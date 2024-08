Wild Wings und Grizzlys warten: Caps setzen Pre-Season in Klagenfurt gegen DEL-Teams fort

Wien. (PM Capitals) Für die spusu Vienna Capitals geht die Vorbereitung auf die neue Saison der win2day ICE Hockey League in Klagenfurt weiter. Am...

Wien. (PM Capitals) Für die spusu Vienna Capitals geht die Vorbereitung auf die neue Saison der win2day ICE Hockey League in Klagenfurt weiter.

Am Samstag trifft der zweifache Meister in der Heidi Horten-Arena auf die Schwenninger Wild Wings, tags darauf steht ein Aufeinandertreffen mit den Grizzlys Wolfsburg auf dem Programm. Die Duelle gegen die beiden DEL-Teams starten jeweils um 15:00 Uhr. Beide Spiele werden im kostenpflichtigen Livestream übertragen. Mehr Informationen gibt es HIER.

Die spusu Vienna Capitals absolvierten am vergangenen Freitag beim HC Nové Zámky ihr erstes von insgesamt sechs Pre-Season-Spielen. Trotz einer zwischenzeitlichen 2:0-Führung mussten sich die Wiener in einem von Strafen geprägten Spiel nach Overtime mit 2:3 geschlagen geben. In Klagenfurt muss Caps-Head-Coach Gerry Fleming auf Dominique Heinrich und Willie Raskob verzichten. Während Heinrich beim ÖEHV-Nationalteam weilt, befindet sich der US-Amerikaner Raskob weiter im Aufbautraining. Rückkehrer Jérémy Grégoire wird nach überstandenen Unterkörperproblemen sein Pre-Season-Debüt feiern. Gastspieler Matthias Mader wird ebenfalls in den Bus Richtung Klagenfurt einsteigen.

Die Schwenninger Wild Wings beschließen mit dem Duell gegen die Capitals am Samstag ihr Trainingslager in der Kärntner Landeshauptstadt. Der Viertelfinal-Teilnehmer der vergangenen DEL-Saison absolvierte in Klagenfurt bereits zwei Testspiele. Am Mittwoch siegten die Neckarstädter mit 3:2 gegen den EC-KAC. Tags darauf mussten sich die Wild Wings Ligakonkurrent Wolfsburg mit 1:2 beugen. Im Kader der Wilds Wings befindet sich mit dem Deutsch-Italiener Alex Trivellato auch ein Spieler mit ICE-Vergangenheit. Der Verteidiger absolvierte für den HCB Südtirol Alperia 51 Ligaspiele. Trainiert werden die Schwenninger von Steve Walker, der in der Saison 2017/18 den EC-KAC betreute.

Für die Grizzlys stellte das Duell gegen den Liga-Konkurrenten aus Schwenningen das erste Vorbereitungsspiel dar. Am Samstag trifft das Team aus der Autostadt um 18:30 Uhr auf den gastgebenden EC-KAC, ehe das Duell gegen die Capitals am Sonntag die Testspielwoche in Klagenfurt beschließt. Schon in der Vorsaison duellierten sich die Wiener und die Wolfsburger in der Landeshauptstadt Kärntens, die Deutschen behielten damals mit einem 4:0-Sieg das bessere Ende für sich. Mit Darren Archibald befindet sich auch ein ehemaliger Capitals-Angreifer im Aufgebot der Grizzlys. Nach 25 Einsätzen in der Saison 2020/21 für die Wiener wechselte der Kanadier in die Autostadt. Grizzlys-Head-Coach Mike Stewart kann hingegen deutlich mehr Erfahrung in Österreich aufweisen. Der Austro-Kanadier ging von 2001 bis 2010 für den VSV aufs Eis und repräsentierte das ÖEHV-Team. In den Spielzeiten 2010/11 und 2011/12 fungierte der heute 52-Jährige als Head-Coach der Draustädter.

„Die beiden Spiele in Klagenfurt werden anspruchsvolle Herausforderungen gegen zwei gute Teams sein. Wir werden sehen, wo wir stehen. Bei zwei Spielen nacheinander steigt logischerweise die Verletzungsanfälligkeit, das behalten wir im Kopf und werden dafür sorgen, dass alle Spieler genügend Eiszeit bekommen. Ich möchte, dass unser Umschaltspiel in der neutralen Zone zusammenhängender agiert. Wir wollen außerdem mehr Offensive generieren, in Nové Zámky hatten wir im Powerplay einige gute Möglichkeiten. Wenn man bedenkt, dass es unser erstes Spiel war, haben die Special Teams gut funktioniert. Es gibt offensichtlich noch Raum für Verbesserung, aber auf den vielen Sachen, die wir schon richtig gemacht haben, können wir aufbauen“, so Gerry Fleming, Head-Coach der spusu Vienna Capitals.