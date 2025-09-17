Willkommen im Universitätsklinikum, kleiner Adler!

Mannheim. (PM Adler) Mannheim. Die Geburtsstadt des Stammverein MERC und später der Adler. Unsere Heimat, unser Zuhause. Mannheim, der Ort, an dem wir Eishockey spielen können und dürfen, an dem wir verwurzelt sind, an dem wir uns sicher und wohl fühlen.

Und für jährlich rund 3.500 Neugeborene soll Mannheim ein genauso sicherer Hafen werden. Gut 2.700 von ihnen kommen dabei im Universitätsklinikum Mannheim zur Welt. Sie alle wollen wir ab sofort herzlich im Team willkommen heißen. Daher erhält jeder neue Mannheimer und jede neue Mannheimerin im UMM unseren Adler-Babybody.

„Sich in einer Gesellschaft willkommen und gewünscht zu fühlen, ist unglaublich wichtig. Zu wissen, dass man ab sofort Teil eines Ganzen ist und es Menschen gibt, die sich darüber freuen, dass es einen gibt, schafft Sicherheit. Nicht allein zu sein und sich sicher sein zu können, dass man Rückendeckung und nötige Unterstützung bekommt, ist ein entscheidender Umstand, um sich an einem Ort wohl und heimisch zu fühlen. Genau für diese Attribute steht eine Mannschaft ein. Daher wollen wir mit unserer Aktion alle Mannheimer Neugeborenen in der Universitätsmedizin Mannheim symbolisch in unserer Gemeinschaft herzlich begrüßen“, begründet Youri Ziffzer, Referent der Adler-Geschäftsführung, die gemeinsame Aktion mit der UMM.

Mithilfe des Hebammen-Teams um die leitende Hebamme der UMM-Frauenklinik Diana Haase erhalten alle neuen Mannheimer und Mannheimerinnen in den nächsten zwei Jahren neben dem Babybody auch eine Willkommenskarte mit Platz für Namen und Geburtszeitpunkt des neuen Teammitglieds. „Die Kooperation mit den Adler Mannheim ist ein Zeichen für den Zusammenhalt und das Miteinander in Mannheim. Sie repräsentiert die Willkommenskultur, die wir am Universitätsklinikum generell und in unserer Klinik leben und die wir auch unseren Patientinnen, werdenden Müttern und Kindern entgegenbringen“, freut sich auch Professor Doktor Benjamin Tuschy, stellvertretender Klinikdirektor und Leitender Oberarzt der Frauenklinik, über den kleinen Willkommensgruß.

„Für uns Hebammen ist es etwas ganz Besonderes, die ersten Stunden eines neuen Lebens zu begleiten. Dass die Familien nun zusätzlich mit einem liebevollen Geschenk überrascht werden, das symbolisch die Verbundenheit mit unserer Stadt und der Region zeigt, macht diesen Moment noch schöner“, ergänzt Diana Haase.

Die symbolische erste Babybodyübergabe an Familie Keller-Schneider mit Töchterchen Maila übernahm dabei Stürmer Tom Kühnhackl, der vor einem guten Jahr erstmals Vater geworden ist. „Die Freude über ein Kind ist mit nichts zu vergleichen. Im Moment der Geburt ist das Glück grenzenlos. Mit einem Schlag ändert sich aber auch das komplette Leben. Man macht ganz neue Erfahrungen, die man erst einmal verarbeiten muss. Es kommen viele neue Fragen und auch Unsicherheiten auf, die es zu bewältigen gilt. Da tut es gut zu wissen, dass man mit all dem nicht allein ist“, erinnert sich der 33-Jährige an die Anfangszeit zurück.