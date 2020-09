Wild Wings holen Abwehrriesen aus Bremerhaven

Schwenningen. (PM Wild Wings) Der 1.93 Meter große Will Weber verstärkt die Defensive der Wild Wings. Nach zwei Jahren bei den Fischtown Pinguins geht...

Schwenningen. (PM Wild Wings) Der 1.93 Meter große Will Weber verstärkt die Defensive der Wild Wings.

Nach zwei Jahren bei den Fischtown Pinguins geht er mit den Schwenningern in seine dritte DEL Saison. In seinen ersten beiden Spielzeiten überzeugte der im NHL Entry Draft 2007 an Nummer 53 gewählte Linksschütze mit seinen Defensivqualitäten. Nach 73 Spielen in Deutschlands Eliteliga steht er bei 19 Pluspunkten in der +/- Statistik. Die Saison 19|20 beendete Weber mit einer durchschnittlichen Eiszeit von 17:00 Minuten.

Sportdirektor Christof Kreutzer sagt folgendes über den 31 Jahre alten Neuzugang der WILD WINGS: „Will Weber ist ein Spieler, der uns noch gefehlt hat. Er wird durch seine konsequente Spielweise im Defensivbereich unsere Abwehr stabilisieren.“

„Ich habe eine gute Zeit in Bremerhaven gehabt, aber ich war auch bereit für eine neue Herausforderung. Die Gespräche mit den Verantwortlichen in Schwenningen waren sehr gut, deshalb musste ich nicht lange überlegen. Ich habe immer wieder gespürt, wie ehrgeizig die handelnden Personen sind und wie hart sie für den Erfolg arbeiten. Dazu möchte ich meinen Teil beitragen.“, so Will Weber, der sein Spiel als körperlich intensiv beschreibt. Angetan war Weber auch von den vielen positiven Meinungen, die über den Eishockeystandort Schwenningen an ihn herangetragen wurden.

„Mit seiner körperlichen Präsenz gibt uns Will sicher wichtige und gute Minuten, insbesondere auch auf der kleinen Eisfläche. Er ist physisch stark und kann das Spiel trotzdem qualitativ eröffnen.“, beschreibt Headcoach Niklas Sundblad.