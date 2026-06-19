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SC Langnau TigersTransfer-News

William Rahm verlängert bei den SCL Tigers bis 2029

19. Juni 20261 Mins read44
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Goalie-Coach William Rahm - © SCL Tigers
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Langnau. (PM SCL) Die SCL Tigers freuen sich, die Vertragsverlängerung mit Goalie Coach William Rahm bekanntzugeben.

Der bestehende Vertrag bis 2027 wurde um zwei weitere Jahre verlängert. Somit bleibt Rahm der Tigers-Organisation langfristig bis 2029 erhalten.

William Rahm stiess 2023 zu den SCL Tigers und hat die Goalie-Entwicklung innerhalb der Organisation seither massgeblich geprägt. Als Head of Goalie Coaching verantwortet er die Entwicklung der Torhüter des NL-Teams bis in den Nachwuchs der Tigers und sorgt für eine einheitliche Goalie-Strategie über sämtliche Leistungsstufen.

Pascal Müller, Leiter Sport der SCL Tigers & SCL Young Tigers, freut sich über die langfristige Zusammenarbeit: «Die Vertragsverlängerung mit William ist für die gesamte Tigers-Organisation von grosser Bedeutung. Wir schätzen seine Arbeit sowohl fachlich als auch menschlich ausserordentlich. In den vergangenen Jahren ist er zu einem wichtigen Bestandteil unserer Goalie-Entwicklung und unserer strategischen Ausrichtung geworden. Umso mehr freut es uns, den erfolgreichen Weg gemeinsam weiterführen zu können.»

Auch William Rahm blickt mit grosser Freude auf die Zukunft: «Ich bin sehr dankbar und stolz, ein Teil dieser Organisation zu sein. Meine Familie und ich fühlen uns in Langnau sehr wohl und bestens integriert. Ich freue mich darauf, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen und auch künftig mit den motivierten und engagierten Goalies bei den Tigers zusammenzuarbeiten.»

Mit der Vertragsverlängerung setzen die SCL Tigers ein weiteres Zeichen für Kontinuität, Qualität und die nachhaltige Förderung von den Goalies innerhalb der gesamten Organisation.

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