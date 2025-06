Wild Lions komplettieren TorhÃ¼ter-Trio

Amberg. (PM ERSC) Der ERSC Amberg hat die Torhüterpositionen für die kommende Saison in der Eishockey-Bayernliga komplettiert.

Neben Lucas DiBerardo, der schon vor einiger Zeit seinen Vertrag mit den Wild Lions verlängert hat, wird auch Eigengewächs Florian Hüttner in seine mittlerweile neunte Spielzeit bei den Löwen gehen: „Ich spiele noch ein Jahr in Amberg weiter, weil ich mich im Verein wohlfühle und Teil des Teams bleiben will“, so der ERSC-Dauerbrenner. Neu ist dagegen der 20-jährige David Kubik, der aus Regensburg nach Amberg kommt. Der 1,89 m große Linksfänger ist gebürtiger Tscheche und in Besitz eines deutschen Passes. Geboren in Sokolov begann er seine Karriere auch beim dortigen Verein Banik und genoss weitere Ausbildung in Kladno, Brod und Olomouc. 2022 wechselte er nach Deutschland zu den Regensburger Jung-Eisbären in die DNL, absolvierte dort 54 Begegnungen und landete auch im DEL2-Kader der Oberpfälzer. Im letzten Jahr war er zwischenzeitlich beim Oberligisten Rostock, im Team mit dem Ex-Löwen Timon Bätge, spielte dann per Förderlizenz für FASS Berlin.

Ambergs Sportlicher Leiter hält viel von dem hochgewachsenen Youngster: „Es freut mich, dass wir mit David einen sehr talentierten Torhüter gewinnen konnten. Er ist es gewohnt, hart zu trainieren und an sich zu arbeiten und möchte sich in Amberg beweisen“, so Chris Spanger. Auch der Goalie selbst hatte nicht lange überlegen müssen: „Ich habe mich für Amberg entschieden, weil ich viel positives über den Verein gehört habe, weil man dort unterstützt wird, auch durch die Fans. Mir gefiel der Umgang und die Fairness der Verantwortlichen bei den Gesprächen und ich bin überzeugt, dass es der richtige Schritt für meine Zukunft ist“, freut sich David Kubik schon auf die kommende Spielzeit im Löwentrikot. Kubik wird die Rückennummer 72 erhalten, Florian Hüttner seine angestammte Nummer 29.

