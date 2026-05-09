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Wild Wings entsprechen dem Wunsch von Tim Kehler nach einer beruflichen Veränderung zu den Bietigheim Steelers

9. Mai 20261 Mins read135
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Co-Trainer Tim Kehler von den Schwenninger Wild Wings - © Marco Leipold / City-Press
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Schwenningen. (PM Wild Wings / Steelers) Die Wild Wings entsprechen dem Wunsch ihres bisherigen Assistenztrainers Tim Kehler nach einer beruflichen Veränderung.

Der 54-Jährige wird künftig als Cheftrainer in Bietigheim arbeiten.

Tim Kehler war in den vergangenen drei Spielzeiten Teil des Trainerteams der WILD WINGS. Nun erhält er die Möglichkeit, in Bietigheim wieder hauptverantwortlich als Headcoach tätig zu sein.

„Wir haben über drei Jahre zusammengearbeitet und in letzter Zeit natürlich auch immer wieder über Tims Zukunft gesprochen. Als sich ihm nun die Option bot, woanders als Cheftrainer zu arbeiten, wollten wir ihm diese Möglichkeit nicht verwehren und wünschen ihm für seine neue Aufgabe alles Gute“, sagt Wild Wings Geschäftsführer Stefan Wagner.

Bietigheims Geschäftsführer Gregor Rustige zur Verpflichtung von Tim Kehler: „Im Vorfeld der Trainersuche haben wir gemeinsam ein klares Anforderungsprofil definiert: Wo stehen wir als Club aktuell, welche Gegebenheiten bringen die Steelers mit und wohin wollen wir uns in den kommenden Jahren entwickeln. Uns war dabei besonders wichtig, einen Trainer zu finden, der nicht nur sportlich überzeugt, sondern auch menschlich zu unserem Umfeld, unserer Region und zur Identität unseres Clubs passt. Auf dieser Grundlage haben wir die Kandidatenliste erstellt und gemeinsam mit dem Aufsichtsrat die Kandidaten ausgewählt, mit denen wir den Austausch vertieft haben. Die Gespräche mit Tim waren dabei von Anfang an sehr offen, respektvoll und vertrauensvoll. Bereits früh hatte ich das Gefühl, dass er hervorragend zu den Bietigheim Steelers passt – sowohl menschlich als auch sportlich. Umso mehr freuen wir uns, dass wir ihn als neuen Cheftrainer für unseren gemeinsamen Weg gewinnen konnten.“

Tim Kehler: „Ich freue mich sehr, der neue Headcoach der Bietigheim Steelers zu sein. Der Standort blickt auf eine Geschichte voller Erfolge zurück und ich bin begeistert davon, ein Teil einer so traditionsreichen Organisation zu werden. Ich möchte mich bei Gregor Rustige für die Möglichkeit bedanken. Ich kann es kaum erwarten nach Bietigheim zu kommen und mit der Arbeit zu beginnen.“

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