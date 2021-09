Wild Wings setzen auf den eigenen Nachwuchs – EigengewÃ¤chs unterschreibt ein langfristig angelegtes Arbeitspapier

Schwenningen. (PM Wild Wngs) Die Wild WIngs binden mit dem 17 Jahre jungen Linksschützen ein weiteres Talent aus dem eigenen Nachwuchs. Bereits in der...

Schwenningen. (PM Wild Wngs) Die Wild WIngs binden mit dem 17 Jahre jungen Linksschützen ein weiteres Talent aus dem eigenen Nachwuchs.

Bereits in der vergangenen Saison durfte Kai Zernikel regelmäßig bei den Profis trainieren und konnte dabei auch vier Einsätze in der PENNY DEL verbuchen. In der laufenden Saisonvorbereitung erhielt er, insbesondere beim Bodensee Cup in Kreuzlingen, viel Eiszeit und belohnte sich direkt mit seinem ersten Tor bei den Profis.

„Jeder der hier im Schwenninger Nachwuchs anfängt, hat den Traum irgendwann auch bei den Profis zu spielen. Ich habe mir meinen Traum jetzt erfüllt und nun geht es natürlich darum, diese Chance wahrzunehmen und alles reinzulegen damit ich diesen Traum auch möglichst lange und erfolgreich leben kann“, beschreibt der 196 Zentimeter große Youngster.

Durch seine ansprechenden Trainingsleistungen in der letzten Spielzeit hat sich Zernikel diesen nächsten Schritt auch in den Augen von Sportdirektor Christof Kreutzer verdient. „Es ist sehr gut, dass wir mit Kai Zernikel einen Spieler aus unserem eigenen Nachwuchs längerfristig bei uns unter Vertrag genommen haben, um ihn weiter ausbilden, weiter fördern und ihm die Chance geben können weitere Erfahrungen im Profibereich zu sammeln. Er hat das letztes Jahr und auch in der jetzigen Vorbereitung gut gemacht und wir hoffen, dass er sich auch über Einsätze bei unserem Kooperationspartner in Freiburg an das Niveau der PENNY DEL heranarbeitet.“

„Kai ist ein junger Verteidiger aus dem eigenen Nachwuchs, der unter anderem mit seiner großen Reichweite viel Potenzial mitbringt. Ich freue mich darauf weiter mit ihm zu arbeiten“, sagt Headcoach Niklas Sundblad.