Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home ! + Wilde Keilerei nach Spielende: Vier Spiele Sperre für Münchens Brady Ferguson
! +EHC Red Bull München

Wilde Keilerei nach Spielende: Vier Spiele Sperre für Münchens Brady Ferguson

Münchens Stürmer ist erst am 16. November 2025 wieder spielberechtigt

28. Oktober 20251 Mins read338
Share
(L-R) Brady Ferguson, Dillon Heatherington von Red Bull München und Eric Martinsson von den Schwenninger Wild Wings - © Bruno Dietrich / City-Press
Share

Neuss. (DEL) Brady Ferguson von Red Bull München wurde vom Disziplinarausschuss der Deutschen Eishockey Liga (PENNY DEL) nach einem Foul im Anschluss der Partie gegen die Schwenninger Wild Wings am 26.10.2025 wegen eines Verstoßes gegen Regel 46 (Faustschläge) für vier Spiele gesperrt.

Ferguson verließ nach Spielende die Spielerbank und attackierte einen Gegenspieler (Regel 70.3 und 70.6).

Die Disziplinarordnung sieht hierfür ein Strafrahmen von 4 bis 16 Spielen vor.

Der Spieler, der bereits auf dem Eis eine Große Strafe sowie eine Spieldauerdisziplinarstrafe erhalten hatte, wurde zudem zu einer Geldstrafe verurteilt.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

726
Wer gewinnt den Deutschland Cup bei den Männern?

Share
Previous post Neue Impulse für den Nachwuchs: Jakub Revaj verstärkt den EHC Waldkraiburg

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
! +Nürnberg Ice TigersTransfers

Nürnberg: Der Rekordspieler verlängert bis 2029!

Nürnberg. (PM Ice Tigers) Die Nürnberg Ice Tigers haben den Vertrag mit...

By28. Oktober 2025
! +EHC Red Bull München

Verletzung des Gegners in Kauf genommen: Zwei Spiele Sperre für Münchens Wiederholungstäter Christopher DeSousa

Neuss. (DEL) Christopher DeSousa von Red Bull München wurde vom Disziplinarausschuss der...

By27. Oktober 2025
! +Iserlohn RoostersKölner Haie

Iserlohns Sportchef fordert von seinem Team vor dem Derby gegen Köln „Mehr Biss in den Zweikämpfen und mehr Mut dorthin zu gehen, wo es weh tut“

Iserlohn. (MK) Der erste Terminblock der DEL-Hauptrunde biegt auf die Zielgerade ein....

By27. Oktober 2025
! +

Mannheim nimmt in Ingolstadt zu früh den „Fuß vom Gas“ – Kölns neuer Goalie direkt mit einem Shutout

Bonn. (PM MagentaSport) Es bleibt turbulent in der PENNY DEL – und...

By26. Oktober 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten