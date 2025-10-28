Wilde Keilerei nach Spielende: Vier Spiele Sperre für Münchens Brady Ferguson

Neuss. (DEL) Brady Ferguson von Red Bull München wurde vom Disziplinarausschuss der Deutschen Eishockey Liga (PENNY DEL) nach einem Foul im Anschluss der Partie gegen die Schwenninger Wild Wings am 26.10.2025 wegen eines Verstoßes gegen Regel 46 (Faustschläge) für vier Spiele gesperrt.

Ferguson verließ nach Spielende die Spielerbank und attackierte einen Gegenspieler (Regel 70.3 und 70.6).

Die Disziplinarordnung sieht hierfür ein Strafrahmen von 4 bis 16 Spielen vor.

Der Spieler, der bereits auf dem Eis eine Große Strafe sowie eine Spieldauerdisziplinarstrafe erhalten hatte, wurde zudem zu einer Geldstrafe verurteilt.

