William Rahm verlängert bei den SCL Tigers bis 2029

Langnau. (PM SCL) Die SCL Tigers freuen sich, die Vertragsverlängerung mit Goalie Coach William Rahm bekanntzugeben.

Der bestehende Vertrag bis 2027 wurde um zwei weitere Jahre verlängert. Somit bleibt Rahm der Tigers-Organisation langfristig bis 2029 erhalten.

William Rahm stiess 2023 zu den SCL Tigers und hat die Goalie-Entwicklung innerhalb der Organisation seither massgeblich geprägt. Als Head of Goalie Coaching verantwortet er die Entwicklung der Torhüter des NL-Teams bis in den Nachwuchs der Tigers und sorgt für eine einheitliche Goalie-Strategie über sämtliche Leistungsstufen.

Pascal Müller, Leiter Sport der SCL Tigers & SCL Young Tigers, freut sich über die langfristige Zusammenarbeit: «Die Vertragsverlängerung mit William ist für die gesamte Tigers-Organisation von grosser Bedeutung. Wir schätzen seine Arbeit sowohl fachlich als auch menschlich ausserordentlich. In den vergangenen Jahren ist er zu einem wichtigen Bestandteil unserer Goalie-Entwicklung und unserer strategischen Ausrichtung geworden. Umso mehr freut es uns, den erfolgreichen Weg gemeinsam weiterführen zu können.»

Auch William Rahm blickt mit grosser Freude auf die Zukunft: «Ich bin sehr dankbar und stolz, ein Teil dieser Organisation zu sein. Meine Familie und ich fühlen uns in Langnau sehr wohl und bestens integriert. Ich freue mich darauf, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen und auch künftig mit den motivierten und engagierten Goalies bei den Tigers zusammenzuarbeiten.»

Mit der Vertragsverlängerung setzen die SCL Tigers ein weiteres Zeichen für Kontinuität, Qualität und die nachhaltige Förderung von den Goalies innerhalb der gesamten Organisation.

216 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro