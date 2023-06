Wild Wings Schwenningen vervollständigen ihre Defensive

Schwenningen. (PM Wild Wings) Die zunächst letzte freie Planstelle in der Verteidigung haben die Wild Wings an Benjamin Marshall vergeben. Der 2007er Draftpick der...

Schwenningen. (PM Wild Wings) Die zunächst letzte freie Planstelle in der Verteidigung haben die Wild Wings an Benjamin Marshall vergeben.

Der 2007er Draftpick der Detroit Red Wings wechselt vom Vizemeister aus Ingolstadt nach Schwenningen. Für die Schanzer lief Linksschütze Marshall insgesamt 120-mal in der PENNY DEL auf und erzielte dabei 62 Scorerpunkte. Zuvor spielte der 30-Jährige auch in der Organisation der Boston Bruins sowie für KHL-Club Dinamo Riga.

„Entscheidend für meinen Wechsel nach Schwenningen waren eigentlich gleich mehrere Faktoren. Zunächst einmal wollten meine Frau und ich unbedingt in Deutschland bleiben, weil uns die Kultur und das Eishockey dort so sehr gefallen. Hinzu kam ein langes Gespräch mit Coach Steve Walker, das mir viel positiven und inspirierenden Input gegeben hat. Und letztlich weiß ich, was für ein großartiger Standort Schwenningen für Eishockey ist und welche Wertschätzung man dort für das Spiel hat“, sagt der Mann aus dem US-Bundesstaat Minnesota mit Blick auf sein neues Karrierekapitel.

Durch die Verpflichtung des mobilen Defensivallrounders sieht Wild Wings Geschäftsführer Stefan Wagner die gesamte Hintermannschaft auch in der Breite gut aufgestellt: „Ben verkörpert einen Spielertyp, der uns in der Verteidigung gefehlt hat. Ich sehe unsere Defensive nun qualitativ und in der Tiefe gut besetzt.“

