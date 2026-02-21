Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
EA Schongau MammutsERSC Amberg

Wild Lions sichern den vorzeitigen Klassenerhalt

21. Februar 20262 Mins read19
Amberg. (PM ERSC) Der ERSC Amberg hat am Freitagabend in Schongau den Klassenerhalt in der Eishockey-Bayernliga vorzeitig festgemacht.

Bei der 2:3-Niederlage nach Verlängerung gegen die Mammuts reichte der eine gewonnene Punkt um sicher in den ersten zwei Rängen der Abstiegsrunde abzuschließen und so den Play-Downs zu entgehen.

Weil gleichzeitig die Geretsrieder River Rats in Waldkraiburg verloren und zum Abschluss gegen Schongau spielen müssen hat Amberg mindestens den zweiten Rang sicher. Der Jubel bei Mannschaft und mitgereisten Fans war entsprechend groß zumal so ein Endspurt den Lions vor knapp sechs Wochen nur wenige zugetraut hätten. In einer weitgehend ausgeglichenen und sehr intensiven Partie in Schongau ging der ERSC Mitte des ersten Drittels durch Topscorer Brandon Walkom in Führung und lag auch zur ersten Pause mit 1:0 vorn.

Nur zwölf Sekunden nach Wiederbeginn allerdings schockte der Lette Raivo Freidenfels in Unterzahl die Amberger mit dem 1:1-Ausgleich, aber die Gastgeber konnten sich nicht lange darüber freuen, weil David Michel kaum 40 Sekunden später zum 2:1 für den ERSC traf. Chancen zur Resultatsverbesserung hatten im Anschluss beide Teams. Nach Strafen gegen Felix Feder und Benjamin Frank geriet Amberg in Unterzahl und konnte diese zunächst sogar unbeschadet überstehen, aber nur vier Sekunden nachdem die Wild Lions wieder komplett waren markierte David Moor für die Gastgeber doch noch den 2:2-Ausgleich.

Mit diesem Resultat ging es ins letzte Drittel, das trotz vorhandener Gelegenheiten hüben wie drüben torlos blieb. In der Verlängerung war es dann 43 Sekunden vor Ablauf der Spielzeit Anton Zimmer, der Schongau mit dem 3:2 den Zusatzpunkt sicherte und den Mammuts die Möglichkeit offenhielt um eventuell Geretsried noch im direkten Vergleich abzufangen. Am Ende zeigten sich beide Seiten zufrieden. Mammuts-Coach Ty Morris freute sich nach „einem verrückten Spiel“ über die zwei Punkte: „Wir haben 60 Minuten Gas gegeben und gekämpft. Jetzt sind wir froh, dass wir gegen Geretsried noch zu einem Endspiel kommen“. Christian Zessack war die Freude über den vorzeitigen Klassenerhalt anzumerken: „Als ich am 18.Dezember nach Amberg kam, fand ich eine planlose, stark verunsicherte Mannschaft, geschuldet besonders den vielen Verletzungen. Aber wir hatten von Anfang an Spaß zusammen und haben gezielt auf die sechs Partien in der Abstiegsrunde hingearbeitet. Und jetzt sind wir einfach nur happy“.

EA Schongau – ERSC Amberg 3:2 OT. (0:1,2:1,0:0,1:0)
0:1 (10.) Walkom (Baranovskis, Schmitt), 1:1 (21.) Freidenfels (Krabbat/4-5), 1:2 (21.) Michel (5-4), 2:2 (35.) Moor (Spindler, Merkle), 3:2 (65.) Zimmer.
Strafen: Schongau 8, Amberg 10 Minuten. Zuschauer: 253.

