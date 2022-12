William Rapuzzi zum EHC Olten

Olten. (PM EHCO) Der EHC Olten hat bis Saisonende den US-Amerikaner William Rapuzzi als zusätzlichen Ausländer verpflichtet. William Rapuzzi stösst per sofort zum EHC...

Olten. (PM EHCO) Der EHC Olten hat bis Saisonende den US-Amerikaner William Rapuzzi als zusätzlichen Ausländer verpflichtet.

William Rapuzzi stösst per sofort zum EHC Olten und verstärkt die Solothurner bis zum Ende der Saison 2022/23. Der 32-jährige Stürmer wird am Mittwoch in Olten erwartet und steigt am Donnerstag ins Training mit dem EHCO ein.

Rapuzzi hat von 2014 bis 2017 drei Jahre für den EHC Visp gespielt und in 142 Swiss-League-Spielen 185 Skorerpunkte geholt. In den letzten Jahren war der Stürmer, der sowohl als Flügel wie auch als Center eingesetzt werden kann, in Norwegen, Finnland, Österreich und der Slowakei tätig.

Letzte Saison holte Rapuzzi mit Slovan Bratislava den Meistertitel in der Slowakei und war drittbester Skorer der gesamten Liga. Den Auftakt zur laufenden Saison verpasste Rapuzzi wegen einer Verletzung, inzwischen ist der Stürmer aber vollständig genesen und einsatzbereit.