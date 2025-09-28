Wiener Doppelschlag im zweiten Drittel: Innsbrucker Haie kassieren vierte Niederlage in Folge

Innsbruck. (PM HCI) Für den HCI setzt es die zweite Heimniederlage an diesem Wochenende.

Die Haie unterliegen den Caps aus Wien mit 1:4.

Beide Teams haben nach den gestrigen Niederlagen etwas gutzumachen, und dementsprechend nervös gestaltet sich der Beginn auf beiden Seiten. Große Chancen sind zunächst Mangelware, die Partie ist im ersten Drittel ausgeglichen, auch wenn die Haie mit 12:6 doppelt so viele Schüsse aufs Tor abgeben wie die Caps. Den einzigen Treffer in den ersten 20 Minuten erzielen die Gäste. Carter Souch kann einen Schuss unhaltbar abfälschen (12.). Die Haie sind danach einige Male am Ausgleich dran, so scheitert etwa Emmett Sproule in Minute 19 an der Stange. Der HCI zeigt ein deutlich besseres erstes Drittel als gestern beim 3:9 gegen Ljubljana, liegt aber mit 0:1 zurück.

Für die Haie setzt es zu Beginn des zweiten Drittels eine kalte Dusche, und das gleich doppelt. Wallner und Nogier erhöhen binnen zwei Minuten auf 0:3. Offensiv tun sich die Tiroler weiterhin schwer. Aufregung gibt es dann aber im Powerplay. In Minute 28 ist die Scheibe nach einem Gestocher vermeintlich im Tor, nach Videostudium entscheiden die Refs aber auf kein Tor. Anders das Powerplay der Caps, die wenig später ihr erstes Überzahlspiel des Abends nutzen. Randy Gazzola erhöht auf 0:4 (34.). Die Haie sind zwar bemüht, werden aber im gegnerischen Drittel zu selten wirklich gefährlich. Wien führt nach 40 Minuten mit 4:0.

Im Schlussabschnitt versuchen die Haie zwar noch einmal den Anschluss zu finden, Wien lässt aber wenig zu. Die größte Chance hat Kilian Rappold, der aber, passend zum Abend, nur die Latte trifft (43.). Wie aus dem Nichts kommen die Tiroler in Minute 49 dann doch zum ersten Treffer. Nach einem Fehler der Caps zieht Troy Lajeunesse sofort ab und bezwingt Goalie Wraneschitz. Mehr ist aber nicht drinnen. Die Caps spielen die Partie trocken nach Hause.

Für den HCI setzt es damit die vierte Niederlage in Folge. In einer Woche gastieren die 99ers aus Graz in der TIWAG Arena.

HC TIWAG Innsbruck-Die Haie – Vienna Capitals 1:4 (0:1,0:3,1:0)

Torfolge: 0:1 Souch (12./EQ), 0:2 Wallner (21./EQ), 0:3 Nogier (23./EQ), 0:4 Gazzola (34./PP1), 1:4 Lajeunesse (49./EQ);

