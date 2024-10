Wien: Gegen Asiago soll erster Heimsieg gelingen

Wien. (PM Capitals) Am morgigen Freitag haben die spusu Vienna Capitals die nächste Chance, den ersten Heimsieg der laufenden Saison einzufahren. Ab 19:15 Uhr...

Ab 19:15 Uhr treffen die Hauptstädter in der STEFFL Arena auf Migross Supermercati Asiago Hockey.

Drei Heimspiele, drei Niederlagen – die Durststrecke der spusu Vienna Capitals vor eigenem Publikum soll morgen ein Ende finden. Gegen die Top-Teams Moser Medical Graz99ers (1:2), HCB Südtirol Alperia (0:2) und Hydro Fehérvár AV19 (1:4) zogen die Wiener jeweils den Kürzeren. Im Duell mit Migross Supermercati Asiago Hockey soll der erste Heimsieg der laufenden Saison gefeiert werden. Seit dem Einstieg der Italiener in die win2day ICE Hockey League zur Spielzeit 2022/23 konnten die Wiener nur einen Heimerfolg über die Venezier feiern. Seitdem gewann Asiago dreimal in Folge nach Overtime in der STEFFL Arena. Während die Capitals in Wien-Kagran noch Aufholbedarf haben, ist die Mannschaft von Head-Coach Gerry Fleming mit acht Punkten aus vier Spielen das zweitbeste Auswärtsteam der Liga. Zuletzt gewannen die Caps am Sonntag mit 3:2 nach Overtime beim bis dahin noch makellosen Tabellenführer Moser Medical Graz99ers. Matchwinner Evan Jasper und Peter Krieger erzielten gegen die Murstädter jeweils ihre ersten Saisontore. Dominique Heinrich verzeichnete zwei Assists. Damit zog der Wiener an der Spitze der teaminternen Top-Scorerwertung mit Willie Raskob und Zane Franklin gleich. Das Trio hält bei jeweils fünf Punkten.

Migross Supermercati Asiago Hockey war zuletzt am vergangenen Freitag im Einsatz. Mit einem 8:2-Kantersieg im „Grande Classico“ gegen den HCB Südtirol Alperia fuhr die Mannschaft von Ron Fogarty den ersten Saisonerfolg ein. Bei seinem Saisondebüt am vergangenen Freitag verzeichnete Verteidiger Randy Gazzola gleich vier Punkte (2 Tore + 2 Assists). Mit zehn Punkten (4 Tore + 6 Assists) ist Matteo Gennaro Top-Scorer und gleichauf mit Carter Turnbull Top-Torschütze der Norditaliener. Matteo Gennaros sechs Assists sind teaminterner Höchstwert. Goalie-Neuzugang Evan Cowley musste in seinen ersten vier Spielen neunmal hinter sich greifen. Der 29-Jährige kann eine Fangquote von 93,3 Prozent vorweisen. Die spusu Vienna Capitals und Migross Supermercati Asiago Hockey trafen in der win2day ICE Hockey League bislang achtmal aufeinander, fünfmal mit dem besseren Ausgang für die Italiener. Das letzte Duell gewannen hingegen die Capitals am 26. Jänner 2024 mit 2:1 nach Overtime. Zane Franklin und Seamus Donohue erzielten damals die Treffer der Wiener.

Statement Evan Jasper „Wir haben in den vergangenen Tagen gut trainiert und uns auf das anstehende Spiel vorbereitet. Am Sonntag mein erstes Tor zu erzielen, war für mich ganz wichtig. Ich bin geholt worden, um der Mannschaft weiterzuhelfen. Das habe ich in den ersten paar Spielen nicht so hinbekommen, wie ich mir das wünschen würde. In Graz das Siegtor zu erzielen, war großartig für mich persönlich und das gesamte Team. Ich habe noch nicht gegen Asiago gespielt, wichtig wird aber ohnehin sein, dass wir auf dem Eis hart arbeiten. Wir haben viele Chancen generiert, wir müssen sie aber auch nutzen. Der Sieg gegen Graz gibt uns hoffentlich mehr Selbstbewusstsein und hilft uns dabei, mehr Tore zu schießen.“

Die nächsten Spiele der spusu Vienna Capitals

11.10.2024 | spusu Vienna Capitals – Migross Supermercati Asiago Hockey

13.10.2024 | EC Red Bull Salzburg – spusu Vienna Capitals

18.10.2024 | spusu Vienna Capitals – EC iDM Wärmepumpen VSV

19.10.2024 | spusu Vienna Capitals – HC Pustertal Wölfe

22.10.2024 | Olimpija Ljubljana – spusu Vienna Capitals