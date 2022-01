Wild Wings setzen weiter auf GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Christof Kreutzer

Schwenningen. (PM Wild Wings) „Die Vertragsverlängerung ist ein wichtiges Signal dafür, dass wir den eingeschlagenen Weg mit Christof Kreutzer fortsetzen möchten”, sagt Wild Wings...

Schwenningen. (PM Wild Wings) „Die Vertragsverlängerung ist ein wichtiges Signal dafür, dass wir den eingeschlagenen Weg mit Christof Kreutzer fortsetzen möchten”, sagt Wild Wings Geschäftsführer Christoph Sandner zur weiteren Zusammenarbeit mit dem gebürtigen Rheinländer.

In seiner fast zweijährigen Amtszeit brachte Christof Kreutzer die Wild Wings in der vergangenen Saison so nahe an das Playoff-Viertelfinale, wie seit einem Vierteljahrhundert nicht mehr. Lediglich 0,01 Punkte fehlten zu diesem sportlichen Meilenstein.

„Die bisherige Tätigkeit von Christof war von der Corona-Pandemie geprägt. Nach einer sportlich erfolgreichen Penny DEL Saison 2021|22, bei der wir nur ganz knapp die Playoffs verpasst haben, hat sich Christof, trotz der erheblichen Startschwierigkeiten zu Anfang dieser Saison, der Verantwortung gestellt und seitdem in der Doppelfunktion als Headcoach die Mannschaft in die richtige Richtung entwickelt, was uns nun ermöglicht unsere sportlichen Ziele noch zu erreichen. Die schwierigen vergangenen Monate haben uns gezeigt, dass sich Kontinuität und das Festhalten an einer gemeinsamen Perspektive bezahlt machen. Nun steht die weitere Entwicklung der Mannschaft an erster Stelle. Christof hat uns mit seiner Einstellung und seinem Konzept für die nächsten Wochen und die Zukunft der WILD WINGS überzeugt”, so Sandner.

Diese Zukunft sieht Christof Kreutzer wieder ausschließlich auf der Position des Sportdirektors: „Ich freue mich auf die Fortsetzung unserer gemeinsamen Arbeit und bedanke mich bei Christoph Sandner und den Gesellschaftern für das in mich gesetzte Vertrauen.“

In den kommenden Wochen werden die Wild Wings einen neuen Cheftrainer für die Saison 2022|23 präsentieren, wobei man sich diesbezüglich bereits in aussichtsreichen Gesprächen befindet.