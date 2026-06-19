William Dufour folgt Austin Malgera nach Nürnberg

Nürnberg. (PM Ice Tigers) William Dufour folgt seinem Sturmpartner bei den Fort Wayne Komets aus der vergangenen Saison nach Mittelfranken.

Genau wie Austin Magera hat der 24-jährige Kanadier bei den Nürnberg Ice Tigers einen Vertrag für die PENNY DEL-Saison 2026/27 unterschrieben.

William Dufour wechselte während der zurückliegenden Spielzeit nach einem kurzen KHL-Engagement zurück nach Nordamerika und kam über die Stationen Wilkes-Barre/Scranton Penguins (AHL) und Québec National (LNAH) nach Fort Wayne, wo er in 30 Hauptrundenspielen 17 Tore und 24 Assists sammelte. In den ECHL-Playoffs war er mit acht Toren und elf Vorlagen aus 17 Spielen zweitbester Scorer hinter Austin Magera. Zwölf seiner 25 Saisontore in der ECHL erzielte er in Überzahl. Zwischenzeitlich absolvierte der 1,90 Meter große und 96 Kilogramm schwere Rechtsschütze zudem vier Spiele für die Grand Rapids Griffins in der AHL.

In der Saison 2021/22 wurde Dufour mit der kanadischen U20-Nationalmannschaft Weltmeister und kam in der folgenden Spielzeit zu einem Einsatz für die New York Islanders in der NHL. Für die Bridgeport Islanders in der AHL erzielte er in der Saison 2022/23 starke 21 Tore und 27 Assists in 69 Spielen. Insgesamt kam Dufour 192 Mal in der AHL zum Einsatz und brachte es dabei auf 47 Treffer und 50 Vorlagen.

Ice Tigers-Sportdirektor Stefan Ustorf: „William Dufour ist trotz seines noch jungen Alters schon relativ erfahren. Er ist ein natürlicher Torjäger, der immer versucht, die Scheibe zum Tor zu bringen. Ich hoffe, dass er vor allem im Powerplay die Rolle übernimmt, die uns letzte Saison ein bisschen gefehlt hat.“

Seine Karriere in Zahlen

Source: William Dufour @ Elite Prospects

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