Wild Wings kÃ¶nnen mit deutschem StÃ¼rmer weiter planen

Schwenningen. (PM Wild Wings) Die Wild Wings basteln weiter intensiv am Kader für die neue Saison und können mit Sebastian Uvira die nächste Vertragsverlängerung vermelden.

„Sebastian Uvira ist ein Spieler, der uns in den vergangenen Jahren in allen Spielsituationen wichtige Minuten gegeben hat. Seine Flexibilität im Line Up eingesetzt zu werden sowie seine Power helfen jeder Mannschaft, weshalb wir froh darüber sind, dass er auch zukünftig in unserem Trikot auflaufen wird“, beschreibt Stefan Wagner.

In der Tat füllte der Flügelstürmer auch in der vergangenen Spielzeit viele Rollen aus und bekam von Headcoach Steve Walker durchschnittlich 14:45 Minuten Eiszeit. Seine 28 Scorerpunkte in der Hauptrunde stellen den zweitbesten Wert seiner Karriere dar.

Mit Schwenningen geht es für den Powerforward nun in seine insgesamt 13. DEL-Saison, auch weil er sich am Neckarursprung nach drei Jahren durchaus heimatlich verbunden fühlt. „Es macht mir unheimlich viel Spaß für diesen Club und für die Fans hier zu spielen. Insbesondere, weil wir eine sportliche Perspektive haben, von der ich extrem überzeugt bin. Ich freue mich, dass ich weiterhin ein Teil davon bin, und werde alles geben, um zukünftig noch erfolgreicher mit den Wild Wings sein.“

Durch die Vertragsunterzeichnung von Sebastian Uvira haben die Neckarstädter für die kommende Saison zum jetzigen Zeitpunkt zwei Goalies, drei Verteidiger und sechs Stürmer unter Vertrag..

