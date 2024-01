win2 day Ice Hockey League am Dienstag: KAC siegt in Innsbruck, Bozen und Wien mit AuswÃ¤rtssiegen

Artikel anhören KAC diesmal zu stark Innsbruck. (PM HCI) Der HCI muss sich Tabellenführer KAC mit 2:3 geschlagen geben. Der Tabellenführer erweist sich dieses...

KAC diesmal zu stark

Innsbruck. (PM HCI) Der HCI muss sich Tabellenführer KAC mit 2:3 geschlagen geben. Der Tabellenführer erweist sich dieses Mal als zu stark

Nach einer ausgeglichen Anfangsphase mit der einen oder anderen Halbchance übernimmt der KAC nach etwa zehn Minuten langsam aber sicher das Kommando. Die Klagenfurter treten auf wie ein Tabellenführer, spielen defensiv diszipliniert, aggressiv und haben im ersten Abschnitt die besseren Möglichkeiten. Die größte Chance findet Verteidiger Paul Postma vor der Evan Buitenhuis im Haie-Tor zu einer Glanzparade zwingt. Nach zwanzig Minuten steht es aber noch torlos.

Der KAC kommt auch mit Druck aus der Kabine, und geht in Minute 22 durch Herburger verdient in Führung. Buitenhuis hatte kurz zuvor bereits drei Mal retten müssen.

Dieser Treffer wirkt für die Haie fast wie ein Weckruf, die Tiroler sind von da an etwas besser im Spiel, aggressiver und näher an den Gegenspielern, auch wenn der KAC weiter die besseren Chancen vorfindet. Buitenhuis muss mehrmals, teils spektakulär seine Klasse unter Beweis stellen und hält die Haie im Spiel. Die letzten Minuten des Mittelabschnittes drehen dann vorerst die Partie. Zunächst erobert Senna Peeters im Forecheck die Scheibe, bekommt sie über Adam Rockwood noch einmal auf den Schläger und stellt backhand auf 1:1 (37.). Das Momentum ist plötzlich voll auf Seiten der Haie, die wenig später sogar in Führung gehen. Verteidiger Nate Halbert stellt via Nachschuss auf 2:1 (40.).

Im Schlussabschnitt machen schließlich die Special Teams den Unterschied, und der fällt zugunsten des KAC aus. In Minute 45 kommt der KAC in Überzahl etwas glücklich zum Ausgleich. Ein Schuss von Jensen Aabo wird in die Luft abgefälscht und findet den Weg über einen Schlittschuh eines Haie-Verteidigers ins Tor. Wenig später sind die Haie im Powerplay, doch wieder treffen die Klagenfurter. Bischofberger sorgt aus einem Konter wieder für die Führung des KAC. Die Haie werfen danach alles nach vorne, haben unter anderem durch Mackin oder Roy noch gute Möglichkeiten, für den Ausgleich reicht es aber nicht mehr.

Der KAC feiert in der TIWAG Arena einen schlussendlich verdienten 3:2-Auswärtssieg und behauptet die Tabellenführung. Die Haie stecken weiter voll im Kampf um die Top 6.

HC TIWAG Innsbruck-Die Haie – EC-KAC 2:3 (0:0,2:1,0:2)

Tore: Peeters (36.), Halbert (40.) bzw. Herburger (22.), Jensen Aabo (45./PP1), Bischofberger (47./SH1);

Franky on Fire – Drei Tore und 5:3 Erfolg für Bozen in Fehervar

Bozen. (PM HCB) Endlich hat es geklappt: dem HCB Südtirol Alperia gelang im Match gegen Hydro Fehervar AV19 nach vier Niederlagen in Folge mit einem 5:3 Sieg der langersehnte Befreiungsschlag.

Die Foxes lagen nach vierzig Minuten noch mit einem Tor in Rückstand, ein Energieanfall im Schlussabschnitt mit zwei Treffern von Kapitän Frank besiegelte den Erfolg der Talferstädter, die nun wieder in die Top Six zurückgekehrt sind.

Das Match. Alle Mann an Bord vermeldete auch heute Coach Glen Hanlon, Starting Goalie war Vallini. Harvey nahm als Backup auf der Spielerbank Platz, er benötigt nach fast 20 Tagen ohne Spielpraxis noch einige Trainingseinheiten für seinen ersten Einsatz im weißroten Trikot.

Nach knapp fünf Minuten läutete Valentine mit einem Gewaltschuss von der blauen Linie die Feindseligkeiten ein, Frank schnappte sich den Rebound und brachte Bozen in Führung. Die Freude war jedoch von kürzester Dauer, denn 25 Sekunden später stellte Phillips mit einem Distanzschuss den Ausgleich her. Nachdem Vertes mit einem Loch Pass allein vor Vallini an diesem scheiterte und auf der Gegenseite Brunner an Roy, brachte Bartalis die Ungarn in Führung: er wurde im Slot alleingelassen und netzte einen Schlenzer von Stipsicz in die Maschen. Kurz vor Drittelende hatten die Weißroten durch McClure und Ford, der nur durch ein Foul gestoppt wurde, den Ausgleich auf dem Schläger.

Erste Chance im mittleren Abschnitt für die Hausherren durch Phillips aus dem hohen Slot, Bozen antwortete mit einer Top Chance von Ford, der einen Rückpass von Frank Volley übernahm, Roy verwehrte ihm den Treffer. Fehervar belagerte bei einem Powerplay das weißrote Drittel, die Gäste retteten sich mit Mühe über die Runden. Inmitten einer starken Phase der Hausherren schnappte sich Mantenuto die Scheibe an der Mittellinie, zündete den Turbo und zirkelte die Scheibe genau in die hohe Ecke. Bei einem weiteren Rückpass, diesmal von Ford auf Thomas, scheiterte dieser ebenfalls am ungarischen Goalie, während Halmo in einen weiteren Fehlpass der Hausherren lief, seine Bombe aus mittlerer Distanz lenkte Roy zur Seite. Glück für die Foxes nach einem Abschluss von Leclerc, die Scheibe blieb nämlich kurz vor der ominösen Linie liegen. Bei einer weiteren Überzahl für die Talferstädter liefen diese in einen schnellen Konter der Ungarn, das Duo McGauley-Bartalis ließ Vallini keine Abwehrmöglichkeit.

Der Schlussabschnitt wurde durch einen Big Save von Vallini auf Leclerc eröffnet, dann drückten die Gäste aufs Gaspedal: bei einer zeitverzögerten Strafe brachte Teves die Scheibe vor das ungarische Gehäuse, Frank stand goldrichtig und lenkte entscheidend ab. Valentine und Thomas hatten die Bozner Führung auf dem Schläger, für Fehervar vergab zweimal Vertes. Die Spannung lag in der Luft, Vallini hielt sein Team mit einer Rettungstat gegen Leavens aus kurzer Distanz im Spiel, zwei Minuten vor dem Schlusspfiff dann der entscheidende Moment: Ford war der Vorarbeiter mit einem Zuspiel zur Mitte, Frank war zum dritten Mal zur Stelle und Bozen war in Führung. Die Foxes ließen gegen sechs ungarische Feldspieler nichts mehr anbrennen und erzielten durch Frigo noch einen Empty-Netter.

Frank & Co. haben nun einige Tage Verschnaufpause, die nächste Begegnung steht erst am kommenden Sonntag, 14. Jänner, in der Hala Tivoli gegen HK SZ Olimpija auf dem Programm (18:00 Uhr mit Direktübertragung auf VB33).

Hydro Fehervar AV19 – HCB Südtirol Alperia 3:5 (2:1 – 1:1 – 0:3)

Die Tore: 04:53 Daniel Frank (0:1) – 05:18 Markus Phillips (1:1) – 09:15 Istvan Bartalis (2:1) – 32:45 Daniel Mantenuto (2:2) – 38:32 SH1 Istvan Bartalis (3:2) -45:12 Daniel Frank (3:3) – 57:52 Daniel Frank (3:4) – 59:03 EN Luca Frigo (3:5)

Schiedsrichter: Fichtner/Nagy – Gatol/Zgonc

PIM: 6:4

Torschüsse: 36:39

Zuschauer: 1887

Später Sieg der Red Bulls gegen Asiago

Doppelschlag im Schlussdrittel bringt Salzburg den 3-Punkter

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg gewann in der win2day ICE Hockey League das Heimspiel gegen Migross Supermercati Asiago Hockey mit 3:1, musste auf die Tore aber bis zu den letzten fünf Minuten warten.

Zuvor legten die Gäste im zweiten Abschnitt mit einem Powerplaytor vor, wenn gleich die Red Bulls die meiste Zeit das Spiel machten, aber lange den guten Torhüter der Gäste nicht bezwingen konnten. In der 56. Minute drehten aber Chay Genoway und Troy Bourke mit einem Doppelschlag die Partie, Mario Huber netzte zum verdienten 3:1-Endstand ins leere Tor ein.

Spielverlauf

Die Red Bulls übernahmen sofort die Begegnung und kreisten um das Gästetor herum. Drake Rymsha (4.) hatte die erste Topchance im halbhohen Slot, danach kreierten die Salzburger viele weitere Torsituationen, bei denen der Torhüter Marco de Filippo Roia lange seine Hand drauf hatte. Asiago konnte sich gelegentlich aus der Umklammerung befreien, wurde aber kaum torgefährlich. Beim Solo von Randal Gazzola durch die Salzburger Abwehr (9.) ließ Goalie David Kickert mit einer starken Reaktion nichts anbrennen. Und immer wieder Salzburg: Wie mit Troy Bourke aus kurzer Distanz (10.) oder Thomas Raffl bei freier Sicht aus Halbdistanz (14.). Aber auch bei vielen Geplänkeln vor dem Torhüter wollte die Scheibe im ersten Abschnitt nicht reingehen. Kurz vor der Pause wurden auch die Gäste im Powerplay erstmals richtig gefährlich und zwangen David Kickert zum Eingreifen. Es ging dann torlos in die erste Pause, wenn gleich die Red Bulls mehr als genug Möglichkeiten zur Führung hatten.

Und dann kam es fast, wie es kommen musste. Asiago nutzte sein zweites Powerplay und ging mit einem Treffer von William Rapuzzi in Führung (25.). Damit wurden die Gäste mutiger und die Red Bulls hatten mehr Mühe, Chancen zu erspielen. Aber es gab sie. Benjamin Nissner direkt vorm Tor (30.), kurz darauf auch Peter Schneider, der nicht richtig an die Scheibe kam. Eine der besten Chancen hatte Mario Huber in Unterzahl, der nach einem 3-auf-2-Konter das halboffene Tor verfehlte (34.). Die Red Bulls waren weiter tonangebend und zeigten schöne Spielzüge, nur beim Abschluss waren sie nicht zwingend genug und konnten auch im zweiten Durchgang den Gästegoalie nicht überwinden, womit sie nach 40 Minuten mit 0:1 im Rückstand waren.

Mit einem Hammerschuss aus dem Slot begann Lucas Thaler das Schlussdrittel. Wieder drückten die Salzburger, liefen aber auch in Konter. Alexander Ierullo kam nach einem kurzen Solo nicht an David Kickert vorbei (44.). Richtig gute Chancen mussten nun aber hart erarbeitet werden. Peter Schneider probierte es aus der Distanz (48.), ein harter Schlagschuss von Ryan Murphy endete beim Goalie (50.), Thomas Raffl kam einen Tick zu spät an den Pass vor Tor (51.). Die guten Möglichkeiten häuften sich jetzt, ab der 50. Minute wurde wie im Powerplay gespielt. Dann endlich die Erlösung, Chay Genoway traf mit dem Bauerntrick zum 1:1-Ausgleich (56.). Nur 30 Sekunden später fälschte Troy Bourke den Schuss von Phillip Sinn zur 2:1-Führung ab. Das war die (späte) Entscheidung, und Mario Huber machte in seinem 501. ICE-Spiel mit dem Empty-Netter den Deckel drauf.

Statement Mario Huber „Wir haben gut begonnen und Chancen kreiert, aber es ist nichts reingegangen. Dann mussten wir wieder einem Rückstand nachlaufen und sind etwas von unserem Spiel abgedriftet, aber mit dem Schlussdrittel konnten wir wieder zufrieden sein und dann haben wir uns noch mit dem Sieg belohnt.“

win2day ICE Hockey League

EC Red Bull Salzburg – Migross Supermercati Asiago Hockey 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)

Tore:

0:1 | 24:33 | William Rapuzzi | PP

1:1 | 55:04 | Chay Genoway

2:1 | 55:34 | Troy Bourke

3:1 | 58:02 | Mario Huber | EN

Zuschauer: 2.627

spusu Vienna Capitals erkämpfen in Villach drei Punkte

Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals gewinnen am Dienstag-Abend erstmals seit 2. Februar 2021 beim EC iDM Wärmepumpen VSV.

Auch dank eines furiosen ersten Drittels setzen sich die Wiener mit 4:3 durch. Leon Widhalm erzielt in der sechsten Minute sein erstes Tor in der win2day ICE Hockey League, 72 Sekunden später legt Rok Ticar nach (7.). Niki Hartl baut die Führung der Caps in der zehnten Minute aus, ehe Andrew Desjardins im Powerplay verkürzen kann (17.). Nach einem torlosen Mitteldrittel ist es John Hughes, der im Schlussdrittel mit seinem Doppelpack den Ausgleich herstellt (47., 54.). Evan Weinger erzielt 93 Sekunden vor Schluss den Siegtreffer für die Capitals. Am Freitag empfangen die Caps den HC Pustertal in der STEFFL Arena (19:15 Uhr).

Im Vergleich zum Spiel am Dreikönigstag musste Caps-Head-Coach Christian Dolezal auf den angeschlagenen Mathias Böhm verzichten. Neuzugang Reid Stefanson stand ebenfalls noch nicht zur Verfügung. Im Tor begann erneut der Schwede Stefan Stéen, der bereits in den vergangenen sieben Spielen den Caps-Kasten hütete. Der 31-Jährige bekam auch gleich von Anfang an zu tun. Beim Schuss von Marco Richter in der dritten Minute machte Stéen die Tür zu. Zwei Minuten später schoss Robert Sabolic den Puck ans Aluminium. In der sechsten Minute gingen die Wiener in Führung. Der 20-jährige Leon Widhalm verwertete einen Pass von Antal aus dem Slot. Für den gebürtigen Wiener war es das erste Tor in der win2day ICE Hockey League. Kurz darauf musste Stéen einen verdeckten Schuss und den anschließenden Rebound sichern. Nach den darauffolgenden Faceoff schalteten die Wiener schnell um. Evan Weinger nahm auf der linken Seite einen langen Pass von Dominic Hackl an und legte auf die andere Seite zu Rok Ticar quer. Der Slowene zog ansatzlos ab und ließ Jean-Philippe Lamoureux im VSV-Tor keine Chance. In Minute acht versuchte es Lukas Kainz aus spitzem Winkel, brachte den Puck aber nicht im Tor unter. Zwei Minuten später schlug die Scheibe erneut im Gehäuse der Gastgeber ein. Niki Hartl kam vor Lamoureux an den Puck, die Scheibe sprang hoch in die Luft und über den US-Amerikaner ins Tor. Die Hausherren ließen den Treffer auf eine mögliche Abseitsposition prüfen, blieben damit aber erfolglos. In der 14. Minute gab es die erste Strafe des Spiels. Robert Sabolic wurde wegen übertriebener Härte auf die Strafbank beordert. Ticar probierte es in Überzahl zweimal, scheitere aber ebenso oft an Lamoureux. Die Villacher sorgten in Unterzahl immer wieder für Entlastung und hielten sich so schadlos. Nach Ablauf der Strafe fälschte Maximilian Rebernig ab, doch Stéen hielt seinen Kasten weiter sauber. 30 Sekunden nach Sabolics Rückkehr musste Patrick Antal wegen Haltens auf die Strafbank, erstes Powerplay für die Gastgeber. Diese ließen sich nicht lange bitten, 29 Sekunden nach Beginn der Überzahl verwandelte Andrew Desjardins sicher (17./PP1). In der 18. Minute ließ sich Philipp Lindner zu einem harten Check gegen Zane Franklin hinreißen, eine Strafe gab es für den VSV-Verteidiger aber nicht. Kurz darauf konnte Lukas Piff die Scheibe nach Weinger-Schuss und Lamoureux-Parade nicht versenken. Der vor dem VSV-Goalie aufgetauchte Antal brachte die Scheibe nach Hartl-Zuspiel nicht auf das Tor. Auf der anderen Seite schoss Rebernig im Slot aus der Drehung, doch auch der Villach-Stürmer verfehlte das Tor. Mit einem Schlagschuss von Caps-Kapitän Mario Fischer endete das erste Drittel.

Im Mitteldrittel kamen die Villacher besser aus der Kabine. In der 22. Minute musste Stéen eingreifen, eine Minute später parierte der Schwede auch einen Distanzschuss von Arturs Kulda. In der 26. Minute hatten die Wiener aufgrund eines voreiligen Pfiffs der Unparteiischen Glück. Stéen konnte den Puck nach einem Distanzschuss von Lindner nicht sichern. Der Schwede wollte die Scheibe unter sich begraben, doch der Puck lag im Torraum frei herum. Bevor Kevin Hancock das Spielgerät ins Tor stochern konnte, pfiff das Schiedsrichtergespann zu Unrecht zu früh ab. Die Szene wurde vor dem Monitor überprüft, die Caps kamen aber ohne Gegentreffer davon. Im Anschluss versuchte es Alexander Rauchenwald dreimal, der gebürtige Villacher kam aber entweder nicht an Stéen vorbei oder verfehlte das Tor. In Minute 29 konnte Seamus Donohue mit seinem Schuss nur bedingt für Gefahr sorgen. Gefährlicher wurde es dafür für VSV-Angreifer Anthony Luciani, der eine Minute später von Evan Wardley fair auf den Hosenboden befördert wurde. Weinger fand im Anschluss zwei Schusschancen vor, in der 31. Minute parierte Lamoureux, eine Minute später verfehlte der 26-Jährige nach einer gelungenen Einzelaktion das Tor. Kurz darauf parierte Stéen einen Schuss von Blaz Tomazevic. Auch Dylan MacPherson war in Minute 33 nicht erfolgreich. In der 34. Minute täuschte Dominique Heinrich im gegnerischen Drittel einen Schlagschuss an, stattdessen spielte der Wiener vor das Tor zu Piff, der nicht erfolgreich ins Gehäuse abfälschen konnte. In der 34. Minute gab es die nächste Strafe gegen die Caps, Widhalm musste wegen Hakens vom Eis. Die Villacher sorgten gleich mit einer guten Kombination für viel Betrieb, Sabolic verzog seinen Schuss. In Minute 35 beeinträchtigte Christof Kromp einen Pass von Luciani, weswegen Rauchenwald vom rechten Bullykreis aus nicht zum Abschluss kam. Die Caps hielten sich gegen das aktive Powerplay der Villacher diesmal schadlos. Richter probierte es in der 37. Minute, Stéen behielt aber die Oberhand. Selbiges passierte Franklin gegen Lamoureux.

In der 42. Minute gab es wieder eine Strafe gegen die Wiener. Wardley schoss den Puck im eigenen Drittel über das Glas, was dem Kanadier eine Zwei-Minuten-Strafe wegen Spielverzögerung einbrachte. Die Wiener erstickten in der ersten Minute des Penalty Kills alle Offensivbemühungen der Kärntner im Keim. In der 43. Minute war ein Distanzschuss von Mark Katic leichte Beute für Stéen. Dafür musste der Schwede in weiterer Folge eine Glanzparade auspacken. Der 31-Jährige verschob beim Schuss von Sabolic erfolgreich auf die linke Seite und sicherte den Puck. Die Wiener hielten sich so in Unterzahl schadlos. In Minute 44 hatten die Capitals Glück, dass Rauchenwald seinen Schuss von der linken Seite nicht ins halbleere Tor beförderte. Eine Minute später holte Trevor Cheek VSV-Goalie Lamoureux von den Beinen und musste wegen Behinderung für zwei Minuten vom Eis. In der 46. Minute packte Stéen bei einem One-Timer von Hancock zu. Vier Sekunden nach Cheeks Rückkehr schlug der Puck unglücklich im Tor der Caps ein. Stéen konnte Hancocks Schuss parieren, der Rebound prallte von John Hughes, der vor dem Schweden vorbeifuhr, ins Tor (47.). Zwei Minuten später hatte Weinger eine Großchance, um den Vorsprung der Wiener wieder auf zwei Treffer zu erhöhen. Nach einem langen Pass auf den US-Amerikaner fuhr Weinger auf Lamoureux zu, scheiterte aber an seinem Landsmann. Ex-Caps-Verteidiger Alex Wall probierte es in der 50. Minute, der Schuss war für Stéen aber kein Problem. In Minute 51 fälschte Elias Wallenta nach einem Schuss von Katic ab, der Puck ging diesmal aber am Tor vorbei. In der 54. Minute konnten die Caps die Scheibe nicht aus dem eigenen Drittel klären, was Hughes zum Ausgleich ausnutzte. Der Doppelpacker fälschte den Puck in der 56. Minute ab, die Scheibe flog aber am Tor vorbei. Rauchenwald zog eine Minute später von der linken Seite ab, fand aber zum wiederholten Male in Stéen seinen Meister. Nach einem Save von Stéen eroberte Cheek den Puck in der linken Rundung. Der Caps-Toptorschütze gab auf Donohue ab, der den startenden Weinger bediente. Der US-Amerikaner scheiterte mit seinem ersten Schuss an Lamoureux, doch Weinger verwandelte seinen eigenen Rebound zur neuerlichen Führung der Capitals. Die Villacher hatten auf den vierten Treffer der Wiener keine Antwort, auch nach der Herausnahme von Lamoureux für einen weiteren Angreifer konnten die Hausherren keine Gefahr mehr erzeugen. Die Caps gaben laut offizieller Statistik 19 Schüsse auf das gegnerische Tor, die Villacher feuerten 50-Mal auf den Kasten der Wiener. Stefan Stéen konnte dort 47 Saves verzeichnen, eine Fangquote von 94,0 Prozent.

EC iDM Wärmepumpen VSV – spusu Vienna Capitals 3:4 (1:3, 0:0, 2:1)

Tore VSV: Andrew Desjardins (17./PP1), John Hughes (47., 54.)

Tore CAPS: Leon Widhalm (6.), Rok Ticar (7.), Niki Hartl (10.), Evan Weinger (59.)

Statement Christian Dolezal, Head-Coach der spusu Vienna Capitals „Wir haben uns nach dem Laibach-Spiel viel vorgenommen. Da haben wir zwar über weite Strecken gut gespielt, uns aber mit Eigenfehlern selbst ins Bein geschossen, wir wollten heute einige Dinge wieder besser machen. Wir haben jetzt fünf der letzten sieben Spiele gewonnen. Das zeugt von guter Teamarbeit. Ich denke, dass wir im ersten Drittel gut rausgekommen sind, die Führung war auch absolut verdient. Wir haben einige Änderungen des Systems umsetzen wollen, das hat relativ gut funktioniert. Im zweiten Drittel haben wir weiterhin dagegengehalten. Trotz der Schwierigkeit mit der langen Bank haben wir gute Entscheidungen getroffen, was mit gefallen hat. Wenn es einen Kritikpunkt gibt, dann sind das die beiden Strafen in der Offensivzone, so etwas kostet Energie. Nach dem zweiten Tor haben sie Aufwind bekommen, trotzdem blieben wir auf der Bank positiv. Evan Weinger hat im Schlussdrittel sein erstes Breakaway nicht verwertet, das zweite hat er ausgenutzt. Das war heute eine gute Teamleistung. Stefan Stéen war sehr gut im Tor. Die Jungen haben sehr gut gespielt. Wir freuen uns für Leon Widhalm, dass er sich mit einem Tor belohnt hat. Er arbeitet immer hart und schmeißt seinen Körper rein. Solche Tore tun auch der Gruppe gut.“