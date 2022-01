Wien: Hart umkämpfte 3:5-Niederlage in Znaim

Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals starteten mit einer Niederlage in das neue Jahr. Österreichs Hauptstadtklub verlor das vierte „Ost-Derby“ der Saison, auswärts...

Österreichs Hauptstadtklub verlor das vierte „Ost-Derby“ der Saison, auswärts beim HC Tesla Orli Znojmo, mit 3:5. Alex Wall brachte Wien früh in Führung (4. Min.). Danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem sich schlussendlich die Adler, dank dreier Treffer in den letzten zehn Minuten, durchsetzten. Die spusu Vienna Capitals, heute ohne fünf Stammspieler angetreten, liegen in der Tabelle der bet-at-home ICE Hockey League aktuell auf Rang sechs und damit weiterhin auf einem direkten Play-Off-Ticket.

Am Sonntag, 9. Jänner 2022, kommt es in Wien zum großen Schlager gegen Spitzenreiter EC Red Bull Salzburg. Face-Off in der STEFFL Arena ist um 16:30 Uhr. Puls24 überträgt live im Free-TV sowie im kostenlosen STREAM. Aufgrund der aktuellen behördlichen Zuschauerbeschränkungen (bei Heimspielen der spusu Vienna Capitals sind derzeit bei 2G-Plus nur 1.000 Fans erlaubt) können nur AbonnentInnen live in der STEFFL Arena dabei sein.

Details zum Line-Up

Als Starting-Goalie fungiert, wie schon beim ersten Auswärtsduell in Znaim Mitte September, David Kickert. Sein Back-Up ist Bernhard Starkbaum.

Die „Injury list“ vor dem ersten Spiel des neuen Jahres ist lang. Head-Coach Dave Barr fehlen gleich fünf Stammspieler, davon drei Verteidiger. Brody Sutter (Status “Week To Week”) sowie Dominic Hackl, Matt Prapavessis und Charlie Dodero (jeweils Status “Day To Day”) sind verletzt. Joel Lowry muss krank passen.

Dafür kehren die beiden Eigenbau-Stürmer Alexander Maxa und Fabio Artner ins Line-Up zurück.

Timo Pallierer, 20-jähriger Eigenbau-Verteidiger und Stammspieler im Farmteam Vienna Capitals Silver, rückt zu den Profis auf. Pallierer steht erstmals seit dem 1. Oktober 2021 (2:0-Auswärtssieg beim EC-KAC) im Line-Up.

Die Youngsters Bernhard Posch, Valentin Ploner, Lukas Pohl und Mathias Böhm sowie Goalie Stefan Stéen sind allesamt beim Farmteam Vienna Capitals Silver im Einsatz.

Die spusu Vienna Capitals treten gegen den HC Tesla Orli Znojmo mit 13 Österreichern, darunter elf Wiener bzw. acht Eigenbau-Spieler, an. Der Altersdurchschnitt der Mannschaft beträgt 26,85 Jahre (der Älteste: Phil Lakos, 41 – der Jüngste: Timo Pallierer, 20). Gleich neun Spieler sind 24 Jahre oder jünger.

Spielbericht:

Die spusu Vienna Capitals erwischen einen guten Start in ihr erstes Spiel des Jahres. Matt Bradley, der einen Querpass von James Sheppard an der rechten Stange des Znaimer Tors knapp verpasst, hat die erste Top-Chance auf dem Schläger (3. Min.). Bei der zweiten zappelt der Puck dann schon im Gehäuse der Hausherren. Matt Neal verlagert die Scheibe im Drittel von Znaim auf die linke Seite. Niki Hartl zieht sofort ab. Der Schuss wird von einem Znaim-Verteidiger geblockt und Alex Wall trifft per Rebound aus dem hohen Slot zum frühen 1:0 (4. Min.). Im Gegenzug kommt Znaim fast zum Ausgleich. Anthony Luciani mit dem Handgelenksschuss von den rechten Hashmarks. David Kickert, im Tor der Caps, packt einen starken Save aus (5. Min.). Die spusu Vienna Capitals meistern in der Folge zwei Unterzahlspiele ohne grobe Probleme und haben in Minute 13 Pech. Eine sehenswerte Kombination der ersten Linie landet bei James Sheppard. Der 33-jährige Ex-NHL-Spieler setzt den Puck an die rechte Stange (13. Min.). Wien hält die Tschechen gut vom eigenen Tor fern. Kommen die Adler einmal durch, dann ist Kickert zur Stelle, so bei einem Rebound-Versuch von Radek Prokes aus dem Slot (16. Min.).

Die spusu Vienna Capitals ziehen nach nur 57 Sekunden im Mitteldrittel die nächste Strafe, die mittlerweile dritte an diesem Abend. Das rächt sich. Ryan Culkin vollendet, im rechten Bullykreis sträflich allein gelassen, mit einem satten Schuss zum 1:1-Ausgleich (22. Min., PP1). Znaim hat das Momentum auf seiner Seite. Wien tut sich schwerer als im ersten Drittel vor das Tor der Hausherren zu kommen. In Minute 28 scheitert Timo Pallierer, nach einem dynamischen Vorstoß aus dem eigenen Drittel, aus kurzer Distanz an Kantor, der die linke Ecke gut zu macht (28. Min.). In der Folge nehmen die spusu Vienna Capitals das Heft wieder mehr in die Hand und erspielen sich Vorteile. Ausgerechnet in dieser Phase gelingt Znaim die erstmalige Führung. Nach einer schönen Kombination trifft Sebastian Gorcik aus der Halbdistanz zum 2:1 (32. Min.). Wenige Sekunden später muss Bradley wegen Beinstellens für zwei Minuten auf die Strafbank. Doch seine Teamkollegen finden die perfekte Antwort auf den Rückstand. Sheppard zieht von links im Znaimer Drittel Richtung hoher Slot. Neal quert vor seinem Teamkollegen und Sheppard setzt den Puck, durch die Beine von Goalie Kantor, per Shorthander zum 2:2-Ausgleich ins Netz (33. Min., SH1). Vor der Pause hat Znaim noch zwei gute Möglichkeiten. Beide Male packt Kickert sehenswerte Saves aus (37. Min.).

Im dritten Drittel rettet Kickert mit einer starken Parade gegen Radim Matus, der aus kurzer Distanz abzieht, vorerst das Unentschieden (44. Min.). Auf der anderen Seite pariert Kantor einen Schuss von Neal mit der Schulter (49. Min.). Wenig später geht Znaim zum zweiten Mal in Führung. Kickert lenkt einen Schuss aus der Distanz mit dem Schoner neben die Stange. Der Puck springt von der Bande zurück an den Crease und dort drückt sie Filip Ahl aus kurzer Distanz über die Linie (51. Min.). Die spusu Vienna Capitals müssen nun wieder einem Rückstand hinterherjagen. Meyer scheitert mit einem Schuss aus dem hohen Slot an Kantor (53. Min.). Wall setzt einen Blueliner nur um Zentimeter neben das Gehäuse der Tschechen (54. Min.). Praktisch im Gegenzug baut Matus die Führung der Hausherren aus. Nachdem Kickert einen Distanzschuss pariert, landet die Scheibe bei Luciani. Der Stürmer bedient Matus im Slot und der Tscheche stellt mit einem One-Timer humorlos auf 4:2 (56. Min.). Head-Coach Dave Barr nimmt daraufhin Kickert für einen zusätzlichen Feldspieler vom Eis. Der Plan geht nicht auf. Gorcik sorgt mit einem Empty-Net-Tor, drei Minuten vor dem Ende, für die Entscheidung (5:2, 57. Min., EN). Der Treffer zum 3:5 von Caps-Stürmer Luke Moncada in Unterzahl, sechs Sekunden vor dem Ende (60. Min., EN), ist nur noch Ergebnis-Kosmetik. Die spusu Vienna Capitals verlieren das vierte „Ost-Derby“ dieser Saison gegen Znaim mit 3:5. In der Tabelle liegt Wien nun auf Rang sechs und damit weiterhin auf einem direkten Play-Off-Ticket.

HC Tesla Orli Znojmo – spusu Vienna Capitals 5:3 (0:1, 2:1, 3:1)

Tore ZNO: Ryan Culkin (22. Min., PP1), Sebastian Gorcik (32., 57. Min., EN), Filip Ahl (51. Min.), Radim Matus (56. Min.)

Tore CAPS: Alex Wall (4. Min.), James Sheppard (33. Min., SH1), Luke Moncada (60. Min., SH1)

Line-Up spusu Vienna Capitals

Goalies: #70 David Kickert | #29 Bernhard Starkbaum

1. Linie: #42 Alex Wall (A), #4 Phil Lakos (A) – #72 Nicolai Meyer, #15 James Sheppard, #77 Matt Bradley

2. Linie: #2 Lukas Piff, #50 Mario Fischer © – #10 Patrick Antal, #9 Matt Neal, #96 Niki Hartl

3. Linie: #60 Timo Pallierer, #47 Anton Karlsson – #11 Sascha Bauer, #37 Christof Kromp, #3 Armin Preiser

4. Linie: #55 Alexander Maxa, #28 Luke Moncada, #23 Fabio Artner

Statement Dave Barr, Head-Coach spusu Vienna Capitals „Ich denke, wir haben kein wirklich gutes Spiel abgeliefert. Obwohl wir nach dem ersten Drittel mit 1:0 in Führung lagen, hatte ich den Eindruck, dass Znaim einfach mehr arbeitete. Meine Mannschaft war gegen dieses hungrige Team nicht bereit genug. Die Adler kämpften um jeden Zentimeter. Natürlich haben uns die Strafen auch aus dem Rhythmus gebracht und Kraft gekostet. Aber alles in allem müssen wir einfach besser auftreten, um solche Spiele gewinnen zu können.“