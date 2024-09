Wiener Führungsebene gibt Marschrichtung für die Zukunft vor

Wien. (PM Capitals) Das Ritz-Carlton Vienna bot den passenden Rahmen für die erste Pressekonferenz des neuen Vorstands der spusu Vienna Capitals rund um Präsident...

Flankiert von den Geschäftsführern Lukas Garhofer und Patrick Wondra, Vizepräsident Philipp Felsinger und Michael Strebl, Vorsitzender der Geschäftsführung bei Wien Energie, präsentierte der dritte Präsident der Vereinsgeschichte zu großem medialen Interesse erste Errungenschaften seiner noch jungen Amtszeit.

Die Capitals-Organisation arbeitet derzeit an mehreren Projekten, die den Verein nachhaltig prägen werden. Einerseits erfolgt in Partnerschaft mit der Pho3nix Foundation des polnischen Unternehmers Sebastian Kulczyk die Gründung der Pho3nix Vienna Capitals foundation for development of icehockey in Austria. Diese soll das Nachwuchs-Eishockey in Österreich, im ersten Schritt vor allem in der Ostregion, fördern und damit einhergehend das Niveau heben sowie die Breite des gesamten Sports vergrößern. Die spusu Vienna Capitals werden dazu ab Herbst 2024 mit bis zu sechs Partnervereinen zusammenarbeiten, wobei diese Zahl in den kommenden Jahren erhöht werden soll. Dank der Pho3nix Vienna Capitals Youth Foundation werden die erwähnten Partnervereine unter anderem mit kostenloser Ausrüstung für deren Nachwuchs, Weiterbildung von Trainern oder der Organisation von Turnieren unterstützt. Gleichzeitig werden die Bedingungen in der Vienna Capitals Hockey Academy verbessert. Als Schirmherr dieses Projekts fungiert TV-Legende Michael Berger, der den Eishockeysport jahrzehntelang journalistisch begleitete. Der Projektstart soll spätestens Ende Oktober erfolgen.

Gemeinsam mit dem neuen Teampartner Soccercoin befördern die spusu Vienna Capitals die STEFFL Arena ins Metaverse. Virtual Reality befindet sich vor allem in Österreich noch in den Kinderschuhen, doch die Capitals stellen mit ihrer Partnerschaft mit Soccercoin sicher, am Puls der Zeit zu agieren. Die zukünftige virtuelle STEFFL Arena, in die man ganz einfach durch einen einzigen Klick auf der Caps-Website eintreten wird können, kann für eine Vielzahl an Aktivitäten genutzt werden, beispielsweise Pressekonferenzen oder Meet & Greets mit Caps-Spielern und -Legenden. Der Launch des Projekts ist mit Ende November anberaumt, die Umsetzungsarbeiten laufen auf Hochtouren.

Darüber hinaus wartet die STEFFL Arena mit der Ottakringer Zapfmeisterei ab der neuen Saison mit einer weiteren Attraktion auf. Gemeinsam mit Premium Partner Ottakringer Brauerei wurde der nunmehr dritte VIP-Bereich ins Leben gerufen, in dem man sich in der STEFFL Arena bei bester Eishockey-Action verwöhnen lassen kann. Es werden sowohl Abomodelle als auch Tagestickets für ausgewählte Spiele, aber auch die exklusive Buchungsmöglichkeit für Unternehmen mit bis zu 80 Personen geboten werden. Besucher können dann tatsächlich „Eishockeyluft“ schnuppern, da sich die Zapfmeisterei direkt auf Eislevel und neben dem Caps-Spielereinlauftunnel befindet. Die Eröffnung ist mit dem ersten Ligaheimspiel am 20. September geplant.

„Man sieht, dass die vergangenen Monate sehr erfolgreich verlaufen sind. Das ist ein sehr guter Anfang. Das Team hat sehr gut gearbeitet, aber wir stehen erst am Beginn. Es wird einiges folgen! Wir sind erst seit rund drei Monaten im Amt. Ich glaube, für diese kurze Zeit sind wir sehr weit. Gemeinsam mit der Pho3nix Foundation engagieren wir uns für Kinder und Jugendliche, auch aus ökonomisch schwächeren Familien. Ich glaube, dass wir etwas auf die Beine stellen können, was bleibenden Eindruck hinterlassen wird. Es kann sein, dass es dabei hilft, das Eishockey in Österreich auf ein noch höheres Niveau zu bringen. Bezüglich MindMaze hege ich große Hoffnungen, dass wir etwas Großes für die Zukunft aufbauen können. Ich kenne den Gründer und Besitzer persönlich sehr gut. Er kommt am 29. September mit mir zum Heimspiel in die STEFFL Arena. Es gibt Gespräche, ob wir die Partnerschaft nicht sogar noch in dieser Saison ausbauen“, so Caps-Präsident Martin Reiss.

Um all diese Projekte erfolgreich umsetzen zu können, braucht es starke Partner. Neu in der Riege der Hauptpartner neben spusu, Wiener Städtische und STEFFL dürfen die spusu Vienna Capitals Wien Energie begrüßen. Mit der neuen Saison der win2day ICE Hockey League heben der größte regionale Energieversorger Österreichs und der Hauptstadtklub ihre langjährige Zusammenarbeit auf eine neue Ebene. Verbunden mit dem Aufstieg von Wien Energie in die Riege der Hauptpartner erhöht sich die Sichtbarkeit des größten regionalen Energieversorgers Österreichs beim Publikumsmagneten der win2day ICE Hockey League. Wien Energie übernimmt die Patronanz der alljährlichen Ladies Night und eines Kids Days, was sinngemäß vor allem Frauen und Kindern zugutekommen wird. Wovon alle Wienerinnen und Wiener jeden Alters in Zukunft profitieren werden, sind Siege der spusu Vienna Capitals in der win2day ICE Hockey League. Denn in der kommenden Spielzeit wird dank Wien Energie pro Heimsieg der Capitals ein Baum gepflanzt.

„Wien Energie und die Vienna Capitals sind seit mehr als 15 Jahren miteinander verbunden, wir freuen uns, dass diese Partnerschaft noch vertieft wird. Die Vienna Capitals und Wien Energie teilen nicht nur Werte wie Teamgeist und Einsatz, sondern auch das Engagement um Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Das zeigt sich ganz konkret an der PV-Anlage, die wir auf dem Dach der Arena errichten. Im Zuge der Aktion Plant-a-Tree pflanzen wir außerdem für jeden Capitals-Heimsieg einen Baum – und wünschen eine erfolgreiche Saison“, erklärt Michael Strebl, Vorsitzender der Geschäftsführung bei Wien Energie.

Auch die Partnerschaft mit MindMaze wurde deutlich ausgebaut. Das in der Schweiz beheimatete Unternehmen, das Pionierarbeit im Feld der Neurowissenschaft betreibt, stieg zum Premium Partner auf. Am sichtbarsten wird diese Unterstützung auf dem Eis sein, denn die Profimannschaft der spusu Vienna Capitals wird ab der kommenden Saison der win2day ICE Hockey League in Helmen im MindMaze-Design auflaufen. Die Kooperation zwischen den spusu Vienna Capitals und MindMaze soll nicht nur auf kommerzieller Ebene, sondern auch auf wissenschaftlicher Ebene stattfinden. MindMaze hat es sich zur Aufgabe gemacht, jeden Aspekt des Lebens durch fortschrittliche Neurowissenschaft, Deep Tech und innovative Technik zu verbessern. Davon kann auch der Eishockeysport, wo Kopfverletzungen seit jeher eine große Gefahr darstellen, profitieren. Eine technische Partnerschaft zwischen MindMaze und den spusu Vienna Capitals kann dazu beitragen, den Eishockeysport nachhaltig sicherer zu gestalten.

Unterdessen schreitet die Internationalisierung der Partnerschaften voran. Mit acer, DHL, NORQAIN und Delsey Paris konnten mehrere renommierte, international tätige Konzerne für ein Engagement gewonnen werden. Auch auf nationaler Ebene schritt die Partnerakquise erfolgreich voran. Seit dem Sommer vertrauen die spusu Vienna Capitals auf die Mobilität von Beyschlag und sind in den Suzuki-Fahrzeugen des wienweit vertretenden Autohändlers unterwegs. In den kommenden Wochen werden die spusu Vienna Capitals einige weitere neue Team Partner präsentieren. Insgesamt ist es gelungen, das Budget für die nun startende Saison auszufinanzieren. Schon in wenigen Wochen, unmittelbar nach Saisonstart, soll bereits die Arbeit für die nächste Saison aufgenommen werden.

„Wir verfügen über eine breite Basis an Partnern, angefangen vom klassischen österreichischen Familienunternehmen zu internationalen Top-Marken. Es geht bergauf, es geht in die richtige Richtung. Wir konnten nach dem Rückzug von Hans Schmid als Präsident die Weichen für die Zukunft stellen. Wir haben in den letzten Monaten eine solide wirtschaftliche Basis geschaffen. Wichtig ist, dass wir auch in die sportlichen Sphären zurückkommen, wo wir uns als Organisation sehen. Dafür haben wir die Basis gelegt“, sagt Patrick Wondra, Geschäftsführer der spusu Vienna Capitals.

Die Heimstätte der spusu Vienna Capitals, die STEFFL Arena, welche sich in Besitz der Stadt Wien befindet und von einer Tochterfirma der Caps operativ betrieben wird, stellte den Hauptstadtverein und alle anderen zahlreichen Nutzer der Eissportanlage mit drei Eishallen in den vergangenen Jahren immer wieder vor teils große Herausforderungen. Gemeinsam mit der Magistratsabteilung 51 – Sport Wien erarbeitete die Eissport Errichtungs- Betriebs- und Management GmbH als Betreiber der STEFFL Arena Pläne zur Modernisierung des Eissportszentrums in Wien-Kagran. Langfristige Vision ist, in jeder der drei Hallen unterschiedliche Spielfeldmaße anbieten zu können. Während in Halle 3 eine Eisfläche nach IIHF-Maßen betrieben werden soll, soll in Halle 2 eine Spielfläche nach NHL-Maßen eingesetzt werden. Die Größe der Eisfläche in Halle 1 hat sich durch die neu installierte Bande bereits dazwischen angesiedelt.

Seit dem vergangenen Jahr wurden bereits einige Modernisierungsmaßnahmen erfolgreich abgeschlossen. Halle 1 verfügt über eine moderne belastungsreduzierende Bande. In den Hallen 2 und 3 wurde neue LED-Beleuchtung installiert. Die Sanierung des Kabinentrakts in Halle 1 schreitet indes voran, die Sanitärräume der Kabinen 11 und 12 sind bereits neu, die weiteren Umkleideräume, die auch neue Bänke erhalten werden, folgen bis Frühjahr 2025.

Ähnlich wie in den Hallen 2 und 3 soll auch in Halle 1 ein neues LED-Lichtsystem installiert werden. Dies wird allerdings frühstens nach Ende der Spielzeit 2024/25 möglich sein. Mit Saisonbeginn 2025/26 soll laut aktuellen Planungen der MA51 die neue Eistechnik, welche im Frühling 2025 errichtet werden soll, in Betrieb genommen werden. Diese soll es nach langer Zeit ab Saisonstart 2025/26 auch wieder ermöglichen, alle drei Eisflächen der Eissportanlage in Betrieb zu nehmen, wenn auch teilweise für ein weiteres Jahr nur provisorisch.

„In allen Bereichen der spusu Vienna Capitals spüre ich eine gewisse Aufbruchstimmung. Die fühlen ganz viele Personen im Haus, angefangen von den Mitarbeitern über die Eltern zu den Jugendlichen, die bei uns Eishockey spielen. Niemand bei uns war über die miserable letzte Saison glücklich, aber ich glaube, es ist uns gut gelungen, schnell einen Haken darunter zu setzen und in die Zukunft zu blicken. Man spürt eine unheimliche Aufbruchstimmung und dass sich einige Dinge gut entwickeln. Ich bin sehr positiv gestimmt, was die Zukunft der spusu Vienna Capitals betrifft, weil wir sehr gut und zukunftsträchtig aufgestellt sind“, erklärt Philipp Felsinger, Vizepräsident der spusu Vienna Capitals.