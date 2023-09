Wild Lions gegen Topteam der Regionalliga Ost

Artikel anhören Amberg. (PM ERSC) Der ERSC Amberg steht in der Saisonvorbereitung erst in seiner dritten Trainingswoche. Jetzt wartet am Wochenende für die Wild...

Amberg. (PM ERSC) Der ERSC Amberg steht in der Saisonvorbereitung erst in seiner dritten Trainingswoche.

Jetzt wartet am Wochenende für die Wild Lions ein Doppeltest, Gegner sind dabei jeweils die Schönheider Wölfe. Am Freitag, 20 Uhr, stehen sich die beiden Teams im Amberger Stadion am Schanzl gegenüber, am Sonntag, 16 Uhr, findet das Re-Match im Erzgebirge statt.

Die Wölfe sind schon so etwas wie der Abonnementsmeister der Regionalliga Ost. Seit fünf Jahren in Serie waren sie Hauptrunden-Erste, zumeist dann auch Meister der Regionalliga. In der letzten Saison mussten sie aber im Finale den Chemnitz Crashers den Titel überlassen. Wie der ERSC Amberg hat auch die Truppe von Coach Sven Schröder erst ein Testspiel absolviert, das im Rahmen eines dreitägigen Trainingslagers beim tschechischen Viertligisten Rebel Hejdek mit 8:6 gewonnen wurde. Im Vorjahr war der Tscheche Tomas Rubes interner Topscorer bei den Wölfen mit 84 Punkten aus 27 Begegnungen. Auch der junge Allrounder Yannek Seidel – aus dem Crimmitschauer Nachwuchs – ist ein zuverlässiger Torschütze und Vorbereiter. Die zweite Kontingentstelle nimmt Kamil Hajsman ein, der neu aus Adendorf nach Schönheide wechselte.

Beim ERSC war das erste Vorbereitungsspiel in Passau durchaus positiv betrachtet worden, auch wenn es eine relativ deutliche Niederlage beim Oberligisten gegeben hat: „Ergebnisse in der Vorbereitung haben nur einen zweitrangigen Stellenwert. Wichtiger ist da die Leistung und wie sich die Mannschaft präsentiert – und das war auf jeden Fall in Ordnung angesichts der kurzen Vorbereitung“, lautete das Resümee von Chris Spanger. Aber nicht nur der sportliche Leiter hatte lobende Worte parat, auch der „Chef“ selbst war zufrieden: „Wir hatten ein gutes Tempo, konnten sehr gut Dagegenhalten und wir haben mit vier Reihen bis zum Ende durchgespielt“, so Headcoach Dirk Salinger. Das sollen auch die Vorgaben für das kommende Wochenende sein und selbstverständlich hätte auch niemand etwas gegen erfolgreiche Resultate aus diesem Doppelpack.

