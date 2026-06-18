Willkommen in Miesbach, Kelvin Walz!

Miesbach. (PM TEV) Der TEV Miesbach kann den nächsten Neuzugang für die Bayernliga-Saison 2026/27 präsentieren: Mit Kelvin Walz wechselt einer der konstantesten Kontingentspieler der vergangenen Jahre an die Schlierach.

Der 33-jährige nordamerikanische Angreifer kommt vom EHC Klostersee und wird künftig das rot-weiße Trikot des TEV tragen.

Walz wurde das Eishockey praktisch in die Wiege gelegt. Vater Wes absolvierte mehr als 600 Spiele in der NHL und führte die Minnesota Wild als Kapitän aufs Eis. Auch seine Schwestern Jaedyn, Brehna und Cheyne, sowie sein jüngerer Bruder Wrexyn, der aktuell am College in Minnesota spielt, begeisterten sich für den schnellsten Mannschaftssport der Welt und standen beziehungsweise stehen selbst auf dem Eis. In dieser eishockeyverrückten Familie entwickelte auch Kelvin früh seine Leidenschaft für den Sport.

Seine Karriere führte den Rechtsschützen zunächst durch den nordamerikanischen Nachwuchs- und Collegebereich, ehe er den Sprung nach Europa wagte. Über Stationen bei der EVZ Academy und dem SC Langenthal in der Schweiz wechselte Walz 2021 zum französischen Mont-Blanc HC. Dort machte er mit starken Leistungen auf sich aufmerksam, bevor ihn der EHC Klostersee im Sommer 2023 nach Bayern holte.

In Grafing entwickelte sich Walz schnell zu einem der prägenden Spieler der Bayernliga. In drei Spielzeiten absolvierte er 104 Pflichtspiele und sammelte dabei ebenso viele Scorerpunkte. Mit 62 Toren und 85 Assists gehörte er Jahr für Jahr zu den offensivstärksten Kontingentspielern der Liga. Gleichzeitig machte er sich als laufstarker, spielintelligenter und kompromisslos mannschaftsdienlicher Angreifer einen Namen, der in jeder Situation Verantwortung übernimmt.

Sportlicher Leiter Peter Kathan freut sich über die Verpflichtung: „Kelvin vereint Spielintelligenz, Tempo und Teamgeist. Genau diesen Spielertyp haben wir gesucht. Er übernimmt Verantwortung, arbeitet in beide Richtungen und ist sowohl sportlich als auch menschlich eine Bereicherung für unsere Mannschaft.“

Kelvin Walz, der mit der Nummer 93 für den TEV auflaufen wird, zu seinem Wechsel nach Miesbach: „Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung in Miesbach. Ich bin inzwischen an einem Punkt meiner Karriere angekommen, an dem mein größtes Ziel darin besteht, eine Meisterschaft zu gewinnen. Ich bin überzeugt, dass diese Mannschaft das Potenzial hat, genau das zu erreichen.

Ich kann es kaum erwarten, meine neuen Mitspieler, Trainer, Betreuer und natürlich die Fans des TEV kennenzulernen. Ich bin sicher, dass wir eine sehr konkurrenzfähige Mannschaft sein werden und gemeinsam viele besondere Momente erleben.

Meine Frau und ich freuen uns außerdem sehr darauf, nach Deutschland zurückzukehren und uns in unserer neuen Heimat Miesbach einzuleben.“

Mit der Verpflichtung von Kelvin Walz gewinnt der TEV nicht nur einen erfahrenen und konstanten Offensivspieler, sondern auch einen echten Teamplayer, der seine Qualitäten in mehreren europäischen Ligen unter Beweis gestellt hat. Seine Erfahrung, seine professionelle Einstellung und seine Leidenschaft für den Eishockeysport sollen künftig wichtige Bausteine im Spiel der Kreisstädter sein.

188 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro