Wild Lions verpflichten Denis Gulda

Amberg. (PM ERSC) Der ERSC Amberg kann einen weiteren Neuzugang für den Angriff bekanntgeben.

Mit dem 32-jährigen Denis Gulda bekommen die Wild Lions einen routinierten Stürmer mit Oberligaerfahrung, der in der Vorsaison noch bei Gegnern der Amberger in der Eishockey-Bayernliga unter Vertrag war.

Der gebürtige Landshuter absolvierte dabei für Schongau und Dingolfing zusammen 39 Pflichtspiele und kam auf 34 Scorerpunkte. In diversen deutschen Oberligen war Gulda unter anderem für Duisburg, Schönheide, Deggendorf, den Saale Bulls und Höchstadt aktiv und erreichte in 393 Partien 155 Scorerpunkte. Der Linksschütze gilt als zuverlässiger Teamplayer, was auch Christian Zessack zusätzlich an ihm schätzt: „Ich kenne Denis noch aus Deggendorf sehr gut. Er ist läuferisch und spielerisch sehr stark und passt vor allem zu 100 Prozent in unser Spielsystem“, meint der Lions-Coach.

Gulda freut sich schon sehr auf sein Engagement beim ERSC: „Ich habe mich für Amberg entschieden, weil mich die neuen sportlichen Ziele und die fairen Gespräche mit den Verantwortlichen überzeugt haben. Außerdem kenne ich Christian Zessack schon lange und schätze ihn sehr. Gleichzeitig ist mir die Nähe zu meiner Familie wichtig, sodass ich Sport und Privatleben optimal verbinden kann“, so der Angreifer, der in der kommenden Spielzeit mit der Rückennummer 10 auflaufen wird.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Denis Gulda @ Elite Prospects

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