heimspiel gegen HK SZ Olimpija weiter (19:15 Uhr).

Caps-Head-Coach Christian Dolezal konnte gegen Hydro Fehérvár AV19 auf dasselbe Personal zurückgreifen wie am Montag in Klagenfurt. Neuverpflichtung Zane Franklin feierte in der zweiten Linie sein Debüt. Im Tor begann erneut der Schwede Stefan Stéen. Die erste Tormöglichkeit des Spiels fand Caps-Toptorschütze Trevor Cheek in der zweiten Minute vor, der US-Amerikaner verfehlte mit seinem Schuss das Tor von Olivier Roy. In der dritten Minute parierte Stéen einen Versuch von Balint Magosi. Nach einem Schuss von Gleason Fournier, der in der sechsten Minute geblockt wurde, konterten die Capitals über Cheek. Der 31-Jährige spielte zum mitlaufenden Patrick Antal, der das schwierige Zuspiel aber nicht kontrollieren konnte. Carsen Twarynski zog eine Minute später aus dem Hinterhalt ab, Roy packte zu. Nach dem anschließenden Faceoff gab Kapitän Mario Fischer einen Schuss ab, der aber nicht den Weg ins Tor fand. Direkt danach beging Carter Robertson einen Haken, Fischer zog erneut ab, diesmal konnte Roy den Puck im Nachfassen sichern. In der 8. Minute wurde Robertson auf die Strafbank geschickt. Rok Ticars Schuss wurde von Roy pariert, ein Schuss von Dominique Heinrich blieb bei Janos Hari hängen. Das Capitals-Powerplay sorgte zwar für viel Betrieb vor Roy, blieb aber erfolglos. Evan Wardley zog in der zehnten Minute ab, wieder blieb der Fehérvár-Goalie Sieger. Tim Campbell probierte es wenig später, Stéen wusste den Schuss aber abzuwehren. Guillaume Leclerc tauchte in der elften Minute vor dem Caps-Goalie auf, der aber erneut parierte. Ein Distanzschuss von Robertson eine Minute später war ebenfalls kein Problem für den Schweden. Nach einem Rückhandpass von Lukas Kainz zog Nico Brunner in der 13. Minute ansatzlos ab, Roy mit der nächsten Parade. In der 17. Minute gingen die Gäste in Führung. Markus Phillips klopfte einen Distanzschuss vorbei an Stéen, dessen Sicht versperrt war, ins Tor. Eine Minute später stand Evan Wardley im Mittelpunkt des Geschehens. Der Kanadier teilte in der Offensivzone und in der neutralen Zone je einen Check aus. Währenddessen beharkten sich Ticar und Josh Atkinson in der Zone der Capitals. Wardley eilte seinem Teamkollegen zur Eile und schlug auf den Fehérvár-Angreifer ein. Daraus entwickelte sich eine größere Schlägerei. Deren Ergebnis waren je Zwei-Minuten-Strafen für Brunner und Kristof Nemeth wegen übertriebener Härte und Fünf-Minuten-Strafen für Wardley und Atkinson. Gleich nach dem nächsten Save gerieten Seamus Donohue und Anze Kuralt aneinander. Der Fehérvár-Angreifer schlug auf den Caps-Verteidiger ein, der das nicht erwiderte. Kuralt durfte sich dafür wegen übertriebener Härte für zwei Minuten auf die Strafbank setzen, nächstes Powerplay für die Capitals. Nach einem Schuss von Donohue wollte Cheek den Puck ins Tor der Gäste abfälschen, die Scheibe ging aber neben das Tor. In der 19. Minute wurden die Strafbänke beider Teams noch einmal etwas voller. Cheek und Phillips wurden wegen übertriebener Härte für zwei Minute ausgeschlossen. Das Capitals-Powerplay konnte erneut nicht anschreiben.

Der erste Torschuss des zweiten Drittels gehörte Kuralt, der aus kurzer Distanz an Stéen scheiterte. Wenige Sekunden später schoss Evan Weinger den Puck vor dem Torraum am Kasten vorbei. Eine Minute später war der US-Amerikaner bei seinem Schuss von der linken Seite erfolgreicher, Ausgleich! Eine Minute später gingen die Gäste wieder in Führung. Campbell brachte einen Schuss von der rechten Seite im Kasten unter (23.). In der 24. Minute später stoppte Stéen Schüsse von Robertson und Atkinson. Auch Leclerc fand in der 25. Minute nicht den Weg am Schweden vorbei. Die Gäste schnürten die Wiener in weiterer Folge ein, Stéen konnte einen Schuss von Pascal Laberge aus kurzer Distanz stoppen. In der 28. Minute versuchte es Mathias Böhm mit einem Abschluss, Roy bekam aber rechtzeitig die Beine zusammen. In der 32. Minute wurde Robertson wegen Haltens für zwei Minuten auf die Strafbank geschickt, nächstes Powerplay für die Caps. Donohue zog ab, schoss den Puck aber neben das Tor. Das Spielgerät flog von der Bande neben das Tor, konnte aber von den Ungarn geklärt werden. Twarynski feuerte den Puck in der 33. Minute am Gehäuse vorbei. Wieder sorgten die Wiener vor dem Tor der Gäste für viel Action, erneut konnten die Caps aber nicht anschreiben. Abseits des Spielgeschehens hielt der auf dem Eis liegende Bence Stipsicz den Schläger von Twarynski fest, was dem Ungarn einen zweiminütigen Aufenthalt auf der Strafbank bescherte. Weinger brachte den Puck in der 37. Minute mit viel Speed ins gegnerische Drittel, konnte seinen Schuss aber ebenso nicht verwerten wir Hartl kurz darauf. Fehérvár hielt sich in Unterzahl einmal mehr schadlos. In der 39. Minute zog Dominic Hackl mit dem Puck Richtung Tor, der Schuss des Verteidigers wurde allerdings geblockt. Der Wiener wurde kurz darauf wegen Haltens auf die Strafbank geschickt. Erstes Powerplay für die Gäste. Philipps zog kurz vor Ende des Drittels von der blauen Linie ab, Stéen konnte den Puck fangen.

Die Capitals mussten die ersten 75 Sekunden des dritten Drittels in Unterzahl agieren. Das Team von Christian Dolezal killte die Strafe solide. Mit der Rückkehr von Hackl konterten die Capitals. Weinger spielte vor dem Fehérvár-Tor quer auf Hackl, doch Roy parierte. Lange waren die Hausherren nicht komplett, Twarynski wurde in der 42. Minute wegen Beinstellens auf die Strafbank beordert. Stéen hielt im anschließenden Powerplay der Ungarn einen Schuss von Laberge fest. In der 43. Minute kombinierten die Ungarn ansehnlich, Laberge brachte den Puck an Stéen vorbei ins Tor. In der 45. Minute sprachen die Unparteiischen eine zweifelhafte Strafe wegen eines angeblichen Kniechecks gegen Franklin aus. Leberge kam wie beim Treffer zum 1:3 von der linken Seite zum Abschluss, Stéen verhinderte mit einer Glanzparade aber einen weiteren Gegentreffer. Kurz vor Ende des Powerplays schoss Campbell am Tor vorbei, die Caps hielten sich schadlos, durften aber erneut nicht lange vollzählig agieren. Das Schiedsrichtergespann schickte Wardley unbegreiflicherweise wegen eines Stockschlags und eines Crosschecks mit zwei kleinen Strafen in die Kühlbox – vier Minuten Powerplay für die Gäste waren die Folge. Sonderlich viele Chancen konnten sich die Ungarn im vierminütigen Powerplay nicht erspielen, die Capitals verteidigten couragiert und konnten sich immer wieder befreien. So hielten sich die Wiener schadlos. In der 51. Minute versuchte es Heinrich aus dem Rückraum, Roy parierte. Donohue zog in der 53. Minute von der blauen Linie ab, der Puck verfehlte aber das Tor. Wenige Sekunden später versuchte es der US-Amerikaner von der linken Seite erneut und zwang Roy zum nächsten Save. In der 54. Minute gab es die nächste Strafe gegen die Gäste. Nemeth wurde wegen unsportlichen Verhaltens für zwei Minuten auf die Strafbank geschickt. Ein Schuss von Heinrich wurde geblockt, Franklin nahm den Puck im Slot auf und feuerte diesen zum Anschlusstreffer ins Tor (55./PP1). Hari zog aus dem hohen Slot ab, Stéen parierte den Schuss. Franklin beförderte den Puck kurz darauf vor das Tor, wo Twarynski nicht zum Abschluss kam. Hartl zog in Minute 57 von der linkten Seite vor das Tor, wo Roy die Tür zu machte. Nemeth nutzte einen Wechselfehler der Wiener aus und zog allein auf Stéen, der seine Mannschaft mit einem großartigen Save im Spiel hielt. 1:54 Minuten vor Spielende ging Stéen für einen weiteren Angreifer vom Eis. 65 Sekunden vor Spielende fand ein Schuss von Dominique Heinrich den Weg an Roy vorbei ins Tor!

Direkt nach Start der Overtime fuhr Cheek mit der Scheibe vor den Kasten von Roy, konnte aber nicht abschließen. In der 62. Minute zog Weinger vor das Tor der Gäste und brachte den Puck in diesem unter, die Unparteiischen entschieden allerdings auf Abseits. Hari probierte es auf der anderen Seite, doch der Ungar schoss an die Latte. In Minute 63 wurde Kainz wegen Beinstellens auf die Strafbank geschickt, Fehérvár agierte in Überzahl. Die Gäste nahmen im Anschluss ihr Timeout. Die Gäste ließen die Scheibe laufen, fanden gegen kompakt agierende Capitals aber keine guten Abschlusspositionen. Die Wiener überstanden die Strafe unbeschadet.

Im anschließenden Shootout legten die Gäste durch Magosi vor, doch Stéen parierte. Heinrich trat als erste Schütze der Wiener an, brachte die Scheibe aber nur ans Aluminium. Dieser Eindruck bestätigte sich auch nach Videostudium der Offiziellen. Auf der anderen Seite stoppte Stéen den Versuch von Istvan Bartalis. Ticar scheiterte mit dem zweiten Penaltyshot an Roy. Hari scheiterte mit dem dritten Penalty an Stéen. Mit dem anschließenden Penalty sorgte Weinger für den Sieg der Wiener! Für die Capitals war der heutige Erfolg der erste Heimsieg über die Ungarn seit 7. Dezember 2021. In der Tabelle beträgt der Rückstand der elftplatzierten spusu Vienna Capitals auf die Pioneers Vorarlberg und HK SZ Olimpija zehn Punkte. Laut offizieller Statistik gaben die Capitals insgesamt 29 Torschüsse ab, die Gäste deren 31. Stefan Stéen verzeichnete 28 Saves, was eine Fangquote von 90,3 Prozent ausmacht.

spusu Vienna Capitals – Hydro Fehérvár AV19 4:3 n. PS. (0:1, 1:1, 2:1, 0:0, 1:0)

Tore CAPS: Evan Weinger (22., 65./SO), Zane Franklin (55./PP1)., Dominique Heinrich (59.)

Tore AVS: Markus Phillips (17.), Tim Campbell (23.), Pascal Laberge (43./PP1)

Statement Christian Dolezal, Head-Coach der spusu Vienna Capitals „Das Spiel war im ersten Drittel sehr ausgeglichen. Beide Mannschaften haben probiert, ihr Spiel durchzuziehen und Momentum zu kreieren. Wir haben uns ein paar Chancen durch guten Forecheck erarbeitet, die Präsenz vor dem Tormann war aber nicht gut. Dadurch waren es für ihn leichte Paraden. Das Tor zum 0:1 war für Stéen schwer zu halten. Wir hatten ein Breakdown in der eigenen Zone und der Puck war abgefälscht. Wir schießen den Ausgleich und bekommen gleich im Wechsel darauf das Tor, was sehr weh tut. Nach einem Tor ist der Wechsel danach der Schlüssel. Wir sind dann hinterhergelaufen und Fehérvár ist nicht umsonst Tabellenführer. Sie nutzen Fehler eiskalt aus. Das Spiel war von Anfang bis zum Ende von Strafen geprägt, es war ein sehr emotionales Spiel. Das 1:3 war so etwas wie ein Wachrüttler für uns. Wir wollten da pushen und das ist gelungen. In der Overtime haben wir ein wichtiges Unterzahlspiel überstanden. Stéen war sehr gut im Tor. Penaltyschießen ist ein bisschen eine Lotterie, wir haben heute das glücklichere Ende gehabt. Zane Franklin war super. Er hat seine Sache für das erste Spiel sehr gut gemacht. Ich freue mich schon auf die nächsten Spiele mit ihm.“

Drittes K.O. in Folge für Bozen – Pioneers gewinnen mit 4:1

Vorarlberg ist für den HCB Südtirol Alperia wahrlich kein gutes Pflaster, denn auch im heutigen Match gegen die Bemer Pioneers Vorarlberg kassierten Frank & Co. eine 4:1 Schlappe. Bozen rannte im gesamten Spiel dem Doppelschlag der Hausherren nach vier Minuten nach, ließ zu viele Chancen aus, während die Hausherren die weißrote Defensive immer wieder mit blitzschnellen Kontern in Verlegenheit brachten.

Das Match. Foxes mit demselben Lineup wie im Match gegen Innsbruck.

Pioneers sofort hellwach, Foxes noch im Dornröschenschlaf zu Beginn der Begegnung. Maver hatte zweimal die Chance auf den Führungstreffer aus kurzer Distanz, Svedberg behielt beide Male die Oberhand. In Minute vier war der Bozner Goalie bei einem Doppelschlag der Hausherren jedoch machtlos: den ersten Treffer erzielte van Nes nach einem 2:1 Konter, ganze dreizehn Sekunden später musste Svedberg nach einem Kollektivschlaf seiner Vorderleute zum zweiten Mal hinter sich greifen, diesmal war der Torschütze Pastujov M. Erst jetzt wachten die Weißroten auf und bestürmten das Drittel der Pioneers: trotz zweier Powerplay und einer Vielzahl an Schüssen (Schussverhältnis von 21:11 nach 20 Minuten) konnten die Foxes keinen Treffer erzielen. Frigo, Teves, Thomas, Gazley, Miglioranzi und Miceli mit einem Stangenschuss, alle brachten die Scheibe nicht über die ominöse Linie. Kurz vor der ersten Pause verhinderte Svedberg den dritten Treffer der Hausherren mit einer Glanzparade gegen Pastujov N.

Torloser zweiter Abschnitt in der Vorarlberghalle, obwohl beide Teams Chancen en Masse für weitere Treffer gehabt hätten. Bozen biss sich immer wieder an Madlener die Zähne aus, lief aber immer wieder in blitzschnelle Konter der Vorarlberger, wobei Svedberg mehrmals die Kastanien aus dem Feuer holen musste. Es wäre müßig, alle Einschussmöglichkeiten von beiden Seiten aufzulisten. Erwähnenswert zwei Stangenschüsse: einer gleich zu Beginn von van Nes für die Hausherren und einer von Valentine für die Gäste nach einem unwiderstehlichen Sololauf gegen Mitte des Drittels.

Nach fünf Minuten im Schlussdrittel erhöhten die Vorarlberger auf 3:0, es war eine Co-Produktion der Gebrüder Paustujov: Nick war der Passgeber, Michael der Vollstrecker. Miceli brachte sein Team eine Minute später wieder heran, kurz darauf konnten die Talferstädter trotz drückender Überlegenheit ein Powerplay nicht in Tore ummünzen. Den Treffer erzielten jedoch die Vorarlberger durch einen Blueliner von Kirichenko, der durch mehrere Beine hindurch den Weg ins Tor fand. Das Spiel war dadurch zehn Minuten vor dem Schlusspfiff vorzeitig entschieden, auch wenn Mantenuto zweimal allein vor Madlener und Gazley abermals am Goalie der Hausherren scheiterten.

Frank & Co. gibt es in dieser Phase der Saison keine Verschnaufpause, denn am Samstag, 6. Jänner, findet in der Sparkasse Arena das dritte Saisonderby gegen Pustertal statt (19:45 Uhr). Eintrittskarten sind bereits online verfügbar, der Vorverkauf an den Stadionkassen findet Freitag, 5. Jänner, von 16:00 bis 18:30 und Samstag von 13:00 bis 14:30 und ab 19:45 Uhr statt.

Bemer Pioneers Vorarlberg – HCB Südtirol Alperia 4:1 (2:0 – 0:0 – 2:1)

Die Tore: 03:59 Guus van Nes (1:0) – 04:12 Michael Pastujov (2:0) – 44:31 Michael Pastujov (3:0) – 45:26 Angelo Miceli (3:1) – 50:05 Clayton Kirichenko (4:1)

Schiedsrichter: Holzer/Nikolic M. – Martin/Sparer

PIM: 8:4

Torschüsse: 29:44

Zuschauer: 1723

Red Bulls feiern hart erarbeiteten 3:1-Derbysieg gegen Linz

Torhüter Atte Tolvanen macht das Empty-Net-Tor

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg gewann das Heimspiel der win2day ICE Hockey League gegen die Steinbach Black Wings Linz mit 3:1 und begeisterte dabei neuerlich in der fast ausverkauften Salzburger Eisarena.

Die Linzer lieferten den Red Bulls ein absolut ebenbürtiges und sehenswertes Duell, in dem Salzburgs Peter Schneider mit zwei Toren den Unterschied machte. Höchst außergewöhnlich und einmalig: Torhüter Atte Tolvanen erzielte in der Schlussminute den Empty-Net-Treffer zum 3:1-Endstand.

Spielverlauf

Lucas Thaler hatte die erste gute Salzburger Möglichkeit im Duell mit den Linzern, sein Schuss von rechts war noch zu zentral (2.). Die Partie war sofort eröffnet, die Red Bulls hatten zunächst mehr vom Spiel. Bei einem ersten guten Powerplay (4.) verhinderte der gute Linzer Goalie Rasmus Tirronen einige Male einen möglichen Rückstand. Auch die Red Bulls hielten sich anschließend in Unterzahl schadlos. Die Chancen wurden besser, Atte Tolvanen fing den Puck nach Emilio Romigs kurzem Alleingang in der Luft weg (9.). Wenig später aber kam Linz‘ Brian Lebler direkt vorm Tor zum Zug und netzte zur Gästeführung ein (11.). Es ging weiter hin und her. Die Red Bulls bauten das Spiel auf und schossen viel verdeckt aus der Distanz, gingen auf die Rebounds, einige Male ging die Scheibe nur knapp am Gehäuse vorbei. Die Gäste blieben über Breakaways gefährlich. Aber es war eng vor dem Linzer Tor und so nahmen die Linzer die Führung mit in die erste Pause.

Die erste starke Aktion im zweiten Durchgang gehörte Atte Tolvanen, der den Schuss von Shawn St-Amant, der seinen Gegenspieler mit einem Haken ausspielte, abwehrte (23.). Kurz darauf fischte der Finne die Scheibe im Liegen von der Linie, Linz war am Drücker. Ab der 25. Minute öffneten die Red Bulls das Spiel, das nun bei hohem Tempo auf und ab ging. Salzburg setzte sich dann im Offensivdrittel fest, aber mit einem gefährlichen Powerplay (29.) kamen die Linzer wieder ins Spiel. Kaum zu fünft, rissen die Hausherren das Spiel wieder an sich. Drake Rymsha setzte sich schön gegen zwei Linzer durch, hatte dann Pech im Abschluss (34.). Zwei Minuten später schlug Peter Schneider im Powerplay zu (36.), er zirkelte die Scheibe aus dem linken Bullykreis genau ins Kreuzeck und glich verdient zum 1:1 aus. Das war auch der Pausenstand nach 40 Minuten.

Hohes Tempo, ständig auf und ab, spannender ging es fast nicht mehr. Beide Teams spielten im Schlussdrittel energisch und mit viel Körpereinsatz nach vorn, ließen aber auch kaum Möglichkeiten zu. Tim Harnisch hatte eine solche im halbhohen Slot (47.), auch Luca Auer arbeitete sich einmal bis zum Tor vor (50.), wo Endstation war. Benjamin Nissner leitete schließlich den entscheidenden Treffer ein, schoss nach 2-auf-1-Angriff den Goalie an und Peter Schneider setzte den Rebound auf der linken Seite mit seinem zweiten Tor in die Maschen (56.). Den krönenden Höhepunkt aber lieferte Atte Tolvanen gegen sechs Linzer Feldspieler, der Goalie lupfte die Scheibe aus der Defensivzone raus und die sollte tatsächlich auf der anderen Seite unter großem Jubel der Teamkollegen ins leere Tor gehen. Die Red Bulls gewannen damit mit 3:1 und holten gegen eine absolut ebenbürtige Linzer Mannschaft drei hart erarbeitete, aber verdiente Punkte.

Statement Atte Tolvanen „Es war ein gutes Spiel von uns. Wir haben stark verteidigt und ihnen bis auf ein paar Breakaways nicht viele Chancen gegeben. Auch nicht in Unterzahl. Und vorn haben die Jungs mit den Toren einen guten Job gemacht und damit den Sieg abgesichert.“

Der Goalie zum Empty-Net-Tor: „Das ist natürlich ein großartiges Gefühl. Das macht man ja nicht allzu oft. Man probiert es schon manchmal, aber diesmal hatte ich auch das Glück dazu.“

win2day ICE Hockey League

EC Red Bull Salzburg – Steinbach Black Wings Linz 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Tore:

0:1 | 10:58 | Brian Lebler

1:1 | 35:18 | Peter Schneider | PP

2:1 | 55:46 | Peter Schneider

3:1 | 59:14 | Atte Tolvanen | EN

Zuschauer: 3.304

Overtime-Sieg gegen Villach!

Innsbruck. (PM Haie) Der HC TIWAG Innsbruck ringt den VSV in einem hochspannenden Spiel in der Overtime mit 4:3 nieder, und feiert damit den vierten Erfolg in Serie.

Mitch O’Keefe kann gegen Villach auf einen vollen Kader zurückgreifen, auch Neuerwerbung Zach Magwood ist mit von der Partie. In einer flotten Anfangsphase haben die Haie mehr vom Spiel, und gehen in der achten Minute durch Kevin Roy verdient in Führung. Doch die Gäste aus Villach brauchen keine halbe Minute um zurückzuschlagen. Sabolic wird im Slot freigespielt und lässt Buitenhuis im Innsbruck-Tor keine Chance. Von da an ist die Partie offen, die Überlegenheit der Haie dahin. Villach kommt on Drittel eins sogar zur Führung. Ex-Hai Philipp Lindner trifft aus der Distanz zum 2:1. Die Haie haben noch eine gute Chance durch Martin Ulmer, der findet aber in J.P. Lamoureux seinen Meister.

Im Mitteldrittel klopfen zunächst die Villacher weiter am Haie-Tor an, Evan Buitenhuis muss sich einige Male auszeichnen. In der 28. jubeln aber wieder die Fans in der TIWAG Arena. Nachdem Corey Mackin eine Minute zuvor noch die Latte getroffen hatte, versenkt Kapitän Jan Lattner aus ähnlicher Position die Scheibe im Kreuzeck zum 2:2. Danach haben die Tiroler nach schnellen Gegenstößen mehrmals die Chance zur Führung (Mackin in Unterzahl, Mader, Peeters), scheitern aber immer am Villach-Goalie. Und so kommen die Gäste gegen Ende des Drittels wieder auf, und durch Wallenta auch zur abermaligen Führung (36.). Die Adler sind an diesem Abend bisher das effizientere Team.

Im Schlussdrittel können die Haie nach einigen Halbchancen zum zweiten Mal an diesem Abend ausgleichen. Gordie Green findet Dario Winkler, und der setzt die Scheibe aus kurzer Distanz unhaltbar ins Kreuzeck. Danach merkt man beiden Teams an, dass es in diesem Spiel um viel geht. Die Partie ist auf des Messers Schneide, beide Defensivreihen lassen wenig zu, aber beide Teams haben auch Chancen das Spiel zu entscheiden. In den letzten Minuten der regulären Spielzeit retten beide Goalies ihre Mannschaften in die Verlängerung. Evan Buitenhuis verhindert zunächst das vierte Tor des VSV gegen Desjardins (58.), Lamoureux bleibt gegen Roy Sieger (60.).

Somit geht es in die Verlängerung, in der die Haie die besseren Möglichkeiten und auch das bessere Ende für sich haben. Gordie Green sorgt in der letzten Minute nach Mackin-Zuspiel für die Entscheidung.

Der HCI feiert gegen den VSV den vierten Sieg in Serie und einen ganz wichtigen Erfolg gegen einen direkten Konkurrenten um Platz 6. Am Samstag müssen die Haie nach Asiago.

HC TIWAG Innsbruck-Die Haie – iDM Wärmepumpen VSV 4:3/OT (1:2,1:1,1:0)

Tore: Roy (8.), Lattner (28.), Winkler (46.), Green (65./GWG) bzw. Sabolic (8.), Lindner (14.), Wallenta (36.);

Weitere Ergebnisse:

Olimpija – Graz 99ers 5:1

Pustertal – Asiago 4:3

