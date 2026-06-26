Wien: Sieben Spiele umfassendes Vorbereitungsprogramm fixiert

Wien. (PM Capitals) Sieben Spiele werden die Vienna Capitals in der Vorbereitung auf die Saison 2026/27 der win2day ICE Hockey League absolvieren.

Das einzige Heimspiel der Pre-Season bestreiten die Hauptstädter am 5. September gegen den HK Dukla Trencin. Bereits in den vergangenen beiden Jahren waren die Slowaken in Wien zu Gast, beide Teams gingen jeweils einmal siegreich vom Eis. Im Rahmen des einzigen Pre-Season-Heimspiels, das ab 14.30 Uhr in Halle 3 der STEFFL Arena abgehalten wird, steigt ein Fest anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des Fanclubs Icefire Wien. Die restlichen sechs Vorbereitungspartien bestreiten die Caps in Budweis, im Rahmen eines Trainingslagers in Klagenfurt und in Székesfehérvár.

Neo-Caps-Head-Coach Mike Stewart zieht seine Truppe in der ersten Augustwoche erstmals zusammen. Das erste offizielle Mannschaftstraining, das erneut im Beisein von hunderten Capitals-Fans in Halle 3 der STEFFL Arena abgehalten wird, steigt am Montag, 10. August, ab 18.00 Uhr. Elf Tage danach gehen die Vienna Capitals beim Energie AG Motor Cup im tschechischen Budweis an den Start. Am 21. August ab 17.30 Uhr beginnt in der südböhmischen Stadt das Hauptstadtduell zwischen den Caps und dem HC Slovan Bratislava. Tags darauf treffen die Wiener auf Gastgeber HC Motor České Budějovice (17.00 Uhr). Ab 26. August starten die Capitals in Klagenfurt in ein Trainingslager, in dessen Rahmen die Hauptstädter an der WellCard Trophy 2026 teilnehmen werden. An jenem 26. August treffen die Caps in der Heidi-Horten Arena auf die University of Saskatchewan Huskies (19.15 Uhr). Am 28. August bekommen es die Wiener mit dem gastgebenden EC-KAC zu tun (19.15 Uhr). Tags darauf absolviert das Team von Mike Stewart gegen Liga-Neuling HC Milano sein abschließendes Spiel der WellCard Trophy 2026 (19.15 Uhr).

Das einzige Heimspiel der Vorbereitung folgt am 5. September, wenn die Vienna Capitals den slowakischen Erstligisten HK Dukla Trencin in Halle 3 der STEFFL Arena empfangen werden (14.30 Uhr). Informationen zu den Ticketingmodalitäten ergehen im Vorfeld des Spiels, AbonnentInnen der Saison 2026/27 erhalten jedoch kostenlosen Eintritt. Der Aboverkauf hat online bzw. im Caps-Office bereits begonnen. Im Rahmen des einzigen Pre-Season-Heimspiels findet das Geburtstagsfest von Icefire Wien statt, bei dem sich etliche Caps-Legenden die Ehre geben werden. Nähere Informationen dazu ergehen in den kommenden Wochen. Den Abschluss der Pre-Season bildet am 11. September ein Duell mit Hydro Fehérvár AV19, das Teil des Gábor Ocskay Jr. Gedenkwochenendes ist (19.15 Uhr).

Die Pre-Season-Spiele der Vienna Capitals im Überblick

21.08.2026 | HC Slovan Bratislava – Vienna Capitals (Budweis/CZE)

22.08.2026 | HC Motor České Budějovice – Vienna Capitals (Budweis/CZE)

26.08.2026 | Vienna Capitals – University of Saskatchewan Huskies (Klagenfurt)

28.08.2026 | EC-KAC – Vienna Capitals

29.08.2026 | HC Milano – Vienna Capitals (Klagenfurt)

05.09.2026 | Vienna Capitals – HK Dukla Trencin

11.09.2026 | Hydro Fehérvár AV19 – Vienna Capitals