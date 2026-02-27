Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Schwenninger Wild WingsTransfer-News

Wild Wings vergeben letzte Importlizenz an einen Goalie

27. Februar 20261 Mins read69
Christopher Gibson - © HCB Media
Schwenningen. (PM Wild Wings) Die Neckarstädter sichern sich für den Rest der Saison 2025|26 auf der Torhüterposition ab und vergeben ihre elfte Importstelle an den finnischen Goalie Christopher Gibson.

Zuletzt stand der Linksfänger bei den Foxes aus der südtirolerischen Provinzhauptstadt Bozen unter Vertrag und kam dort in dieser Spielzeit auf vier Einsätze. Weite Teile seiner Karriere verbrachte Gibson in Nordamerika, wo er für die New York Islanders und Tampa Bay Lightning auf 16 Spiele in der NHL sowie auf insgesamt 254 Partien in der AHL zurückblicken kann. Doch auch in Deutschland ist der Goalie kein Unbekannter – letztes Jahr sicherten sich die Kassel Huskies für ihren Playoff-Run die Dienste das mittlerweile 33-jährigen Schlussmanns.

Für die Schwenninger Verantwortlichen der richtige Schritt im Hinblick auf die aktuelle Kadersituation.

„Wir sind gesund aus der Olympiapause gekommen und haben großes Vertrauen in die Spieler, die uns in diese gute Ausgangsposition gebracht haben. Gerade die Leistungen in den letzten Spielen haben dies nochmals unterstrichen. Eine Absicherung der Torhüterposition war bis zuletzt Teil unserer Planungen, deshalb haben wir diese Option nun auch gezogen“, sagt Wild Wings Geschäftsführer Stefan Wagner.

Christopher Gibson hat sich für die Rückennummer 33 und wird voraussichtlich morgen Nachmittag in Schwenningen eintreffen.

