Wild Wings und WÃ¶lfe verlÃ¤ngern ihre Kooperation

Schwenningen. (PM Wild Wings) Die Wild Wings setzen ihre Zusammenarbeit mit den Wölfen aus Freiburg zunächst um ein weiteres Jahr fort.

In den vergangenen beiden Spielzeiten entwickelten beiden Organisationen nicht nur ein gute und konstruktive Vertrauensbasis, sondern profitierten auch sportlich von der Kooperation. Mit Luis Benzing, David Cerny, Philip Feist, Oleg Tschwanow sowie Kai Zernikel konnten durch die Partnerschaft bereits fünf Talente in beiden Teams Spielpraxis sammeln.

„Ich freue mich, dass wir mit Freiburg weiter zusammenarbeiten. Eine gute Kooperation zeichnet sich auch durch Kontinuität aus und diese streben wir mit den Wölfen auch zukünftig an“, sagt Wild Wings Sportdirektor Christof Kreutzer zur Ausrichtung mit dem EHC.

Die Förderlizenzspieler kamen bei den Wölfen in der abgelaufenen Saison auf insgesamt 92 Einsätze und 22 Scorerpunkte. Entsprechend positiv fällt die Einschätzung von Peter Salmik, sportlicher Leiter des EHC Freiburg aus: „Die letzten Jahre sind ein Beweis dafür, wie gut so eine Kooperation funktionieren kann. Unsere Bemühungen haben Früchte getragen und die Spieler haben sich sichtlich verbessert, wovon letztendlich beide Seiten am Ende profitieren. Wir sind froh, diese Zusammenarbeit in dieser Weise weiterzuführen. Ein besonderer Dank geht dabei an Christof Kreutzer für die klare und zuverlässige Planung in allen Belangen.“

Erstmals vereinbarten beide Seiten auch ein Testspiel im Rahmen der Saisonvorbereitung. Am Dienstag, den 16. August gastieren die Wild Wings im Breisgau. „Wir sind uns natürlich über die große Rivalität beider Fanlager bewusst, dennoch wollten wir dieses Freundschaftsspiel gemeinsam umsetzen. Ich hoffe auf faire, aber auch richtig gute Derbystimmung“, blickt Kreutzer auf das Vorbereitungsduell der Kooperationspartner voraus.

Kräftemessen zwischen Wölfen und Wild Wings in der Echte Helden Arena am 16. August

Freiburg. (PM EHCF) Bereits in den vergangenen Spielzeiten 2020/21 und 2021/22 kooperierten die beiden Eishockey-Südvereine erfolgreich miteinander.

Diese Partnerschaft wird nun auch in der kommenden Spielzeit weiter bestehen. Für beide Organisationen steht dabei weiterhin die Förderung und Weiterentwicklung junger deutscher Talente im Fokus. Insgesamt absolvierten die Förderlizenzspieler aus Schwenningen in der abgelaufenen Spielzeit 92 Partien im Trikot der Wölfe und erzielten dabei 22 Scorerpunkte. Ungeachtet der traditionellen Rivalität der beiden Vereine wird so ein Umfeld geschaffen, von dem beide Seiten und somit der Eishockeysport in der gesamten Region bestmöglich profitieren.

